Diretta Rai Sport Sabato 16 Agosto 2025 Atletica Leggera: Diamond League, Softball Finale scudetto

sabato, 16 agosto 2025

sabato, 16 agosto 2025 | Ore: 06:00

Diretta Rai Sport Sabato 16 Agosto 2025 Atletica Leggera: Diamond League, Softball Finale scudettoIn vista del weekend, Sabato 16 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

La programmazione sportiva sulle reti Rai generaliste si apre in mattinata con l’appuntamento informativo di TG Sport Giorno, in onda alle 11:00 su Rai 2 in diretta dallo studio TV1 di Milano. Un notiziario agile ma denso di aggiornamenti, pensato per offrire un quadro chiaro e puntuale di tutte le notizie sportive più rilevanti, con uno sguardo attento alle ultime dal calciomercato e ai risultati delle competizioni in corso. Nel tardo pomeriggio, alle 18:20 sempre su Rai 2, spazio a TG Sport Sera del Sabato, trasmesso in diretta dallo studio SR5 di Roma. L’edizione serale approfondisce le storie e i protagonisti della giornata sportiva, arricchendo il racconto con immagini, interviste e collegamenti in tempo reale, offrendo al pubblico un’analisi completa e immediata.

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano   
     
  • ore 18:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 16 Agosto 2025

  • ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 3a tappa: Valona > Valona (replica del 11/5)
  • ore 07:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 4a tappa: Alberobello > Lecce (replica del 13/5)
  • ore 08:00 Scherma: Camp. Mondiali Tibilisi 2025 Finali a Squadre: Sciabola maschile, Fioretto femminile (replica)
    da Tbilisi [Georgia]
    Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano
  • ore 10:25 Ciclismo: La Classica di San Sebastian (replica del 2/8)
    da San Sebastian [Spagna]
    Telecronaca: Francesco Pancani e Alessandro Petacchi
    44a edizione per la classica del ciclismo che si corre sulle strade dei Paesi Baschi, in Spagna. 24 squadre al via per un percorso di 211 km con partenza e arrivo a San Sebastian. Sono due compagni di squadra, e grandi protagonisti dell'ultimo Giro d'Italia, a vestire i panni dei favoriti: Juan Ayuso e Isaac del Toro. Tra gli italiani, Giulio Ciccone e Antonio Tiberi puntano a un piazzamento di prestigio, ma bisogna tenere d'occhio anche due specialisti delle Classiche come Marc Hirschi e Julian Alaphilippe.
  • ore 11:55 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP delle Fiandre MX2 - gara 2 (replica)
    da Lommel [Belgio]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
    La classe MX2 del Mondiale Motocross vede al momento in testa Simon Langerfelder, a poche decine di punti da lui c'è Andrea Adamo che spera di recuperare il divario in questo GP.
  • ore 12:55 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP delle Fiandre MXGP - gara 2 (replica)
    da Lommel [Belgio]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
    Si svolge sul tracciato belga di Lommel il GP delle Fiandre. Ricomincia la sfida tra i leader di questa edizione del Mondiale, Romain Febvre e Lucas Coenen.
  • ore 13:55 Scherma: Camp. Mondiali Tibilisi 2025 Finali a Squadre: Fioretto maschile, Spada femminile (replica)
    da Tbilisi [Georgia]
    Telecronaca: Federico Calcagno e Stefano Pantano
    Le Finali a Squadre dei Mondiali di Scherma 2025 rappresentano uno dei momenti più attesi dell'intera rassegna iridata. In pedana, l'eccellenza della disciplina si esprime attraverso il fioretto maschile e la spada femminile, due specialità che coniugano strategia, tecnica e spirito di squadra.
  • ore 16:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 12a tappa (diretta)
    da Silesia [Polonia]
    Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini
    Diamond League 2025 fa tappa a Silesia, allo Stadion Śląski di Chorzów. Fra i protagonisti azzurri attesi nella manifestazione: Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli, Marcell Jacobs, Dariya Derkach, Elena Bellò, Sara Fantini e Fausto Desalu.
  • ore 18:00 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 3: Bollate - Forlì (diretta)
    da Bollate [Milano]
    Telecroanca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
  • ore 20:20 Bocce: Final Four Petanque (replica)
    da Gorizia
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi
  • ore 20:50 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 4: Bollate - Forlì (diretta)
    da Bollate [Milano]
    Telecroanca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
  • ore 23:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 12a tappa: Silesia (replica)
  • ore 01:00 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 3: Bollate - Forlì (replica)
  • ore 03:15 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 4: Bollate - Forlì (replica)
  • ore 05:30 Automobilismo: Camp. Mondiale Rally WRC tappa Finlandia (replica)
    da Jyväskylä [Finlandia]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Dario Nicoli
    Tappa iconica del Campionato del Mondo Rally (WRC), il Rally di Finlandia è uno degli eventi più spettacolari e attesi della stagione. Conosciuto per le sue velocità elevate, i salti mozzafiato e le strade sterrate immerse nei boschi nordici,

     

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

