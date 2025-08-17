Rai Sport Domenica 17 Agosto 2025: diretta Softball Campionato Italiano serie A1 e Motocross Svezia

In vista del weekend, Domenica 17 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



La programmazione sportiva sulle reti Rai generaliste si apre in mattinata con l’appuntamento informativo di TG Sport Giorno, in onda alle 11:00 su Rai 2 in diretta dallo studio TV1 di Milano. Un notiziario agile ma denso di aggiornamenti, pensato per offrire un quadro chiaro e puntuale di tutte le notizie sportive più rilevanti, con uno sguardo attento alle ultime dal calciomercato e ai risultati delle competizioni in corso. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00 sempre su Rai 2, spazio a TG Sport Sera della Domenica, trasmesso in diretta dallo studio SR5 di Roma. L’edizione serale approfondisce le storie e i protagonisti della giornata sportiva, arricchendo il racconto con immagini, interviste e collegamenti in tempo reale, offrendo al pubblico un’analisi completa e immediata.

La giornata si chiude alle 23:20 con La Domenica Sportiva Estate, in diretta dallo studio TV1 di Milano e condotta da Sabrina Gandolfi. In questa versione estiva, il celebre programma non perde la sua carica di approfondimento e passione, proponendo un racconto vivace e dettagliato delle vicende sportive, con ampio spazio al calciomercato e agli eventi internazionali in corso. Tra servizi, dibattiti e ospiti in studio, l’atmosfera rimane quella di una serata da vivere insieme agli appassionati, con il ritmo e il calore tipici della storica trasmissione Rai.

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 18:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 23:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Sabrina Gandolfi

La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi in corso.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 17 Agosto 2025

ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 5a tappa: Ceglie Messapica > Matera (replica del 14/5)

ore 07:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 6a tappa: Potenza > Napoli (replica del 15/5)

ore 08:00 Tiro a Volo: Gran Mondiale Perazzi replica

da Lonato del Garda [Brescia]

Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante

da Lonato del Garda [Brescia] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 09:25 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Femm.le: Finalissima Grecia - Ungheria (replica)

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Singapore Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 10:50 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto -gara 5: Bollate - Forlì (diretta)

da Bollate [Milano]

Telecroanca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli

da Bollate [Milano] Telecroanca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli ore 13:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 12a tappa (replica)

da Silesia [Polonia]

Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini

Diamond League 2025 fa tappa a Silesia, allo Stadion Śląski di Chorzów. Fra i protagonisti azzurri attesi nella manifestazione: Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli, Marcell Jacobs, Dariya Derkach, Elena Bellò, Sara Fantini e Fausto Desalu.

da Silesia [Polonia] Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini Diamond League 2025 fa tappa a Silesia, allo Stadion Śląski di Chorzów. Fra i protagonisti azzurri attesi nella manifestazione: Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli, Marcell Jacobs, Dariya Derkach, Elena Bellò, Sara Fantini e Fausto Desalu. ore 14:55 Automobilismo: C. to Europeo Formula Regional Imola - 6a prova (replica)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Imola [Bologna] Telecronaca: Federico Pasanisi ore 16:00 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MX2 - gara 2 (diretta)

da Uddevalla [Svezia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Uddevalla [Svezia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 17:00 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MXGP - gara 2 diretta

da Uddevalla [Svezia]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani

da Uddevalla [Svezia] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 18:00 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 5: Bollate - Forlì (replica)

ore 20:15 Automobilismo: C.to Italiano GT Endurance Imola 3a prova replica

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andres Nicoli

da Imola [Bologna] Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andres Nicoli ore 21:25 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto M.le: Finalissima Spagna - Ungheria replica

da Singapore

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

da Singapore Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione ore 22:50 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MX2 - gara 2 (replica)

ore 23:50 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MXGP - gara 2 (replica)

ore 00:50 Rugby. Mondiali U20 Rovigo: Finale Finalissima: Sud Africa - Nuova Zelanda (replica)

da Rovigo

da Rovigo ore 03:00 World Aquatics: Singapore 2025 Nuoto Artistico: Finale Solo Maschile - prog. Libero (replica)

da Singapore

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Singapore Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 04:20 World Aquatics: Singapore 2025 Nuoto Artistico: Finale Duo femminile - prog. Tecnico (replica)

da Singapore

Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli

da Singapore Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli ore 05:30 Bocce: Final Four Petanque (replica)

da Gorizia

Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



