Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiRai › Rai Sport Domenica 17 Agosto 2025: diretta Softball Campionato Italiano serie A1 e Motocross Svezia
Rai Sport Domenica 17 Agosto 2025: diretta Softball Campionato Italiano serie A1 e Motocross Svezia - immagine di copertura per i programmi TV

Rai Sport Domenica 17 Agosto 2025: diretta Softball Campionato Italiano serie A1 e Motocross Svezia

Logo Rai - Palinsesti e Programmi TV
R
Programmi Rai
Logo del canale Rai Sport - Programmazione completa
R
Palinsesti Rai Sport

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

domenica, 17 agosto 2025 | Ore: 06:00

Rai Sport Domenica 17 Agosto 2025: diretta Softball Campionato Italiano serie A1 e Motocross SveziaIn vista del weekend, Domenica 17 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

La programmazione sportiva sulle reti Rai generaliste si apre in mattinata con l’appuntamento informativo di TG Sport Giorno, in onda alle 11:00 su Rai 2 in diretta dallo studio TV1 di Milano. Un notiziario agile ma denso di aggiornamenti, pensato per offrire un quadro chiaro e puntuale di tutte le notizie sportive più rilevanti, con uno sguardo attento alle ultime dal calciomercato e ai risultati delle competizioni in corso. Nel tardo pomeriggio, alle 18:00 sempre su Rai 2, spazio a TG Sport Sera della Domenica, trasmesso in diretta dallo studio SR5 di Roma. L’edizione serale approfondisce le storie e i protagonisti della giornata sportiva, arricchendo il racconto con immagini, interviste e collegamenti in tempo reale, offrendo al pubblico un’analisi completa e immediata.

La giornata si chiude alle 23:20 con La Domenica Sportiva Estate, in diretta dallo studio TV1 di Milano e condotta da Sabrina Gandolfi. In questa versione estiva, il celebre programma non perde la sua carica di approfondimento e passione, proponendo un racconto vivace e dettagliato delle vicende sportive, con ampio spazio al calciomercato e agli eventi internazionali in corso. Tra servizi, dibattiti e ospiti in studio, l’atmosfera rimane quella di una serata da vivere insieme agli appassionati, con il ritmo e il calore tipici della storica trasmissione Rai.

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
     
  • ore 18:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 23:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - La Domenica Sportiva Estate (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
    Conduce: Sabrina Gandolfi  
    La Domenica Sportiva non si ferma mai e si veste d'estate per seguire le novità del calciomercato e tutti i principali eventi sportivi in corso.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 17 Agosto 2025

  • ore 06:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 5a tappa: Ceglie Messapica > Matera (replica del 14/5)
  • ore 07:00 Ciclismo: Giro d'Italia 2025 - Giro Notte 6a tappa: Potenza > Napoli (replica del 15/5)
  • ore 08:00 Tiro a Volo: Gran Mondiale Perazzi replica
    da Lonato del Garda [Brescia]
    Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante
  • ore 09:25 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto Femm.le: Finalissima Grecia - Ungheria (replica)
    da Singapore
    Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione
  • ore 10:50 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto -gara 5: Bollate - Forlì (diretta)
    da Bollate [Milano]
    Telecroanca: Alessandro Tiberti e Daniele Mattioli
  • ore 13:00 Atletica Leggera: Diamond League 2025 12a tappa (replica)
    da Silesia [Polonia]
    Telecronaca: Luca Di Bella e Guido Alessandrini
    Diamond League 2025 fa tappa a Silesia, allo Stadion Śląski di Chorzów. Fra i protagonisti azzurri attesi nella manifestazione: Gianmarco Tamberi, Leonardo Fabbri, Lorenzo Simonelli, Marcell Jacobs, Dariya Derkach, Elena Bellò, Sara Fantini e Fausto Desalu.
  • ore 14:55 Automobilismo: C. to Europeo Formula Regional Imola - 6a prova (replica)
    da Imola  [Bologna]
    Telecronaca: Federico Pasanisi
  • ore 16:00 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MX2 - gara 2 (diretta)
    da Uddevalla [Svezia]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
  • ore 17:00 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MXGP - gara 2 diretta
    da Uddevalla [Svezia]
    Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani
  • ore 18:00 Softball: Camp. Italiano serie A1 2025 Finale scudetto - gara 5: Bollate - Forlì (replica)
  • ore 20:15 Automobilismo: C.to Italiano GT Endurance Imola 3a prova replica
    da Imola  [Bologna]
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Andres Nicoli
  • ore 21:25 World Aquatics: Singapore 2025 Pallanuoto M.le: Finalissima Spagna - Ungheria replica
    da Singapore
    Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione
  • ore 22:50 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MX2 - gara 2 (replica)
  • ore 23:50 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP di Svezia MXGP - gara 2 (replica) 
  • ore 00:50 Rugby. Mondiali U20 Rovigo: Finale Finalissima: Sud Africa - Nuova Zelanda (replica)
    da Rovigo
  • ore 03:00 World Aquatics: Singapore 2025 Nuoto Artistico: Finale Solo Maschile - prog. Libero (replica)
    da Singapore
    Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli
  • ore 04:20 World Aquatics: Singapore 2025 Nuoto Artistico: Finale Duo femminile - prog. Tecnico (replica)
    da Singapore
    Telecronaca: Enrico Cattaneo e Paola Celli
  • ore 05:30 Bocce: Final Four Petanque (replica)
    da Gorizia
    Telecronaca: Lorenzo Leonarduzzi

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming su Rai Sport HD garantisce agli appassionati l’accesso 24 ore su 24 a tutti gli eventi sportivi trasmessi dal canale, visibili integralmente su RaiPlay nella sezione dedicata a Rai Sport HD, offrendo una copertura continua che consente di seguire in tempo reale ogni disciplina.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Il Palio di Siena, 16 Agosto 2025, diretta tv esclusiva La7 dalle 16:40 con Pierluigi Pardo

    PALIO DI SIENA - 16 AGOSTO 2025PREMI PLAY NELLA FINESTRA QUI SOTTOPER VEDERE IL FILMATO INTEGRALE DELLA CORSATELECRONACA E IMMAGINI LA7 - PIERLUIGI PARDO E GIOVANNI MAZZINI UPDATE (ore 19:50 by Simone Rossi): Il Valdimontone ha vinto il Palio dell'Assunta 2025 con Giuseppe Zedde detto Gingillo su Anda e Bola a tredici anni di distanza dall'ultima affermazione. La Contrada dal giubbetto rosa tenendosi al comando per i tre giri di piazza...
    T
    Televisione
    sabato, 16 agosto 2025

  • Grande calcio in diretta 15 - 18 Agosto, ultime amichevoli e il ritorno dei campionati esteri

    Manca soltanto una settimana all’inizio della Serie A e nel weekend torna il grande calcio per scaldare i motori, con gare di Coppa Italia, Coppa di Germania, Premier League, Liga, Ligue 1, MLS, Women’s Cup, Campionato Primavera, Eredivisie, amichevoli e Supercoppe. Il meglio dell’azione in diretta su Sky, NOW, DAZN, Sportitalia, Italia 1, 20, OneFootball e Apple TV. Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 32esimi di...
    S
    Sport
    venerdì, 15 agosto 2025

  • Coppa Italia 2025/26 Esclusiva Mediaset: Programma e Telecronisti 32esimi di Finale

    La Coppa Italia Frecciarossa manterrà tale nome anche nelle stagione 2025/2026. Il prossimo spettacolo si concluderà il 13 maggio 2025, con la finale in gara secca allo stadio Olimpico di Roma, quando sarà nota la squadra che raccoglierà l’eredità del Bologna, vincitrice dell’ultimo trofeo.   Scattata con il turno preliminare dello scorso 9 e 10 agosto la 78esima edizione della Coppa Italia, torneo che si...
    S
    Sport
    venerdì, 15 agosto 2025

  • Nuovo Palinsesto Stagione 2025/26 Radio Tv Serie A: le grandi novità di programmi e conduttori

    Pronto a una settimana da urlo? L’attesa è finita, si ricomincia! Nel fine settimana di Ferragosto torna la Coppa Italia Frecciarossa con i trentaduesimi e le prime dodici squadre di Serie A Enilive che fanno il loro ingresso nel tabellone. Un bell’antipasto alla prima giornata che prenderà il via sabato 23 agosto! La settimana che culminerà con l’inizio della Serie A Enilive 2025/26, però, porterà anche...
    S
    Sport
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Pubblicità televisiva Replay in Svizzera: da novembre 2025 modello unico nazionale

    Attualmente, in Svizzera, circa il 30-40% dei contenuti televisivi viene fruito in differita e la tendenza è in aumento. La pubblicità in modalità Replay offre la possibilità di compensare, almeno in parte, il calo del mercato pubblicitario televisivo tradizionale. Il nuovo modello concordato dal settore è stato progettato per essere semplice da utilizzare e in linea con le nuove abitudini di fruizione del pubblico. Gli spot pubblicitari...
    S
    Satellite / Estero
    giovedì, 14 agosto 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (14 - 17 Agosto 2025) MotoGP Austria e Motocross MXGP Svezia

    In arrivo un nuovo weekend a due ruote da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP e MXGP. MOTOMONDIALE AL RED BULL RING – Da giovedì 14 a domenica 17 agosto,appuntamento in diretta esclusiva con la tredicesima prova – e prima tappa dopo la pausa estiva - del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio d’Austria, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Si parte con la conferenza stampa piloti...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 14 agosto 2025

  • LALIGA 2025/26, campagna anti pirateria: streaming sicuro solo sui canali ufficiali

    Con l'inizio della nuova stagione 2025/26, LALIGA rinnova il proprio impegno nella lotta alla pirateria audiovisiva, la più grande minaccia per l'industria dello sport e dell'intrattenimento. Si stima che solo i club di calcio spagnoli perdano ogni anno tra i 600 e i 700 milioni di euro a causa delle trasmissioni illegali. Ma il danno va oltre la perdita finanziaria. Si stima che oltre il 50% dei virus online sia collegato a contenuti piratati o piattaforme di download...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 13 agosto 2025

  • Telesystem UP STICK 4K, la tua TV prende nuova vita con Google TV

    Nell'era digitale, dove l'intrattenimento si sposta sempre più verso lo streaming online, TELE System lancia una soluzione innovativa e compatta per modernizzare qualsiasi televisore: l'UP Stick Google TV 4K . Presentato ufficialmente il 6 agosto 2025, questo dispositivo HDMI promette di trasformare TV non smart in Smart TV di ultima generazione, offrendo un'esperienza completa e intuitiva.  A differenza di altri decoder TELE System come l'UP1 o...
    H
    HiTech
    martedì, 12 agosto 2025

  • Sky e NOW lancia stagione calcio 2025/26 con oltre 2.000 partite, Champions esclusiva e copertura totale

     Sky Sport 2025 / 2026 | Ricca, spettacolare e... imprevedibile INIZIA UNA GRANDE STAGIONE DI CALCIO NELLA CASA DELLO SPORT DI SKY PIÙ DI 2.000 PARTITE E OLTRE 4.000 ORE LIVE CON I PRINCIPALI CAMPIONATI ITALIANI E INTERNAZIONALI, LE TRE COPPE UEFA PRESENTATE NELLA NUOVA CAMPAGNA SKY DA UN TESTIMONIAL D'ECCEZIONE E LA FIRMA EDITORIALE DELLA SQUADRA DI SKY SPORT SU SKY COME AL CINEMA... ANCHE SE IL FILM DELLA CHAMPIONS NON SI SCRIVE: ACCADE IL PREMIO OSCAR PAOLO...
    S
    Sky Italia
    martedì, 12 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup su Sky, in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV. La finale anche su Rai 2

    La Serie A Women's Cup sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su NOW e Vivo Azzurro TV, con la finale in programma nel weekend tra sabato 27 e domenica 28 settembre anche su Rai 2 e in streaming su RaiPlay. Dopo una straordinaria estate Azzurra, e in attesa dell'inizio del campionato fissato per il weekend tra sabato 4 e domenica 5 ottobre, venerdì 22 agosto debutta la nuova competizione con i 12 club di Serie A Women. Si parte venerdì 22...
    S
    Sport
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Serie A Women’s Cup 2025, debutta su Sky e NOW il nuovo torneo del calcio femminile italiano

    Sky continua a sostenere il movimento del calcio femminile, promuovendone crescita e visibilità. Un impegno che si rinnova con un altro grande appuntamento in programma nell’estate della Casa dello Sport: la prima edizione della Serie A Women’s Cup di calcio, al via venerdì 22 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW. Per ogni giornata della prima fase di questo torneo, novità assoluta nel panorama del calcio femminile nazionale, sui...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • X Factor 2025, i giudici si trasformano in cantanti: karaoke e grandi hit prima del debutto su Sky e NOW

    A X Factor 2025 si canterà, e tanto. Certo, può sembrare una cosa ovvia: canteranno gli artisti che saliranno sul palco sognando di conquistare almeno 3 sì dei giudici; canteranno ragazzi con poche esperienze live ma anche altri più rodati e già abituati a un pubblico; canteranno giovani più timidi e introversi e anche chi ha coraggiosamente studiato delle coreografie, più o meno riuscite, creando una performance...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 08 agosto 2025

  • Umberto Gandini: «LBATV scelta strategica, il basket italiano ora parla direttamente ai suoi tifosi»

    Intervistato da Radio Sportiva, il Presidente della Lega Basket Serie A Umberto Gandini ha parlato anche della nascita della piattaforma OTT LBATV: «Siamo una delle primissime leghe in Europa a scegliere di autoprodurre le partite e distribuirle direttamente ai consumatori. La nostra è stata una scelta dettata dal mercato che ci ha detto come la nostra concezione del valore del basket italiano non risponde a quella delle aziende che operano in questo settore. Abbiamo...
    S
    Sport
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Osservatorio Comunicazioni AGCOM: cresce il digitale, crollano TV e giornali tradizionali

    L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) ha pubblicato oggi l'Osservatorio sulle Comunicazioni aggiornato al primo trimestre 2025, fornendo una panoramica dettagliata sull'andamento dei mercati delle comunicazioni. Il valore complessivo delle aree economiche monitorate dall'Autorità ha raggiunto i 56,19 miliardi di euro a fine 2024, segnando una crescita del 3,5% su base annua e del 10,6% rispetto al 2020. Mentre il settore delle...
    E
    Economia
    giovedì, 07 agosto 2025

  • Sky Sport Tennis 2025 🎾diretta ATP Masters 1000 e WTA 1000 Cincinnati e streaming NOW

    Prosegue la grande stagione del tennis su Sky e in streaming su NOW. In diretta da giovedì 7 a lunedì 18 agosto i tornei ATP Masters 1000 (in esclusiva) e WTA 1000 Cincinnati. I telecronisti della squadra tennis di Sky Sport saranno Elena Pero, Luca Boschetto, Federico Ferrero, Pietro Nicolodi, Dalila Setti, Niccolò Ramella, Gaia Brunelli, Dario Massara, Riccardo Bisti e Andrea Voria. Sky Sport Tennis (anche in streaming su NOW) è sempre il...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 07 agosto 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Rai Sport Domenica 17 Agosto 2025: diretta Softball Campionato Italiano serie A1 e Motocross Svezia

    In vista del weekend, Domenica 17 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la ...
     domenica, 17 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Fire Squad - Incubo di fuoco, Domenica 17 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 va in onda Fire Squad – Incubo di fuoco, dramma catastrofico tratto da una storia vera che racconta il coraggio e i sacrifici di un gruppo di vigili del fuoco alle prese con un devastante incendio in Arizona nel 2013. Josh Brolin, Miles Teller e Jeff Br...
     domenica, 17 agosto 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Coppa Italia Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta Primo Turno: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

    Sabato 16 e domenica 17 agosto si apre la Coppa Italia Serie C con le prime partite ufficiali della stagione 2025-26. Sono 56 le squadre che scenderanno in campo nel Primo turno eliminatorio per conquistare la qualificazione alla fase successiva. In caso di parità, dopo i novanta minuti regolamentari, si andrà direttamente ai calci di rigore. Tre le partite in diretta su SkySport e in streaming su NOW: sabato alle 21 Lumezzane-Inter U23 (SkySport Calcio 202 e SkySp...
     sabato, 16 agosto 2025

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 16 Agosto 2025 Atletica Leggera: Diamond League, Softball Finale scudetto

    In vista del weekend, Sabato 16 Agosto 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&egr...
     sabato, 16 agosto 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Il potere dei soldi, Sabato 16 Agosto 2025

    Stasera in TV grande serata dedicata al miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una programmazione variegata tra prime visioni, cult senza tempo, thriller, azione, commedia e storie emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 arriva Il potere dei soldi, uno spy-thriller ad alta tensione con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth, ambientato nel competitivo mondo della finanza. Un giovane ambizioso viene ricattato e costretto a infiltrarsi in un’azienda rivale per sottra...
     sabato, 16 agosto 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨

  • Anteprima video: 🏆 FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Mediaset + DAZN insieme per il grande evento
    🏆 FIFA CLUB WORLD CUP 2025: Mediaset + DAZN insieme per il grande evento
     Il nuovo grande evento calcistico dell'estate sta arrivando! Mediaset e DAZN si alleano per portare il FIFA Club World Cup 2025 a milioni di tifosi in tutto il mondo, garantendo una copertura senza precedenti. Dal 14 giugno al 13 luglio, le migliori squadre del pianeta si sfideranno negli Stati Uniti, in una competizione rivoluzionaria voluta dalla FIFA per ridefinire il calcio per club a livello globale. 📺 UN'ESPER...
    S
     Sport
     lunedì, 10 marzo 2025
  • Anteprima video: 🏎️ FERRARI INVADE MILANO: Leclerc e Hamilton infiammano Piazza Castello | Sky Sport
    🏎️ FERRARI INVADE MILANO: Leclerc e Hamilton infiammano Piazza Castello | Sky Sport
    Milano si tinge di rosso: oltre 20.000 tifosi accolgono la Scuderia Ferrari HP! 📍 Un evento senza precedenti in Piazza Castello ha scatenato l'entusiasmo dei tifosi, accorsi in massa per salutare Charles Leclerc, Lewis Hamilton e il team principal Fred Vasseur prima dell'inizio della stagione 2025 di Formula 1. 🔥 Uno spettacolo indimenticabile tra motori, storia e adrenalina 🚗 Street demo mozzafiato con la SF90 (2019) e la SF21 (2021) 🔄 Donuts...
    S
     Sky
     venerdì, 07 marzo 2025
  • Anteprima video: 🏆 MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 Gratis su DAZN - 32 Squadre, Un Solo Campione
    🏆 MONDIALE PER CLUB FIFA 2025 Gratis su DAZN - 32 Squadre, Un Solo Campione
    Il Mondiale per Club FIFA arriva su DAZN: gratis e ovunque tu sia! 🔥 Le leggende sfideranno le nuove promesse. Il fuoco incontrerà il ghiaccio. I più grandi club del mondo si daranno battaglia per conquistare il titolo di club campione del pianeta. ⚡ Dal Boca Juniors all'Inter, dal PSG alla Juventus: i 32 migliori club al mondo si sfideranno in un'unica competizione imperdibile. 👀 E questa volta Haaland non guarderà da casa. Ma tu puoi…
    D
     DAZN
     giovedì, 06 marzo 2025