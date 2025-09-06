Diretta Rai Sport Sabato 6 Settembre 2025: Mondiali Volley Femminile Semifinale ITALIA - Brasile (Rai1)

In vista del weekend, Sabato 6 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sulle reti Rai generaliste, la giornata sportiva si apre alle 11.00 su Rai 2 HD con il TG Sport Giorno, in diretta dallo studio TV1 di Milano, offrendo aggiornamenti puntuali sull’attualità sportiva e anticipazioni sugli eventi principali della giornata. Alle 14.00 il palcoscenico si sposta su Rai 1 HD con la semifinale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025 tra Italia e Brasile a Bangkok. Marco Fantasia e Giulia Pisani guidano la telecronaca, restituendo in diretta ritmo e tensione della sfida, mentre Edi Dembinski raccoglie le interviste a bordo campo. Dallo studio, Simona Rolandi, Giuseppe Cuccurini e Consuelo Mangifesta accompagnano il pubblico con analisi e commenti, sottolineando il percorso netto delle Azzurre e l’alta qualità delle brasiliane, avversarie pronte a contendere l’accesso alla finale.

Nel tardo pomeriggio, alle 18.00 su Rai 2 HD, il TG Sport Sera del Sabato aggiorna il pubblico sulle ultime novità dal mondo dello sport, direttamente dallo studio SR5 di Roma, subito seguito alle 18.05 dalla rubrica Dribbling, condotta da Paolo Paganini. Lo storico rotocalco di RaiSport si presenta in una veste rinnovata, capace di valorizzare grandi storie sportive e approfondimenti originali, offrendo un racconto avvincente e completo che unisce cronaca, emozione e approfondimento tecnico.

Notiziario - TG Sport Giorno (diretta)

Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Semifinale | Italia - Brasile (diretta)

Dopo un percorso netto che le ha portate in semifinale, le Azzurre affrontano le fortissime brasiliane per l'accesso alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025.



Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

Rubrica - Dribbling (diretta)

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 6 Settembre 2025

La programmazione di Rai Sport HD per sabato 6 settembre 2025 propone un palinsesto variegato che accompagna gli appassionati di sport dalla mattina fino a notte fonda. La giornata si apre alle 6.00 con la replica della settima tappa notturna del Tour de France 2025, Saint Malo–Mur de Bretagne Guerlédan, un percorso impegnativo di 197 chilometri con un dislivello di 2450 metri e un finale in salita, ideale per testare la resistenza dei protagonisti del ciclismo internazionale. Alle 7.00 il TG Sport Mattina aggiorna in diretta il pubblico sugli eventi sportivi principali, mentre alle 7.30 si rivede la qualificazione Mondiale 2026 tra Italia ed Estonia dallo stadio di Bergamo, con Alberto Rimedio e Daniele Adani alla telecronaca e Tiziana Alla al bordocampo. La partita segna anche l’esordio ufficiale di Gennaro Gattuso come CT della Nazionale, un appuntamento ricco di significato e tensione.

Alle 10.20, in diretta da Bangkok, il Mondiale femminile di pallavolo 2025 propone la prima semifinale tra Giappone e Turchia, narrata da Marco Fantasia e Giulia Pisani, con un equilibrio tra tecnica, ritmo e intensità dei punti decisivi. La mattinata prosegue alle 13.00 con la differita della discesa Junior femminile e maschile dei Mondiali di mountain bike da Valais, in Svizzera, telecronaca di Silvano Ploner, mentre alle 14.40 tornano le canoe per le finali 5000 metri dei Mondiali Sprint da Milano, con Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto alla telecronaca e Stefano De Agostini alle interviste.

Il motocross mondiale domina il pomeriggio con le repliche delle gare dei Paesi Bassi: alle 16.30 la MX2 e alle 17.30 la MXGP da Arnhem, raccontate da Gianluca Gafforio e Mirko Milani. Alle 18.30 l’attenzione torna alla pallacanestro con la replica di Italia-Cipro, quinta giornata del gruppo C degli Europei maschili 2025 da Limassol, telecronaca di Maurizio Fanelli e Sandro De Pol.

La serata propone la seconda tappa del Memorial Fanini in differita da Capannori alle 20.10, mentre alle 20.45 si rivede la semifinale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025 tra Italia e Brasile da Bangkok, con Fantasia e Pisani alla telecronaca e Edi Dembinski alle interviste, evidenziando il percorso netto delle Azzurre e la forza delle brasiliane pronte a contendere l’accesso alla finale. Alle 23.15 e nuovamente alle 2.35 viene riproposta la seconda tappa del Memorial Fanini, mentre alle 23.45 il TG Sport Notte aggiorna con la diretta delle ultime notizie sportive. La notte si chiude con la replica della semifinale Giappone-Turchia di pallavolo femminile alle 0.00 e con la differita della finale di baseball Parma-San Marino da Parma alle 2.55, telecronaca di Alessandro Tiberti, offrendo una copertura completa e continua per tutti gli appassionati di sport.

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 7a tappa: Saint Malo > Mur de Bretagne Guerlédan (replica)

Un percorso di 197 chilometri con dislivello di 2450 metri, con finale in salita. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Calcio Nazionale A: Qualif. Mondiali 2026 5a giornata: ITALIA - Estonia (replica)

dallo stadio di Bergamo Telecronaca: Alberto Rimedio e Daniele Adani Bordocampo ed interviste: Tiziana Alla Terza gara del nuovo ciclo di qualificazioni verso FIFA World Cup 2026: un appuntamento cruciale che segna anche l'esordio ufficiale di Gennaro Gattuso come CT della Nazionale. ore 10:20 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 1a Semifinale: Giappone - Turchia (diretta)

da Bangkok [Thailandia] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 13:00 Ciclismo MTB. Mondiali Valais: Discesa Categoria Junior Femm.le e M.le (differita)

da Valais [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner ore 14:40 Canoa. Mondiali Sprint Milano: Finali Canoa 5000 (replica)

dall'Idroscalo di Milano Telecronaca: Alessandro Pirozzi ed Ezio Caldognetto Interviste: Stefano De Agostini ore 16:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP dei Paesi Bassi MX2 - gara 2 (replica)

da Arnhem [Olanda] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 17:30 Motocross: Camp. Mondiale 2025 - GP dei Paesi Bassi MXGP - gara 2 (replica)

da Arnhem [Olanda] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Mirko Milani ore 18:30 Pallacanestro M.le: Campionati Europei 2025 5a giornata gruppo C: ITALIA - Cipro (replica)

da Limassol [Cipro] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol ore 20:10 Ciclismo Memorial Fanini - 2a Tappa (differita)

da Capannori [Lucca] Telecronaca: Edoardo Chiozzi ore 20:45 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 Semifinale | Italia - Brasile (replica)

da Bangkok [Thailandia] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani Interviste: Edi Dembinskli Dopo un percorso netto che le ha portate in semifinale, le Azzurre affrontano le fortissime brasiliane per l'accesso alla finale dei Mondiali femminili di pallavolo 2025. ore 23:15 Ciclismo Memorial Fanini 2 Tappa (replica)

ore 23:45 Notiziario - TG Sport Notte (diretta)

ore 00:00 Pallavolo Femm.le: Camp. Mondiali 2025 1a Semifinale: Giappone - Turchia (replica)

ore 02:35 Ciclismo Memorial Fanini 2 Tappa (replica)

ore 02:55 Baseball Finale Gara 2: Parma - San Marino (replica)

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La diretta streaming di Rai Sport HD consente di seguire ogni gara in tempo reale, offrendo una copertura continua e senza interruzioni su RaiPlay nella sezione dedicata. Alle 11.00 Rai Play Sport 1 trasmette la discesa femminile junior dei Mondiali di mountain bike 2025 da Valais, con la telecronaca di Silvano Ploner che guida il pubblico attraverso i tratti tecnici e spettacolari del percorso svizzero. Alle 11.45, sempre su Rai Play Sport 1, segue la discesa maschile junior, con Ploner che racconta in diretta le strategie dei giovani atleti e le fasi decisive di questa sfida internazionale, offrendo un racconto completo e appassionante del ciclismo off-road.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 11:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Mountain Bike - Mondiali Valais 2025 – Discesa femminile junior (diretta)

da Valais [Svizzera] Telecronaca: Silvano Ploner ore 11:45 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Mountain Bike - Mondiali Valais 2025 – Discesa maschile junior (diretta)

