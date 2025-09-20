Diretta Rai Sport Sabato 20 Settembre 2025 Mondiali Tokyo Atletica Leggera, Rugby, Pallavolo

In vista del weekend, Sabato 20 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 13:30 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 8a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Seconda parte della sessione serale di gare dell'ottava giornata dei Mondiali di Atletica di Tokyo.



: da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale Seconda parte della sessione serale di gare dell'ottava giornata dei Mondiali di Atletica di Tokyo. ore 18:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera del Sabato (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 18:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Dribbling (diretta)

dallo studio SR5 - Roma

Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni

Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.

: dallo studio SR5 - Roma Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.



PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 20 Settembre 2025

ore 06:00 Ciclismo: Tour de France 2025 - Tour di Notte 19a tappa Albertville - La Plagne (replica)

Si parte da Albertville e si arriva a La Plagne per 129,9 chilometri e 4550 metri di dislivello.

Si parte da Albertville e si arriva a La Plagne per 129,9 chilometri e 4550 metri di dislivello. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Canottaggio 2025: Camp. Italiani Beach Sprint (replica)

da Barletta [Barletta/Andria/Trani]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Barletta [Barletta/Andria/Trani] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 10:25 Rubrica: Reparto Corse

a cira di Gianluca Gafforio

Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale e Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti.

a cira di Gianluca Gafforio Settimanale di motori di RaiSport: le pagelle della F1, la tecnica delle monoposto di F1 in 3D, interviste ai piloti, ultime notizie e commenti sulla MotoGP. E poi Motocross, Rally Mondiale e Italiano, Campionato Italiano GT, inchieste, approfondimenti. ore 10:55 Automobilismo: Camp. Italiano GT Endurance Mugello 4a prova (replica)

dal Mugello [Firenze]

Telecronaca: Federico Pasanisi

dal Mugello [Firenze] Telecronaca: Federico Pasanisi ore 12:00 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Tokyo 2025 - 8a Giornata (diretta)

da Tokyo [Giappone]

Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini

Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale

Prima parte della sessione serale di gare dell'ottava giornata dei Mondiali di Atletica di Tokyo.

da Tokyo [Giappone] Telecronaca: Luca Di Bella, Stefano Tilli, Guido Alessandrini Bordopista ed interviste: Elisabetta Caporale Prima parte della sessione serale di gare dell'ottava giornata dei Mondiali di Atletica di Tokyo. ore 13:30 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 13:35 Motocross. Mondiale MXGP della Cina: MX2 - gara 2 (replica)

da Shanghai [Cina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

Penultimo appunto del Mondiale Motocross a Shangai per il GP di Cina.

da Shanghai [Cina] Telecronaca: Gianluca Gafforio Penultimo appunto del Mondiale Motocross a Shangai per il GP di Cina. ore 14:35 Motocross. Mondiale MXGP della Cina - gara 2 (replica)

da Shanghai [Cina]

Telecronaca: Gianluca Gafforio

L'Oriental Beauty Valley MXGP of China è il 19a appuntamento del Mondiale Motocross edizione 2025. Fevbre ad un passo dal titolo nella classe regina.

da Shanghai [Cina] Telecronaca: Gianluca Gafforio L'Oriental Beauty Valley MXGP of China è il 19a appuntamento del Mondiale Motocross edizione 2025. Fevbre ad un passo dal titolo nella classe regina. ore 15:35 Ciclismo: Trofeo Matteotti (replica)

da Pescara

Telecronaca: Francesco Pancani

da Pescara Telecronaca: Francesco Pancani ore 16:20 Rugby. Coppa del Mondo femminile 2a Semifinale: Francia - Inghilterra (diretta)

da Bristol [Gran Bretagna]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli

Seconda semifinale della Coppa del Mondo di rugby femminile. Le padrone di casa dell'Inghilterra affrontano la Francia.

da Bristol [Gran Bretagna] Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli Seconda semifinale della Coppa del Mondo di rugby femminile. Le padrone di casa dell'Inghilterra affrontano la Francia. ore 18:25 Pallavolo Femm.le: Mimmo Fusco Semifinale #1: Volley Bergamo - Valsabbina Millennium Brescia (diretta)

da Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Busto Arsizio [Varese] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 20:30 Pallavolo Femm.le: Mimmo Fusco Semifinale #2: UYBA - Futura Giovani Busto Arsizio (diretta)

da Busto Arsizio [Varese]

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Busto Arsizio [Varese] Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 22:00 Atletica. Mondiali Tokyo: Finali Atletica. Mondiali Tokyo: Finali (replica)

da Tokyo [Giappone]

Seconda parte della sessione serale di gare dell'ottava giornata dei Mondiali di Atletica di Tokyo.

da Tokyo [Giappone] Seconda parte della sessione serale di gare dell'ottava giornata dei Mondiali di Atletica di Tokyo. ore 01:30 Pallavolo Femm.le: Trofeo Mimmo Fusco 1a Semifinale (replica)

ore 03.00 Pallavolo Femm.le: Trofeo Mimmo Fusco 2a Semifinale (replica)

ore 04:30 Pattinaggio di figura. Lombardia Trophy Bergamo: Uomini - prog. Libero (replica)

da Bergamo

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Franca Bianconi

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming permette di seguire senza interruzioni tutti gli eventi sportivi trasmessi da Rai Sport HD attraverso RaiPlay, garantendo un accesso continuo 24 ore su 24. Gli appassionati possono così vivere ogni disciplina in tempo reale, con la possibilità di passare da un evento all’altro direttamente dai canali Rai Play Sport dedicati.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog