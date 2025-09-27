Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio Femminile

In vista del weekend, Sabato 27 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 12:20 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Semifinali | ITALIA vs Polonia (diretta)

da Quezon City [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Interviste: Edi Dembinski

Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano

L'Italia di Fefè De Giorgi affronta la Polonia in semifinale all'Araneta Coliseum di Quezon City.



: da Quezon City [Filippine] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste: Edi Dembinski Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano L'Italia di Fefè De Giorgi affronta la Polonia in semifinale all'Araneta Coliseum di Quezon City. ore 15:05 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Élite (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Interviste: Ettore Giovannelli

Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin.



: da Kigali [Ruanda] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato Interviste: Ettore Giovannelli Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin. ore 17:15 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio Femm.le: Final Four Serie A Women's Cup 2025 - Juventus vs Roma (diretta)

dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia [Napoli]

Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra

Bordocampo ed interviste: Sara Meini

La Juventus Women e la Roma si sfidano allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia nella finale della Serie A Women's Cup 2025. In palio c'è il primo trofeo della stagione.



: dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia [Napoli] Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra Bordocampo ed interviste: Sara Meini La Juventus Women e la Roma si sfidano allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia nella finale della Serie A Women's Cup 2025. In palio c'è il primo trofeo della stagione. ore 23:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 27 Settembre 2025

ore 06:00 Pallacanestro M.le: Serie A2 Old Wild West 2025/26 2a giornata: Cividale - Verona (replica)

da Cividale del Friuli [Udine]

Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol

Torna l'appuntamento con la Serie A2 Old Wild West su RaiSport. L'apertura stagionale è per una sfida molto attesa, dalla appassionata Cividale del Friuli: la locale Gesteco ha da poco alzato il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, e sfida la Tezenis Verona, accreditata tra le grandi protagoniste del campionato. In campo, tra gli altri, Francesco Ferrari, capitano ed MVP agli Europei Under 20, vinti con la Nazionale italiana.

da Cividale del Friuli [Udine] Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol Torna l'appuntamento con la Serie A2 Old Wild West su RaiSport. L'apertura stagionale è per una sfida molto attesa, dalla appassionata Cividale del Friuli: la locale Gesteco ha da poco alzato il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, e sfida la Tezenis Verona, accreditata tra le grandi protagoniste del campionato. In campo, tra gli altri, Francesco Ferrari, capitano ed MVP agli Europei Under 20, vinti con la Nazionale italiana. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Ciclismo 2025: Trofeo Matteotti (replica)

ore 08:20 Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Semifinali | Repubblica Ceca vs Bulgaria (diretta)

da Quezon City [Filippine]

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

Interviste: Edi Dembinski

L'Italia di Fefè De Giorgi affronta la Polonia in semifinale all'Araneta Coliseum di Quezon City.

da Quezon City [Filippine] Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta Interviste: Edi Dembinski L'Italia di Fefè De Giorgi affronta la Polonia in semifinale all'Araneta Coliseum di Quezon City. ore 11:00 Canottaggio: Camp. Mondiali Shanghai - Finali 3a giornata (differita)

da Shanghai [Cina]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas

da Shanghai [Cina] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 12:15 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 12:20 Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Élite (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Interviste: Ettore Giovannelli

Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin.

da Kigali [Ruanda] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato Interviste: Ettore Giovannelli Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin. ore 15:05 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 1a giornata (diretta)

da Nuova Delhi [India]

Telecronaca: Luca Di Bella e Claudia Arrigoni

da Nuova Delhi [India] Telecronaca: Luca Di Bella e Claudia Arrigoni ore 16:50 Rugby. Coppa del Mondo femminile Inghiterra Finalissima: Canada - Inghilterra (diretta)

da Twickenham [Gran Bretagna]

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli

da Twickenham [Gran Bretagna] Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli ore 19:25 Pallavolo F: Courmayeur Finalissima Igor Gorgonzola Novara vs Savino Del Bene Scandicci (diretta)

da Courmayeur [Aosta]

Telecronaaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

da Courmayeur [Aosta] Telecronaaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani ore 22.00 Nuoto Mondiali Paralimpici Singapore - 7a giornata (sintesi)

da Singapore

Telecronaca: Tommaso Mecarozzi

da Singapore Telecronaca: Tommaso Mecarozzi ore 23.00 Triathlon: Campionato Italiano Sprint Cervia Finali Femm.le e Maschile (differita)

da Cervia [Ravenna]

Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti

da Cervia [Ravenna] Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti ore 01:15 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint Imola 2025 3a Prova - gara 1 (differita)

da Imola [Bologna]

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Imola [Bologna] Telecronaca: Federico Pasanisi ore 02:25 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Prova Elite Femminile (replica)

ore 04:35 Canottaggio. Mondiali Shanghai - Finali 3a giornata Canottaggio. Mondiali Shanghai - Finali 3a giornata (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming permette di seguire senza interruzioni tutti gli eventi sportivi trasmessi da Rai Sport HD attraverso RaiPlay, garantendo un accesso continuo 24 ore su 24. Gli appassionati possono così vivere ogni disciplina in tempo reale, con la possibilità di passare da un evento all’altro direttamente dai canali Rai Play Sport dedicati.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD ore 08:05 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Canottaggio: Mondiali - Finali 3a giornata (diretta)

da Shanghai [Cina]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas



da Shanghai [Cina] Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas ore 08:15 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Junior (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Interviste: Ettore Giovannelli

Per la prova in linea Donne Junior dei Mondiali di Ciclismo 2025, l'Italia si presenta con una selezione giovane e competitiva, pronta a confrontarsi con le migliori nazionali del mondo in una gara intensa e ricca di strategie.



da Kigali [Ruanda] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato Interviste: Ettore Giovannelli Per la prova in linea Donne Junior dei Mondiali di Ciclismo 2025, l'Italia si presenta con una selezione giovane e competitiva, pronta a confrontarsi con le migliori nazionali del mondo in una gara intensa e ricca di strategie. ore 08:30 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Triathlon: Campionato Italiano Sprint: Finali Femminili (diretta)

da Cervia [Ravenna]

Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti



da Cervia [Ravenna] Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti ore 09:55 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)

Triathlon: Campionato Italiano Sprint: Finali Maschili (diretta)

da Cervia [Ravenna]

Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti



da Cervia [Ravenna] Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti ore 12:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Élite (diretta)

da Kigali [Ruanda]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato

Interviste: Ettore Giovannelli

Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin.



da Kigali [Ruanda] Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato Interviste: Ettore Giovannelli Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin. ore 13:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)

da Nuova Delhi [India]

Telecronaca: Luca Di Bella

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog