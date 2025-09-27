Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Digital-News.itPalinsestiRai › Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio Femminile
Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio Femminile - immagine di copertura per i programmi TV

Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio Femminile

Logo Rai - Palinsesti e Programmi TV
R
Programmi Rai
Logo del canale Rai Sport - Programmazione completa
R
Palinsesti Rai Sport

Inserito da: Simone Rossi (Satred)

sabato, 27 settembre 2025 | Ore: 06:00

Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio FemminileIn vista del weekend, Sabato 27 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti. 

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

 LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it 

  • ore 11:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)
    dallo studio TV1 - Milano
     
  • ore 12:20 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Semifinali |  ITALIA vs Polonia (diretta)
    da  Quezon City [Filippine]
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Interviste: Edi Dembinski
    Studio: Cristina Caruso e Matteo Piano
    L'Italia di Fefè De Giorgi affronta la Polonia in semifinale all'Araneta Coliseum di Quezon City.
     
  • ore 15:05 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Élite (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin.
     
  • ore 17:15 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Calcio Femm.le: Final Four Serie A Women's Cup 2025 - Juventus vs Roma (diretta)
    dallo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia [Napoli]
    Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
    Bordocampo ed interviste: Sara Meini
    La Juventus Women e la Roma si sfidano allo stadio "Romeo Menti" di Castellammare di Stabia nella finale della Serie A Women's Cup 2025. In palio c'è il primo trofeo della stagione.
     
  • ore 23:00  - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 27 Settembre 2025

 

  • ore 06:00 Pallacanestro M.le: Serie A2 Old Wild West 2025/26 2a giornata: Cividale - Verona (replica)
    da Cividale del Friuli [Udine]
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Sandro De Pol
    Torna l'appuntamento con la Serie A2 Old Wild West su RaiSport. L'apertura stagionale è per una sfida molto attesa, dalla appassionata Cividale del Friuli: la locale Gesteco ha da poco alzato il primo trofeo della stagione, la Supercoppa, e sfida la Tezenis Verona, accreditata tra le grandi protagoniste del campionato. In campo, tra gli altri, Francesco Ferrari, capitano ed MVP agli Europei Under 20, vinti con la Nazionale italiana.
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Ciclismo 2025: Trofeo Matteotti (replica)
  • ore 08:20 Pallavolo Maschile - Campionati Mondiali 2025 Semifinali |  Repubblica Ceca vs Bulgaria (diretta)
    da  Quezon City [Filippine]
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Interviste: Edi Dembinski
    L'Italia di Fefè De Giorgi affronta la Polonia in semifinale all'Araneta Coliseum di Quezon City.
  • ore 11:00 Canottaggio: Camp. Mondiali Shanghai - Finali 3a giornata (differita)
    da Shanghai [Cina]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas
  • ore 12:15 Rubrica: Gli Imperdibili (promo)
    Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.
  • ore 12:20 Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Élite (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin.
  • ore 15:05 Atletica Leggera: Camp. Mondiali Paralimpici Nuova Delhi 2025 1a giornata (diretta)
    da Nuova Delhi [India]
    Telecronaca: Luca Di Bella e Claudia Arrigoni
  • ore 16:50 Rugby. Coppa del Mondo femminile Inghiterra Finalissima: Canada - Inghilterra (diretta)
    da Twickenham [Gran Bretagna]
    Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Michela Tondinelli
  • ore 19:25 Pallavolo F: Courmayeur Finalissima Igor Gorgonzola Novara vs  Savino Del Bene Scandicci (diretta)
    da Courmayeur [Aosta]
    Telecronaaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani
  • ore 22.00 Nuoto Mondiali Paralimpici Singapore - 7a giornata (sintesi)
    da Singapore
    Telecronaca: Tommaso Mecarozzi
  • ore 23.00 Triathlon: Campionato Italiano Sprint Cervia Finali Femm.le e Maschile (differita)
    da Cervia [Ravenna]
    Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti
  • ore 01:15 Automobilismo: Camp. Italiano GT Sprint Imola 2025 3a Prova - gara 1 (differita)
    da Imola [Bologna]
    Telecronaca: Federico Pasanisi
  • ore 02:25 Ciclismo: Camp. Mondiali su strada 2025 Prova Elite Femminile (replica)
  • ore 04:35 Canottaggio. Mondiali Shanghai - Finali 3a giornata Canottaggio. Mondiali Shanghai - Finali 3a giornata (replica)

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

La programmazione in diretta streaming permette di seguire senza interruzioni tutti gli eventi sportivi trasmessi da Rai Sport HD attraverso RaiPlay, garantendo un accesso continuo 24 ore su 24. Gli appassionati possono così vivere ogni disciplina in tempo reale, con la possibilità di passare da un evento all’altro direttamente dai canali Rai Play Sport dedicati.

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD 
     
  • ore 08:05 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Canottaggio: Mondiali - Finali 3a giornata (diretta)
    da Shanghai [Cina]
    Telecronaca: Alessandro Pirozzi e Bruno Mascarenhas
     
  • ore 08:15 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Junior (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Per la prova in linea Donne Junior dei Mondiali di Ciclismo 2025, l'Italia si presenta con una selezione giovane e competitiva, pronta a confrontarsi con le migliori nazionali del mondo in una gara intensa e ricca di strategie.
     
  • ore 08:30 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)
    Triathlon: Campionato Italiano Sprint: Finali Femminili (diretta)
    da Cervia [Ravenna]
    Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti
     
  • ore 09:55 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)
    Triathlon: Campionato Italiano Sprint: Finali Maschili (diretta)
    da Cervia [Ravenna]
    Teleronaca: Lorenzo Leonarduzzi e Luca Facchinetti
     
  • ore 12:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Mondiali di Ciclismo 2025 - Donne Élite (diretta)
    da Kigali [Ruanda]
    Telecronaca: Stefano Rizzato e Giada Borgato
    Interviste: Ettore Giovannelli
    Per la prova in linea élite femminile dei Mondiali di Ciclismo, l'Italia schiera una formazione di alto livello, con Elisa Longo Borghini, Silvia Persico, Barbara Malcotti, Monica Trinca Colonel, Francesca Barale, Eleonora Camilla Gasparrini e Soraya Paladin.
     
  • ore 13:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)
    da Nuova Delhi  [India]
    Telecronaca: Luca Di Bella

Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

📰 LE ULTIME NEWS 🖊️

  • Mediaset e Dazn portano La Liga in chiaro: Atletico-Real Madrid OGGI in diretta su Italia 1

    Mediaset e Dazn rinnovano la collaborazione dopo il successo del Mondiale per Club, siglando un accordo di sublicenza per la trasmissione in co-esclusiva di sei grandi sfide di La Liga EA Sports. Si parte con il derby di Madrid, Atletico Madrid-Real Madrid, in diretta in chiaro su Italia 1 sabato 27 settembre alle 16.15, con telecronaca di Riccardo Trevisani e il commento tecnico, al debutto su Mediaset, di Borja Valero con collegamento a partire dalle ore 15.50. Grazie a questa intesa, il...
    S
    Sport
    sabato, 27 settembre 2025

  • Basket Supercoppa Italiana 2025 diretta Sky Sport e NOW: Trento, Brescia, Bologna, Milano LIVE su Cielo

    IL GRANDE BASKET DI SKY SPORT Da sabato 27 settembre, su Sky e NOW NELLA CASA DELLO SPORT DI SKYPARTE LA STAGIONE DEL BASKET ITALIANOCON LA SUPERCOPPA 2025 OGGI LE SEMIFINALI TRENTO-BRESCIAore 18, Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo VIRTUS BOLOGNA-MILANOore 20.45, Sky Sport Basket e Cielo  DOMENICA LA FINALE Alle 18 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e Cielo  NELLA SQUADRA DI SKY SPORT BASKET ENTRA MARCO BELINELLI AMBASSADOR DI SKY SPORT BASKET E SPECIAL...
    S
    Sky Italia
    sabato, 27 settembre 2025

  • Marco Belinelli Ambassador e Special Guest del nuovo canale Sky Sport Basket

    C'è una grandissima novità nella prossima stagione di pallacanestro sui canali di Sky Sport: Marco Belinelli entra a far parte della squadra di Sky come Ambassador del nuovo Sky Sport Basket (canale 205) e Special Guest nei top match dell’anno e protagonista di alcuni appuntamenti speciali che saranno rivelati nel corso della stagione. Belinelli rappresenta perfettamente l'identità dell'offerta di Sky Sport, avendo...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta LaB Channel 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (Prime Video / OneFootball)

    Pescara e Modena per riscrivere la storia, lo Spezia per sfatare un tabù. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 5a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi con tre partite live a weekend, fornirà la possibilità di vedere in diretta...
    S
    Sport
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 5a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

    La sfida tra Catanzaro e Juve Stabia, in programma venerdì 26 settembre alle ore 20:30 allo stadio Nicola Ceravolo, aprirà la 5ª giornata di Serie BKT e sarà trasmessa in diretta su DAZN, anche in modalità gratuita. Il Catanzaro di mister Aquilani ha raccolto 4 punti nelle prime giornate e, dopo quattro pareggi consecutivi, cerca la prima vittoria stagionale per dare una svolta al cammino in campionato. Il pubblico del...
    D
    DAZN
    venerdì, 26 settembre 2025

  • X Factor 2025, Audizioni chiuse: 596mila spettatori su Sky e NOW, +8% e social in crescita

    Terzo e ultimo appuntamento, ieri sera, per le Audizioni di X Factor 2025, lo show Sky Original prodotto da Fremantle. Ed è stata una nuova sfilata di artisti ricchi di talento davanti ai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi; artisti accompagnati fino a un centimetro prima del palco dall’energia, dall’empatia e dal carisma di Giorgia, che sono approdati al giudizio del tavolo con l’obiettivo di strappare almeno 3...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Maxi operazione Gotha 2 anti-iptv: otto arresti tra Italia ed estero per streaming illegale

    All’esito di una complessa investigazione coordinata dalla Procura Distrettuale di Catania, la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Catania nei confronti di otto persone, alcune residenti all’estero, indagate per associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati sono...
    E
    Economia
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Ryder Cup 2025 su Sky e NOW: tre giorni di golf epico Europa vs USA live dal Bethpage Black Course

    Il grande golf è di scena nella Casa dello Sport di Sky: da giovedì 26 a domenica 28 settembre, al Bethpage Black Course di Farmingdale, New York, al via la 45esima edizione della Ryder Cup, da vivere su Sky Sport Golf e in streaming su NOW. Il torneo ad alto tasso di spettacolarità vede in campo i 12 migliori giocatori europei contro i 12 migliori giocatori statunitensi. Si scende in campo venerdì 26 per la prima delle tre giornate: alle 13...
    S
    Sky Italia
    venerdì, 26 settembre 2025

  • Inter 24/7: nuovo canale FAST gratuito porta 24 ore di passione nerazzurra su smart TV e dispositivi

    FC Internazionale Milano annuncia il lancio di INTER 24/7, il nuovo canale FAST (Free Ad-Supported Streaming Television) disponibile senza abbonamento, interamente dedicato al mondo nerazzurro e primo progetto di questo genere per un club di calcio in Italia. Il palinsesto trasmetterà contenuti 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, portando la passione e la storia dell’Inter in tutte le case e su qualsiasi dispositivo. INTER 24/7 sarà un canale lineare disponibile...
    S
    Sport
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Sky Sport Motori Weekend (25 - 28 Settembre) MotoGP Giappone, SuperBike Aragon, WEC Fuji

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da giovedì 25 a domenica 28 settembre,appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il weekend che può assegnare il titolo piloti a Marc Marquez parte con la conferenza...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp

    Giovedì 25 settembre, su Sky e in streaming su NOW, arriva la terza e ultima parte delle Audizioni di X Factor 2025. Per gli aspiranti concorrenti è l’ultima opportunità di farsi conoscere dai giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi, con l’obiettivo di trasformare la propria passione per la musica in realtà. Sul palco dello show Sky Original prodotto da Fremantle gli artisti presenteranno una cover o...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Sky TG24: speciale elezioni regionali Marche con Il Confronto, Instant Poll e Trovapresidente

    L’Italia si appresta ad affrontare una tornata decisiva di elezioni regionali, che coinvolgono milioni di elettori e ben sette regioni: Marche, Valle d’Aosta, Toscana, Campania, Veneto, Calabria e Puglia. Un voto che sarà inevitabilmente anche un test per la maggioranza di governo e l’opposizione. A questa sfida elettorale il canale all news diretto da Fabio Vitale risponde preparando una copertura editoriale speciale.   Si inizia con...
    S
    Sky Italia
    giovedì, 25 settembre 2025

  • Digiquest al lavoro per compatibilità decoder Tivùsat Q80 e Q90 con sistema di criptaggio Merlin

    A seguito del comunicato di tivùsat, Digiquest avvisa la propria clientela che stanno lavorando a soluzioni relative ai modelli Tivusat HbbTV Digiquest (Q80-Q90 ) di ultima produzione, essendo gli unici che, con il giusto hardware, possono supportare la migrazione al sistema di criptaggio Merlin previsto per il 2028.Per verificare se il tuo decoder dispone già dell’hardware necessario all’aggiornamento, sarà presto disponibile un modulo...
    S
    Satellite / Estero
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • La squadra stellare di commentatori NBA su Prime Video: 87 partite di regular season, Playoff, Finals

    L’NBA approda su Prime Video grazie a un accordo globale di 11 anni sui diritti media. Prime Video garantirà una copertura senza precedenti, accompagnata da una squadra di commentatori d’eccezione che guideranno gli spettatori per tutta la stagione. Tre telecronisti si alterneranno al commento insieme a due voci tecniche. I tre telecronisti saranno Alessandro Mamoli, storica voce dell’NBA in Italia, Mario Castelli, apprezzato commentatore per gli...
    S
    Sport
    mercoledì, 24 settembre 2025

  • Sky e NOW portano in diretta TOP 14 Francese e URC con il grande rugby di Benetton e Zebre

    Diventa più preziosa l’offerta di rugby della Casa dello Sport di Sky. In diretta le emozioni del campionato francese, il TOP 14, il torneo nazionale più ricco, importante e duro del mondo e che vede protagonisti tanti fuoriclasse della palla ovale e tanti giocatori della Nazionale Azzurra. Ogni settimana su Sky e in streaming su NOW vedremo il miglior incontro della giornata, oltre alle sfide della fase finale del campionato. Arriva anche un altro prestigioso...
    S
    Sky Italia
    mercoledì, 24 settembre 2025

📺 ULTIMI PALINSESTI 📝

  • Logo Rai - Programmi TV

    Logo Rai Sport - Canale TV

    Diretta Rai Sport Sabato 27 Settembre 2025 Mondiali Pallavolo, Ciclismo e Calcio Femminile

    In vista del weekend, Sabato 27 Settembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.  Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’&...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport HD - Canale TV

    Calcio Estero live Sky e NOW (26 - 29 Settembre 2025) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

    Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. . Da venerdì 26 a domenica 28 settembre in campo la Premier League inglese – grande esclusiva Sky fino al 2028 con almeno 7 match per ogni turno, compresi i Friday night e i Monday night -, la Bundesliga – esclusiva Sky fino al 2029, con 5 partite per turno – e la Ligue 1 francese - con le migliori due partite a turno. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra va in scena la...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo Sky Cinema - Programmi TV

    Logo Sky Cinema HD - Canale TV

    Guida TV Sky Cinema e NOW: Io sono la fine del mondo, Sabato 27 Settembre 2025

    Stasera in TV, grande appuntamento con il miglior cinema su Sky e in streaming su NOW, con una serata all’insegna di prime visioni, cult intramontabili, azione, suspense, commedia e storie capaci di emozionare. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Io sono la fine del mondo, la commedia di Gennaro Nunziante che vede protagonista Angelo Duro in un ruolo tanto irriverente quanto esilarante. Il film racconta di un uomo costretto a prendersi cura dei genitori anziani, ma che...
     sabato, 27 settembre 2025

  • Logo DAZN - Programmi TV

    Logo DAZN - Canale TV

    Guida TV DAZN 1: Canale 214 Sky, Palinsesto 26 Settembre - 2 Ottobre 2025

    Le partite della Serie A EniLive 2025/2026 sono disponibili sui canali DAZN 1 e DAZN 2, al 214 e al 215 del telecomando di Sky. Gli abbonati possono attivare questa opzione dalla sezione “Servizi aggiuntivi” ne "Il mio account". [qui per le offerte e i tutti i prezzi aggiornati]  Sui canali DAZN 1 e DAZN 2 su Sky potrai invece guardare 7 partite di Serie A EniLive in esclusiva DAZN ogni giornata (fino a un massimo di due partite in contemporanea...
     venerdì, 26 settembre 2025

  • Logo Sky Sport e Calcio - Programmi TV

    Logo Sky Sport MotoGP HD - Canale TV

    MotoGP 2025, diretta esclusiva Gp Giappone Sky Sport, NOW. Sprint LIVE anche TV8

    In arrivo un nuovo weekend ricco di motori da non perdere su Sky e in streaming su NOW con MotoGP, Superbike e WEC. MOTOMONDIALE AL TWIN RING MOTEGI – Da giovedì 25 a domenica 28 settembre,appuntamento in diretta esclusiva con la diciassettesima prova del mondiale 2025 di MotoGP,il Gran Premio del Giappone, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Il weekend che può assegnare il titolo piloti a Marc Marquez parte con la conferenza sta...
     venerdì, 26 settembre 2025

✨ ARCHIVIO VIDEO 🎥 TRE CASUALI OGNI VOLTA! 🔄✨