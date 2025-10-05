Diretta Rai Sport Domenica 5 Ottobre 2025 Ciclismo Eroica e Europei Maschili, Calcio, Basket e altro

In vista del weekend, Domenica 5 Ottobre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



a cura di Simone Rossi - Digital-News.it

ore 09:00 - RAI TRE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo 2025: L'Eroica (diretta)

da Gaiole in Chianti [Siena]

Telecronaca: Francesco Pancani e Daniele Bennati

Interviste: Dario Tommassini

La storica corsa di biciclette nelle più belle strade del Chianti intorno a Siena. La corsa che tutti gli appassionati conoscono e che negli anni è diventata forse la più celebre gara amatoriale sulle due ruote. Un evento unico nel suo genere, nato dalla passione di Giancarlo Brocci, che considerando il passato del ciclismo un inestimabile patrimonio da riproporre e valorizzare, ha avuto l'idea di organizzare una corsa come quelle di allora: con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche, con biciclette e abbigliamento d'epoca.



: da Gaiole in Chianti [Siena] Telecronaca: Francesco Pancani e Daniele Bennati Interviste: Dario Tommassini La storica corsa di biciclette nelle più belle strade del Chianti intorno a Siena. La corsa che tutti gli appassionati conoscono e che negli anni è diventata forse la più celebre gara amatoriale sulle due ruote. Un evento unico nel suo genere, nato dalla passione di Giancarlo Brocci, che considerando il passato del ciclismo un inestimabile patrimonio da riproporre e valorizzare, ha avuto l'idea di organizzare una corsa come quelle di allora: con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche, con biciclette e abbigliamento d'epoca. ore 11:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



: dallo studio TV1 - Milano ore 14:00 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo: Camp. Europei su strada 2025 Prova Elite Maschile (diretta)

da Valence [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

203 km e 3.300 metri di dislivello da Privas a Valence, attraverso i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche. Tracciato tecnico e selettivo, caratterizzato da salite impegnative, discese veloci e continui cambi di ritmo. Una sfida esigente che premia resistenza, capacità di gestione e attitudine allo sforzo prolungato.



: da Valence [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi 203 km e 3.300 metri di dislivello da Privas a Valence, attraverso i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche. Tracciato tecnico e selettivo, caratterizzato da salite impegnative, discese veloci e continui cambi di ritmo. Una sfida esigente che premia resistenza, capacità di gestione e attitudine allo sforzo prolungato. ore 17:50 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Notiziario - TG Sport Sera della Domenica (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



: dallo studio SR5 - Roma ore 22:45 - RAIDUE : (GUARDA LA DIRETTA)

Rubrica - La Nuova DS (diretta)

dallo studio TV1 - Milano

Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni

Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 5 Ottobre 2025

ore 06:00 Rubrica - Il Sabato al 90° (replica)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

dallo studio TV2 - Milano Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Calcio: Coppa del Mondo U20 Cile Argentina - ITALIA (replica)

da Valparaiso [Cile]

Telecronaca: Giacomo Capuano e Sebino Nela

L'Italia ai Mondiali Under 20 di Cile 2025 contro l'Argentina, per decidere le sorti del girone in un match dal sapore di grande classico.

da Valparaiso [Cile] Telecronaca: Giacomo Capuano e Sebino Nela L'Italia ai Mondiali Under 20 di Cile 2025 contro l'Argentina, per decidere le sorti del girone in un match dal sapore di grande classico. ore 09:40 Ciclismo 2025: L'Eroica (diretta)

da Gaiole in Chianti [Siena]

Telecronaca: Francesco Pancani e Daniele Bennati

Interviste: Dario Tommassini

La storica corsa di biciclette nelle più belle strade del Chianti intorno a Siena. La corsa che tutti gli appassionati conoscono e che negli anni è diventata forse la più celebre gara amatoriale sulle due ruote. Un evento unico nel suo genere, nato dalla passione di Giancarlo Brocci, che considerando il passato del ciclismo un inestimabile patrimonio da riproporre e valorizzare, ha avuto l'idea di organizzare una corsa come quelle di allora: con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche, con biciclette e abbigliamento d'epoca.

da Gaiole in Chianti [Siena] Telecronaca: Francesco Pancani e Daniele Bennati Interviste: Dario Tommassini La storica corsa di biciclette nelle più belle strade del Chianti intorno a Siena. La corsa che tutti gli appassionati conoscono e che negli anni è diventata forse la più celebre gara amatoriale sulle due ruote. Un evento unico nel suo genere, nato dalla passione di Giancarlo Brocci, che considerando il passato del ciclismo un inestimabile patrimonio da riproporre e valorizzare, ha avuto l'idea di organizzare una corsa come quelle di allora: con percorsi che si svolgono in buona parte su strade bianche, con biciclette e abbigliamento d'epoca. ore 12:00 Ciclismo: Camp. Europei su strada 2025 Prova Elite Maschile (diretta)

da Valence [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

203 km e 3.300 metri di dislivello da Privas a Valence, attraverso i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche. Tracciato tecnico e selettivo, caratterizzato da salite impegnative, discese veloci e continui cambi di ritmo. Una sfida esigente che premia resistenza, capacità di gestione e attitudine allo sforzo prolungato.

da Valence [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi 203 km e 3.300 metri di dislivello da Privas a Valence, attraverso i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche. Tracciato tecnico e selettivo, caratterizzato da salite impegnative, discese veloci e continui cambi di ritmo. Una sfida esigente che premia resistenza, capacità di gestione e attitudine allo sforzo prolungato. ore 14:00 Ciclismo 2025: L'Eroica (diretta)

da Gaiole in Chianti [Siena]

Telecronaca: Francesco Pancani e Daniele Bennati

Interviste: Dario Tommassini

da Gaiole in Chianti [Siena] Telecronaca: Francesco Pancani e Daniele Bennati Interviste: Dario Tommassini ore 14:45 Equitazione 2025: Coppa degli Assi (diretta)

da Palermo

Telecronaca: Marco Tripisciano

La Coppa degli Assi, con i suoi 56 anni di storia, è il più antico concorso equestre internazionale d'Italia dopo Piazza di Siena. Evento di livello mondiale, un appuntamento di grande tradizione e prestigio.

da Palermo Telecronaca: Marco Tripisciano La Coppa degli Assi, con i suoi 56 anni di storia, è il più antico concorso equestre internazionale d'Italia dopo Piazza di Siena. Evento di livello mondiale, un appuntamento di grande tradizione e prestigio. ore 16:30 Ciclismo - Coppa Agostoni 2025 (diretta)

da Lissone [Monza/Brianza]

Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli

La Coppa Agostoni 2025 porta il grande ciclismo sulle strade della Brianza: una classica di prestigio che apre il Trittico Lombardo.

da Lissone [Monza/Brianza] Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli La Coppa Agostoni 2025 porta il grande ciclismo sulle strade della Brianza: una classica di prestigio che apre il Trittico Lombardo. ore 17:25 Ciclismo: Camp. Europei su strada 2025 Prova Elite Maschile (diretta)

da Valence [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi

203 km e 3.300 metri di dislivello da Privas a Valence, attraverso i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche. Tracciato tecnico e selettivo, caratterizzato da salite impegnative, discese veloci e continui cambi di ritmo. Una sfida esigente che premia resistenza, capacità di gestione e attitudine allo sforzo prolungato.

da Valence [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Alessandro Petacchi 203 km e 3.300 metri di dislivello da Privas a Valence, attraverso i dipartimenti della Drôme e dell'Ardèche. Tracciato tecnico e selettivo, caratterizzato da salite impegnative, discese veloci e continui cambi di ritmo. Una sfida esigente che premia resistenza, capacità di gestione e attitudine allo sforzo prolungato. ore 17;40 Speciale Reparto Corse Salone Nautico di Genova (replica)

a cura di Gianluca Gafforio

a cura di Gianluca Gafforio ore 18:05 Pallacanestro Femm.le: serie A1 2025/26 1a giornata: GEAS Sesto San Giovanni - Derthona (diretta)

da Sasto San Giovanni [Milano]

Telecronaca: Maurizio Faneli e Chiara Pastore

Al PalaNat di Sesto San Giovanni si gioca la 1ª giornata di Serie A1 femminile: Sesto San Giovanni contro Derthona Basket.

da Sasto San Giovanni [Milano] Telecronaca: Maurizio Faneli e Chiara Pastore Al PalaNat di Sesto San Giovanni si gioca la 1ª giornata di Serie A1 femminile: Sesto San Giovanni contro Derthona Basket. ore 20:25 Calcio. Serie C Sky Wifi: 8a giornata: Arzignano Valchiampo - Albinoleffe (diretta)

da Arzignano [Vicenza]

Telecronaca: Giuseppe Galati e Alberto Di Chiara

da Arzignano [Vicenza] Telecronaca: Giuseppe Galati e Alberto Di Chiara ore 22:30 Ippica: Qatart Prix de l'Arc de Triomphe (differita)

da Longchamp [Francia]

Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani

Il Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, uno dei più prestigiosi concorsi ippici al mondo, mette in scena a Parigi la sfida dei migliori purosangue internazionali.

da Longchamp [Francia] Telecronaca: Stefano Rizzato e Mario Viggiani Il Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, uno dei più prestigiosi concorsi ippici al mondo, mette in scena a Parigi la sfida dei migliori purosangue internazionali. ore 23:10 Atletica: Mondiali Paralimpici (differita)

da Nuova Delhi [India]

Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni

da Nuova Delhi [India] Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni ore 02:00 Ciclismo. L'Eroica 2025 Ciclismo. L'Eroica (replica)

ore 05:25 Ippica: Qatart Prix de l'Arc de Triomphe (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



ore 13:30 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Atletica: Mondiali Paralimpici (diretta)

da Nuova Delhi [India]

Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni



da Nuova Delhi [India] Telecronaca: Luca Di Bella e Claudio Arrigoni ore 15:30 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Ciclismo - Coppa Agostoni 2025 (diretta)

da Lissone [Monza/Brianza]

Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli

La Coppa Agostoni 2025 porta il grande ciclismo sulle strade della Brianza: una classica di prestigio che apre il Trittico Lombardo.



da Lissone [Monza/Brianza] Telecronaca: Umberto Martini e Stefano Garzelli La Coppa Agostoni 2025 porta il grande ciclismo sulle strade della Brianza: una classica di prestigio che apre il Trittico Lombardo. ore 19:00 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)

Motocross: Motocross delle Nazioni - Monster Energy USA: MX2 & MXGP (diretta)

da Crawfordsville [Stati Uniti]

Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti



da Crawfordsville [Stati Uniti] Telecronaca: Gianluca Gafforio e Gigi Carletti ore 19:20 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)

Calcio a 5: Camp. Europeo U19 Moldavia: Portogallo vs Spagna (diretta)

da Chisinau [Moldova]

Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Ercolessi

La Spagna supera l’Ucraina e vola in finale contro il Portogallo

Articolo di Simone Rossi

per "Digital-News.it"

(twitter: @simone__rossi)

______________________________________



Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog