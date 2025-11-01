Sabato 1 novembre: tutto lo sport in diretta sulla Rai: rugby, volley, pugilato e rubriche

In vista del weekend, Sabato 1 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)



Sulle reti generaliste della Rai la giornata sportiva si apre alle 11:00 su Rai 2 HD con l'edizione mattutina del TG Sport Mattino, in onda in diretta dallo studio TV1 di Milano. L'appuntamento informativo curato da RaiSport offre una panoramica aggiornata su tutte le principali notizie del mondo dello sport, dalle competizioni internazionali alle discipline nazionali, con servizi, collegamenti e approfondimenti dedicati.

Nel tardo pomeriggio, alle 18:00 su Rai 2 HD, va in onda il TG Sport Sera, in diretta dallo studio SR5 di Roma, per un nuovo aggiornamento con i fatti salienti della giornata sportiva, risultati, interviste e anticipazioni sugli eventi del weekend.

Subito dopo, alle 18:05, sempre su Rai 2 HD, spazio a Dribbling, la storica rubrica di RaiSport condotta in diretta da Paolo Paganini e Simona Cantoni. In questa versione rinnovata, il programma approfondisce le grandi storie di sport, alternando servizi di attualità, interviste esclusive e racconti che uniscono agonismo, emozione e cultura sportiva.

La serata si chiude alle 23:00 su Rai 2 HD con Il Sabato al 90°, in diretta dallo studio TV2 di Milano e condotto da Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti. Il programma propone un racconto completo della giornata calcistica di Serie A, a partire dagli anticipi del sabato, con immagini esclusive dai campi, collegamenti in diretta, analisi tecniche, interventi degli ospiti in studio e la consueta moviola dedicata agli episodi arbitrali più discussi.

ore 11:00 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Mattino (diretta)

dallo studio TV1 - Milano



ore 18:00 - RAIDUE :

Notiziario - TG Sport Sera (diretta)

dallo studio SR5 - Roma



ore 18:05 - RAIDUE :

Rubrica - Dribbling (diretta)

Conduce: Paolo Paganini e Simona Cantoni

Lo storico rotocalco sportivo a cura di RaiSport, in una versione ampiamente rinnovata che dà ampio spazio a grandi storie di sport.



ore 23:00 - RAIDUE :

Rubrica - Il Sabato al 90° (diretta)

dallo studio TV2 - Milano

Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti

Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.

PALINSESTO RAI SPORT HD - SABATO 1 Novembre 2025

ore 06:00 Rubrica: Radiocorsa

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike), fino al ricordo degli eventi storici più importanti.

Uno sguardo sul ciclismo, dalle corse dilettantistiche alle gare professionistiche delle varie categorie (pista, ciclocross, mountain bike), fino al ricordo degli eventi storici più importanti. ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)

ore 07:30 Automobilismo. C.to Italiano GT Sprint Monza 4a prova - gara 1 e 2 (replica)

da Monza

Telecronaca: Federico Pasanisi

da Monza Telecronaca: Federico Pasanisi ore 09:55 Canottaggio 2025: Momorial D'Aloja Piediluco (replica)

da Piediluco [Terni]

Telecronaca: Alessandro Pirozzi

Telecronaca: Alessandro Pirozzi ore 11:25 Pattinaggio di Figura: Grand Prix Cup of China 2025 Programma Corto (replica)

da Chongqin [Cina]

Telecronaca: Maddalena Montecucco e Fabrizio Pedrazzini

da Chongqin [Cina] Telecronaca: Maddalena Montecucco e Fabrizio Pedrazzini ore 13:55 Rubrica: Perle di Sport - Olimpiadi di Rio 2016

ore 14:15 Rubrica: Gli Imperdibili - Promo

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai.

Backstage, anteprime, eventi e curiosità dentro lo schermo. È il programma che offre informazione e approfondimento sulla programmazione dei canali che compongono il bouquet Rai. ore 14:25 Rugby. Serie A Elite maschile: 4a giornata: Petrarca - Rovigo (diretta)

da Padova

Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti

Il Petrarca Padova affronta il Rovigo in uno dei derby più sentiti del rugby italiano, una sfida di grande tradizione e intensità.

da Padova Telecronaca: Nicola Sangiorgio e Andrea Gritti Il Petrarca Padova affronta il Rovigo in uno dei derby più sentiti del rugby italiano, una sfida di grande tradizione e intensità. ore 16:35 Pallanuoto. Serie A1 maschile: Posillipo-Canottieri Napoli (replica)

da Napoli

Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione

Derby napoletano tra Posillipo e Canottieri Napoli, una sfida dal grande fascino e tradizione per i tre punti in campionato.

da Napoli Telecronaca: Dario Di Gennaro e Francesco Postiglione Derby napoletano tra Posillipo e Canottieri Napoli, una sfida dal grande fascino e tradizione per i tre punti in campionato. ore 17:50 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2025/26 4a giornata: Cuneo - Piacenza (diretta)

da Cuneo

Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta

A Cuneo si apre la quarta giornata della SuperLega. I piemontesi neopromossi ospitano il Piacenza.

da Cuneo Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta A Cuneo si apre la quarta giornata della SuperLega. I piemontesi neopromossi ospitano il Piacenza. ore 20:25 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 7a giornata: Bergamo - Conegliano (diretta)

da Bergamo

Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani

La ChorusLife Arena ospita il match tra le padrone di casa di Bergamo e le campionesse della Imoco Conegliano.

da Bergamo Telecronaca: Marco Fantasia e Giulia Pisani La ChorusLife Arena ospita il match tra le padrone di casa di Bergamo e le campionesse della Imoco Conegliano. ore 23:00 Pugilato camp. Italiano Pesi Superwelter: Graich vs Falcinelli (diretta)

da San Bonifacio [Verona]

Telecronaca: Davide Novelli e Patrizio Oliva

da San Bonifacio [Verona] Telecronaca: Davide Novelli e Patrizio Oliva ore 00:00 Pugilato Camp. Mediterraneo WBC Pesi Bridgerweight (differita)

ore 01:10 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2025/26 4a giornata: Cuneo - Piacenza (replica)

ore 03:30 Pallavolo Femm.le: Serie A1 Tigotà 2025/26 7a giornata: Bergamo - Conegliano (replica)

*** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto

in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

Le gare in diretta streaming arricchiscono l'offerta sportiva Rai con una copertura continua su RaiPlay e sui canali digitali tematici. La programmazione parte 24 ore su 24 con il live streaming integrale di Rai Sport HD, che permette di seguire in tempo reale tutta la programmazione del canale, comprese dirette, rubriche e approfondimenti.

24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)

Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD



