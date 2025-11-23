Diretta Rai Sport 23 Novembre, Tennis Coppa Davis Finale Italia-Spagna, Sci Gurgl, SuperLega Volley

Digital-News | Palinsesti TV, Notizie, Video, Streaming - Notizie, Recensioni e Novità sul Digitale
Diretta Rai Sport 23 Novembre, Tennis Coppa Davis Finale Italia-Spagna, Sci Gurgl, SuperLega VolleyIn vista del weekend, Domenica 23 Novembre 2025, Digital-News.it vi presenta la programmazione sportiva della Rai. Sui canali Rai e su Rai Sport HD (canale 58 del digitale terrestre, sul satellite 227 Sky, 21 Tivùsat) ampio spazio agli eventi sportivi nazionali e internazionali, con dirette, notiziari, rubriche e approfondimenti.

Lo sport resta un pilastro della Rai, con una copertura che va dalle dirette alla narrazione approfondita degli eventi. Al centro c’è la Nazionale di calcio, seguita su Rai 1 da Alberto Rimedio, Lele Adani, Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni, con la supervisione di Marco Lollobrigida. La Rai punta alla qualificazione ai Mondiali 2026 dopo le mancate partecipazioni del 2018 e 2022. Crescono intanto gli ascolti per tennis e ciclismo: i match di Sinner su Rai 1 e Rai 2 e il Giro d’Italia sono stati grandi successi, con aspettative altrettanto alte per il Tour de France grazie alla squadra diretta da Alessandro Fabretti. Milano-Cortina 2026 sarà un evento di punta: dirette su Rai 2, studio esterno e racconto della Fiaccola Olimpica, il tutto coordinato da Auro Bulbarelli.

La “Domenica Sportiva” cambia volto con un nuovo studio e doppia conduzione accanto a Simona Rolandi, e il ritorno di “Il Processo del Lunedì” su Rai 2 con Marco Mazzocchi e Paola Ferrari. “Dribbling” continua il sabato con Paolo Paganini. L’offerta si rivolge anche ai giovani con focus su web, calciomercato e fantacalcio. La Rai rilancia con nuove tecnologie, grafiche avanzate e professionalità consolidate, preparandosi a una stagione di innovazione e racconto sportivo condiviso.

LO SPORT SULLE RETI RAI GENERALISTE (RAI 1 HD, RAI 2 HD, RAI 3 HD)

a cura di Simone Rossi - Digital-News.it    

  • ore 09:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa 
    Dal 15 novembre, ogni sabato e domenica sino alla fine di marzo, su Rai 2 lo spazio Rai Sport Live Weekend dalle 9.30 alle 13: ospiterà buona parte della Coppa del Mondo di sci alpino, ma anche altre dirette e sintesi di sport che ritroveremo ai Giochi, dallo sci nordico al pattinaggio passando per il curling. Sempre in questi spazi, aggiornamento continuo sugli impianti olimpici, il corso dei lavori, la situazione degli atleti e delle varie squadre che si stanno allenando; ritratti dei campioni di ieri e degli atleti di oggi in vista del grande evento a cinque cerchi. Dal 17 novembre, nuovo appuntamento settimanale, dalle 19 alle 19.45 su Rai 2: Road to Milano- Cortina. Una panoramica su tutto quanto accaduto nel weekend relativamente agli sport invernali e diversi focus su aspetti olimpici con interviste, collegamenti e ospiti. Conduce Sabrina Gandolfi.
     
  • ore 10:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Sci Alpino: Coppa del Mondo Femminile Gurgl: Slalom 1a manche (diretta)
    da Gurgl [Austria]
    Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
    Interviste: Simone Benzoni
    La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Gurgl, in Austria: in diretta la 1ª manche dello slalom, con le migliori interpreti tra i pali stretti.
     
  • ore 12:00 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica: Rai Sport Live Weekend (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa 
     
  • ore 14:55 - RAIUNO (GUARDA LA DIRETTA)
    Tennis: Coppa Davis 2025 - Finale ITALIA vs Spagna (diretta)
    dalla SuperTennis Arena di Bologna
    Telecronaca: Maurizio Fanelli e Omar Camporese
    Studio: Alessandro Fabretti e Rita Grande
    L'Italia giocherà la decima finale di Coppa Davis della sua storia, la seconda in casa. L'obiettivo è diventare la prima nazione a trionfare per tre anni di fila dal 1971, dopo l'eliminazione del Challenge Round, ovvero la regola per cui i campioni in carica giocavano solo la finale l'anno successivo. E alzare per la prima volta l'insalatiera più ambita davanti ai propri tifosi.
     
  •  ore 17:50 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Notiziario - TG Sport Sera (diretta)
    dallo studio SR5 - Roma
     
  • ore 22:45 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - La Nuova DS (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Simona Rolandi e Paolo Maggioni
    Il racconto dell'attualità del calcio e degli altri sport attraverso immagini, dati, interviste ed opinioni. In studio, i protagonisti raccontano i loro successi sportivi e personali. Circa 40 puntate, in onda la domenica su Rai 2 dalle 22.45 a mezzanotte e mezza, con uno studio completamente rivoluzionato e modificabile in concomitanza con Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026, grazie a soluzioni grafiche e scenografiche. Ci saranno nuovi commentatori e una doppia conduzione. La garanzia si chiama Simona Rolandi, con accanto un giornalista Rai, Paolo Maggioni capace di raccontare ciò che c’è intorno allo sport. Alcuni volti nuovi: Ciccio Graziani e Stefano Sorrentino, accanto ai confermati Lele Adani e Adriano Panatta. Il VAR di Mauro Bergonzi e l’angolo social di Laura Barth arricchiranno il parterre, mentre il coordinamento di Raisport sarà gestito a Roma e a Milano.
     
  • ore 00:30 - RAIDUE: (GUARDA LA DIRETTA)
    Rubrica - L'Altra DS (diretta)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Fabrizio Tumbarello

PALINSESTO RAI SPORT HD - Domenica 23 Novembre 2025

  • ore 06:00 Skeleton: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa maschile - 2a manche (replica)
    da Cortina d'Ampezzo [Belluno]
    Telecronaca: Dario Di Gennaro
  • ore 07:00 Notiziario - TG Sport Mattina (diretta)
  • ore 07:30 Rubrica - Il Sabato al 90° (replica)
    dallo studio TV2 - Milano
    Conduce: Alberto Rimedio e Barbara Pedrotti
    Un racconto della domenica di campionato a partire dagli anticipi del sabato: tutte le immagini della Serie A, collegamenti con i campi di gara con i commenti degli ospiti in studio e gli episodi arbitrali esaminati alla moviola.
  • ore 08:30 Rubrica: Serie B al 90° (replica)
    dallo studio SR5 - Roma
    In studio: Giacomo Capuano e Roberto Rambaudi
    Il racconto della giornata di Serie B, immagini, collegamenti dai campi, commenti in studio e gli episodi arbitrali alla moviola.
  • ore 09:05 Pattinaggio di Figura: ISU Grand Prix Finlandia Trophy Helsinki Danza Libera (replica)
    da Helsinki [Finlandia]
    Telecronaca: Arianna Secondini e Franca Bianconi
  • ore 09:50 Calcio a 5 Femminile: Coppa del Mondo Filippine 2025 ITALIA - Panama (diretta)
    da Manila [Filippine]
    Telecronaca: Lucio Michieli e Marco Ercolessi
  • ore 11:45 Atletica Leggera 2025: Cross dei 5 Mulini (diretta)
    Telecronaca: Luca Di Bella
  • ore 13.15 Rubrica: Studio Sci (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa 
  • ore 13:25 Sci Alpino: Coppa del Mondo Femminile Gurgl: Slalom 2a manche (diretta)
    da Gurgl [Austria]
    Telecronaca: Enrico Cattaneo e Nadia Fanchini
    Interviste: Simone Benzoni
    La Coppa del Mondo femminile di sci alpino fa tappa a Gurgl, in Austria: in diretta la 2ª manche dello slalom, con le migliori interpreti tra i pali stretti.
  • ore 14.20 Rubrica: Studio Sci (diretta)
    dallo studio TV5 - Milano
    Con: Sabrina Gandolfi e Paolo De Chiesa 
  • ore 14:30 Coppa del Mondo: Discesa maschile Bob a Quattro - 2a manche (diretta)
    da Cortina d'Ampezzo [Belluno]
    Telecronaca: Dario Di Gennaro
    Interviste: Alia Pascal
  • ore 15:20 Calcio Femm.le: Serie A Women Athora 2025/26 7a giornata: Milan - Sassuolo (diretta)
    da Fiorenzuola d’Arda [Piacenza]
    Telecronaca: Tiziana Alla e Katia Serra
    Bordocampo ed interviste: Sara Meini
    Al Velodromo Pavesi, il Milan affronta Sassuolo. Per le neroverdi trasferta ostica, le rossonere a caccia di vittoria per dimenticare la sconfitta esterna contro il Como.
  • ore 17:30 Rubrica: Speciale Tg Sport Caivano
  • ore 17:50 Pallavolo Maschile: Superlega Credem Banca 2025/26 7a giornata: Trentino - Perugia (diretta)
    da Trento
    Telecronaca: Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta
    Al PalaTrento va in scena un confronto ad alta tensione tra Trento e Perugia: sfida tra due squadre in forma, pronte a darsi battaglia per consolidare la classifica nella SuperLega maschile.
  • ore 20:30 Bob a Quattro: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa Maschile - 1a manche (replica)
    da Cortina d'Ampezzo [Belluno]
    Telecronaca: Dario Di Gennaro
    Interviste: Alia Pascal
  • ore 21:00 Bob a Quattro: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa maschile - 2a manche (replica)
    da Cortina d'Ampezzo [Belluno]
    Telecronaca: Dario Di Gennaro
    Interviste: Alia Pascal
  • ore 22:20 Bob a Due: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa Maschile - 1a manche (replica)
  • ore 23:10 Bob a Due: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa Maschile - 2a manche (replica)
  • ore 00:00 Ciclocross: Coppa del Mondo 2025/26 Prova Elite Femminile (differita)
    da Tabor [Repubblica Ceca]
    Telecronaca: Franco Bortuzzo e Tony Longo
  • ore 01:10 Ciclocross: Coppa del Mondo 2025/26 Prova Elite Maschile (differita)
    da Tabor [Repubblica Ceca]
    Telecronaca: Franco Bortuzzo e Tony Longo
  • ore 02:40 Calcio: Camp. Mondiali Under 17 Qatar 2025 Quarti di Finale - Italia vs Burkina Faso (replica)
    da Doha [Qatar]
    Telecronaca: Gianluigi Zamponi e Stefano Sanderra
    L'Under 17 continua il suo percorso in questi Mondiali di categoria. Gli Azzurrini di mister Favo incontrano ai quarti il Burkina Faso.
  • ore 04:40 Bob a Quattro: Coppa del Mondo 2025/26 Discesa maschile - 2a manche (replica)

     *** Si potrebbero verificare delle variazioni al palinsesto
in relazione alla diversa durata degli eventi in onda sui canali ***

LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING

  • 24 ore su 24 - Live Streaming Rai Sport HD (GUARDA LA DIRETTA)
    Tutta la programmazione in onda sul canale digitale Rai Sport HD
     
  • ore 11:15 - Rai Play Sport 1 (GUARDA LA DIRETTA)
    Atletica: Cross dei Cinque Mulini (diretta)
    da S. Vittore Olona [Milano]
    Telecronaca: Luca Di Bella
     
  • ore 12:50 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Ciclocross: Coppa del Mondo Tabor: Elite Donne (diretta)
    da Tabor [Repubblica Ceca]
    Telecronaca: Franco Bortuzzo e Tony Longo
     
  • ore 13:00 - Rai Play Sport 3 (GUARDA LA DIRETTA)
    Coppa del Mondo: Discesa maschile Bob a Quattro - 1a manche (diretta)
    da Cortina d'Ampezzo [Belluno]
    Telecronaca: Dario Di Gennaro
    Interviste: Alia Pascal
     
  • ore 14:20 - Rai Play Sport 2 (GUARDA LA DIRETTA)
    Ciclocross: Coppa del Mondo Tabor: Elite Uomini (diretta)
    da Tabor [Repubblica Ceca]
    Telecronaca: Franco Bortuzzo e Tony Longo

 Articolo di Simone Rossi
per "Digital-News.it"
(twitter: @simone__rossi

______________________________________

Si prega di citare in maniera chiara come fonte Digital-News.it qualora si riportasse la news o parti di essa su altri siti e/o blog

