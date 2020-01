Giovedi 16 Gennaio sui canali Sky Cinema HD

Regression

Ethan Hawke ed Emma Watson in un thriller di Alejandro Amenabar. Una citta' del Minnesota cela tremende verita' su abusi sessuali e riti satanici. Un detective aprira' la stanza degli orrori.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Foxtrot - La danza del destino

Gran Premio della Giuria a Venezia 2017 alla pellicola di Samuel Maoz. Tre ufficiali dell'esercito comunicano a una coppia di coniugi la morte del figlio. Ma le notizie non sono finite qui.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Senti chi parla

John Travolta, Kirstie Alley e l'inconfondibile voce di Paolo Villaggio in un'intramontabile commedia. Una mamma single si innamora del papa' perfetto per il suo bimbo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Dragon Trainer - Il mondo nascosto

Terzo toccante capitolo della trilogia di successo targata Dreamworks. La minaccia di Grimmel il Grifagno costringe Hiccup e Sdentato a partire verso un luogo leggendario.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Commando

Action movie che ha consacrato Arnold Schwarzenegger. Un ex colonnello dell'esercito viene coinvolto in azioni criminali quando la figlia viene rapita da un feroce dittatore.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

An Acceptable Loss - Decisione Estrema

Thriller politico con Jamie Lee Curtis e Tika Sumpter. Una docente universitaria, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, subisce la misteriosa persecuzione di uno studente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La perla del paradiso

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Hilary and Jackie

Emily Watson e Rachel Griffiths in un dramma familiare tratto dalla vera e tragica storia della famosa violoncellista britannica Jackie Du Pre' e dell'inseparabile sorella Hilary.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cose da maschi

Jason Lee, Julia Stiles e Selma Blair in una scatenata commedia degli equivoci. Dopo l'addio al celibato, Paul si ritrova nel letto una ballerina, cugina della sua promessa sposa.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

10 giorni senza mamma

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nella commedia campione d'incassi di Alessandro Genovesi. Giulia si concede una vacanza a Cuba lasciando il marito ad occuparsi dei figli.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il mistero di Donald C.

Colin Firth e Rachel Weisz nel biopic sulla folle impresa di Donald Crowhurst, che nel 1968 decise di fare il giro del mondo in barca a vela, in solitaria e senza scali.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Red 2

L'ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire nell'impresa, dovranno sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi, nonche' incontrollati ufficiali governativi, tutti bramosi di accaparrarsi quest'arma di ultima generazione.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Great Wall

Zhang Yimou dirige il piu' grande film della storia del cinema cinese. Nella Cina del XII secolo, due mercenari europei sono coinvolti in una guerra all'ombra della Grande Muraglia. Con M. Damon, P. Pascal.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Watcher

Un agente dell'FBI ormai ritiratosi, si trova nuovamente alle prese con un serial killer già affrontato in passato. Con J. Spader, K. Reeves, M. Tomei.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Manchester By The Sea

Intenso dramma famigliare, vincitore di due Premi Oscar. Dopo la morte improvvisa del fratello maggiore Joe, Lee deve tornare nella sua citta' natele per diventare il tutore legale del nipote. Sara' cosi' costretto ad affrontare il suo tragico passato. Con C. Affleck, M. Williams.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Fuga di cervelli

Il timido e impacciato Emilio e' innamorato della bellissima Nadia fin da quando erano piccoli. La venerazione nei confronti della ragazza lo porta ad iscriversi ad Oxford, dove Nadia si e' trasferita grazie ad una borsa di studio. Ad accompagnarlo c'e' il suo gruppo di amici, straordinario per idiozia, ma anche per entusiasmo...

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)