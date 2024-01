Sky Cinema e NOW: Batman V Superman: Dawn of Justice, Giovedi 4 Gennaio 2024

Mercoledi 3 Gennaio 2024 | Anche nel nuovo anno è ancora più bello tornare a casa con Sky Cinema - Nella serata odierna di Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) una selezione di film eclettica e avvincente per tutti i gusti su Sky. La serata su Sky Cinema si apre con l'epico scontro tra i supereroi in "Batman V Superman: Dawn of Justice" su Sky Cinema Uno HD (canale 301) alle 21:15. Diretto da Zack Snyder, il film vede Ben Affleck e Henry Cavill nei ruoli di Batman e Superman, protagonisti di una guerra mentre una nuova minaccia incombe sull'umanità. Alle 21:15 su Sky Cinema Due HD (canale 302), l'immortale classico di Frank Capra, "La vita è meravigliosa," con James Stewart, porta gli spettatori in una toccante storia postbellica, dove un angelo interviene per salvare un uomo sull'orlo della bancarotta. Su Sky Cinema Collection HD (canale 303) alle 21:15, "The Fast and Furious: Tokyo Drift," diretto da Justin Lin, segue le vicende di un giovane pilota coinvolto nelle gare clandestine a Tokyo.

Alle 21:00 su Sky Cinema Family HD (canale 304), il classico di Steven Spielberg, "Hook - Capitan Uncino," con Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts, racconta la storia di un Peter Pan adulto che ritorna sull'Isola che non c'è per salvare i suoi figli rapiti da Capitan Uncino. "The Plane" decolla alle 21:00 su Sky Cinema Action HD (canale 305), un'azione adrenalinica con Gerard Butler, ambientata tra cielo e giungla, dove un pilota si allea con un criminale per salvare i passeggeri dopo un atterraggio forzato su un'isola sperduta. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306) alle 21:00, "Don't Worry Darling," diretto da Olivia Wilde e interpretato da Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine, è un thriller ambientato negli anni '50 con segreti oscuri dietro la vita apparentemente perfetta di una città-azienda nel deserto.

In onda alle 21:00 su Sky Cinema Romance HD (canale 307), "Ti presento i souceri" è una commedia romantica con Emma Roberts e Luke Bracey, che porta alla luce segreti esplosivi durante l'incontro tra quattro futuri consuoceri. Alle 21:00 su Sky Cinema Drama HD (canale 308), "L'ombra di Stalin," diretto da Agnieszka Holland e interpretato da James Norton, rivela gli orrori del regime sovietico attraverso gli occhi di un reporter gallese. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309) alle 21:00, "I delitti del BarLume - Aria di mare" continua la commedia ispirata ai racconti di Marco Malvaldi, con la Fusco che cerca il riscatto con l'aiuto di Massimo dopo il ritrovamento di un cadavere.

Infine, su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310) alle 21:15, "Bumblebee" propone lo spin-off della saga "Transformers" con Hailee Steinfeld e John Cena, dove un Autobot ferito si trasforma in un Maggiolino durante una missione sulla Terra. Su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311) alle 21:15, "Il socio," tratto dal bestseller di John Grisham, è un thriller di Sydney Pollack con Gene Hackman e Tom Cruise, che narra le vicende di un avvocato inesperto coinvolto in loschi intrighi dopo essere stato assunto da uno studio legale prestigioso.

Batman V Superman: Dawn of Justice

Zack Snyder dirige Ben Affleck, Henry Cavill e un cast di star in un blockbuster cinecomic. Mentre Batman e Superman sono in guerra tra loro, una nuova minaccia incombe sull'umanita'.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La vita è meravigliosa

L'intramontabile classico di Frank Capra con James Stewart. Nell'America del Dopoguerra, un uomo sull'orlo della bancarotta ha deciso di suicidarsi, ma un angelo interviene in suo aiuto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

The Fast and Furious: Tokyo Drift

Justin Lin dirige Lucas Black nel terzo capitolo della saga action. Per evitare il carcere, un giovane pilota di gare clandestine si trasferisce a Tokyo, ma finisce nel giro della Yakuza.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Hook - Capitan Uncino

Robin Williams, Dustin Hoffman e Julia Roberts in un film di Steven Spielberg. Peter, ormai adulto, deve tornare sull'Isola che non c'e' per ritrovare i suoi figli, rapiti da Capitan Uncino.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Plane

Gerard Butler in un action adrenalinico ambientato tra cielo e giungla. Costretto ad atterrare su un'isola sperduta, un pilota si allea con un criminale per salvare i passeggeri.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Don't Worry Darling

Olivia Wilde dirige e interpreta un thriller con Florence Pugh, Harry Styles e Chris Pine. Anni 50: la vita perfetta in una citta-azienda nel bel mezzo del deserto cela oscuri segreti.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti presento i suoceri

Emma Roberts e Luke Bracey in una commedia romantica con Susan Sarandon, Richard Gere, Diane Keaton e William H. Macy. L'incontro tra 4 futuri consuoceri fa emergere segreti esplosivi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'ombra di Stalin

Agnieszka Holland dirige James Norton nella storia che ispiro' "La fattoria degli animali" di Orwell. Un reporter gallese in viaggio in URSS scopre gli orrori del regime sovietico.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

I delitti del BarLume - Aria di mare

Settima commedia targata Sky Cinema ispirata ai racconti di Marco Malvaldi. Quando viene ritrovato il corpo di una donna, la Fusco cerca di riscattarsi aiutata dall'immancabile Massimo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Bumblebee

Hailee Steinfeld e John Cena nello spin off della saga di "Transformers", prodotto da Steven Spielberg. In missione sulla Terra, un Autobot rimane ferito e si trasforma in un Maggiolino.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il socio

Dal bestseller di John Grisham, thriller di Sydney Pollack con Gene Hackman e Tom Cruise. Assunto da un prestigioso studio legale, un avvocato inesperto viene coinvolto in loschi intrighi.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)