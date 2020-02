Sabato 1 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

Redemption - Identità nascoste

Per sfuggire alla malavita londinese, un reduce di guerra (Jason Statham) assume una nuova identita'. La scomparsa di una prostituta lo costringe pero' a rimettersi in gioco

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto

Bill Condon dirige Ian McKellen nei panni del celebre detective. Ritiratosi in campagna, l'anziano Sherlock Holmes arranca fra i ricordi per risolvere un caso che lo ossessiona da anni.

Il paziente inglese

9 Oscar e 2 Golden Globe all'intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

Christmas & Co.

Alain Chabat dirige e interpreta una commedia sulla magia del Natale con Audrey Tautou. Babbo Natale deve trovare una cura per i suoi aiutanti malati e garantire la consegna dei doni.

Soldato Jane

Demi Moore e Viggo Mortensen in un film di Ridley Scott. Una donna si sottopone a un addestramento massacrante agli ordini di un sadico istruttore per entrare nei Navy Seals.

Matrimonio Fatale

Segreti e paure in un thriller da pelle d'oca. Una donna si trasferisce su un'isola deserta con il marito, scrittore di gialli, il quale comincia a mostrare un preoccupante lato oscuro

Due cuori e una provetta

Jennifer Aniston e Jason Bateman in una romantica commedia degli equivoci. Una donna rimane incinta con l'inseminazione artificiale, ma uno scambio di provette sconvolge tutti i piani.

L'ultimo treno

Il dramma dell'Olocausto in un film con Haley Joel Osment e Willem Dafoe. Per sfuggire alla cattura dei nazisti, un bambino ebreo si rifugia in una fattoria e finge di essere cattolico.

Nevermind - Strano, ma vero

Eros Puglielli dirige una commedia a episodi sul filo del nonsense. A Roma si intrecciano le grottesche vicende di un avvocato, una babysitter, uno psicologo, un imprenditore e un cuoco.

The New Pope Ep. 7 e 8 | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Voiello esce di scena e le politiche del suo successore intaccano la Chiesa. La minaccia del terrorismo diventa piu' forte. Voiello scopre il segreto di Giovanni Paolo III. Pio XIII intanto e' tornato in Vaticano e Voiello riconquista il potere.

Old Man & The Gun

Robert Redford, Casey Affleck e Sissy Spacek nella biografia del criminale 'gentiluomo' Forrest Tucker. Autore di numerose rapine ed evasioni, a 77 anni tenta la fuga da San Quintino.

Prova a prendermi

Steven Spielberg dirige Leonardo Di Caprio e Tom Hanks, nella vera storia di Frank Abagnale, il piu' giovane criminale mai apparso sulla lista dell'FBI. Un agente e' sulle tracce di un giovane artista del travestimento, che e' riuscito ad estorcere piu' di sei milioni di dollari in varie frodi, in oltre 26 Stati, impersonando di volta in volta, un pilota, un medico, un assistente del procuratore generale ed un professore di storia.

Aquaman

Film d'azione di J. Wan con immagini spettacolari ed effetti visivi mozzafiato del mondo sottomarino, basato sul personaggio di Aquaman della DC Comics. Arthur Curry, meta' uomo, meta' Atlantideo, dovra' unire il mondo terrestre con quello dell'oceano e diventare re di Atlantide. Arthur, J.Momoa, sara' aiutato nell'impresa da Mera e Vulko, rispettivamente A. Heard e W. Dafoe.

Collateral

Una sera, fuori dall'aeroporto di Los Angeles, Vincent, un killer professionista, sale sull'auto di Max, timido tassista pieno di sogni. Vincent prende in ostaggio Max, costringendolo a condurlo da un luogo all'altro della citta' per tutta la notte. Vincent e' in citta' per eliminare, per conto di un'organizzazione di narcotrafficanti in procinto di essere incriminata dalla corte federale degli Stati Uniti, i cinque testimoni chiave dell'inchiesta. Impaurito ed incapace di reagire, Max si trova sempre piu' coinvolto in questi delitti, compiuti da Vincent con spietata freddezza. L'ultima persona da uccidere e' il procuratore Annie Farrell. Proprio poche ore prima, Max ha accompagnato la donna al palazzo di giustizia. A questo omicidio Max deve opporsi.

Match point

L'insegnante di tennis Chris (Rhys Meyers) e' sposato con Chloe (Emily Mortimer). Ma un giorno ritorna nella sua vita Nola (Scarlett Johansson), per la quale aveva gia' in passato perso la testa. La passione tra i due prende il sopravvento, e Chris non sembra pronto a rifiutare una vita da benestante per l'amore, anche a costo di compiere gesti irreparabili.

Poveri ma ricchi

Christian De Sica nell'esilarante adattamento di una commedia d'Oltralpe. Un'ingente vincita stravolge la vita di una modesta famiglia. Con E. Brignano, L. Ocone.

