Sabato 22 Febbraio sui canali Sky Cinema HD

The Bourne Ultimatum

Matt Damon nel terzo capitolo della saga action di Paul Greengrass, vincitore di 3 Oscar. Inseguito dagli ex colleghi della Cia, Jason Bourne rincorre la verita' sul proprio passato

La Paranza dei bambini

Miglior sceneggiatura a Berlino 2019 per il film di Claudio Giovannesi tratto dal bestseller di Roberto Saviano. Napoli: l'ascesa di un gruppo di giovanissimi nel mondo della criminalita'.

Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilita' di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

Spy Kids 2 - L'isola dei sogni perduti

La seconda spy-avventura con Antonio Banderas e Carla Gugino. I coniugi Cortez e i loro figli affrontano le strane creature che popolano un'isola sperduta e uno scienziato pazzo.

Sahara

Esotica avventura per Matthew McConaughey e Penelope Cruz. Un esploratore, alla ricerca di una leggendaria nave, si imbatte in una dottoressa che indaga su una misteriosa epidemia.

I segreti di Wind River

Jeremy Renner ed Elizabeth Olsen in un thriller premiato a Cannes. Un cacciatore collabora con una giovane agente dell'Fbi per scoprire il killer di una ragazza nativo-americana.

Il sole a mezzanotte - Midnight Sun

Bella Thorne e Patrick Schwarzenegger in una struggente love story. Una rara malattia impedisce a Katie di esporsi alla luce solare ma al chiaro di luna si innamora perdutamente di Charlie.

Sul lago dorato

3 Oscar e 3 Golden Globe a un dramma sentimentale con Katherine Hepburn e Henry Fonda. Due anziani coniugi ospitano un pestifero adolescente che stravolgera' le dinamiche familiari.

Mia moglie per finta

Adam Sandler, Jennifer Aniston e Nicole Kidman in una brillante commedia. Un chirurgo seduce le donne indossando una fede finta e inventando inesistenti crisi coniugali

ZeroZeroZero Ep. 3 e 4 | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Chris affronta momenti pericolosi. Mentre Don Minu decide di far valere il suo potere; Manuel fa i conti con le scelte prese. I fratelli Lynwood a Dakar si assicurano che il carico continui il viaggio. Mentre la squadra diffonde terrore tra i narcos.

Studio 54

L'eta' d'oro del mitico club newyorkese in una pellicola con Ryan Philippe e Salma Hayek. La febbre della disco music anni 70 fa da sfondo alle avventure di un gruppo di ragazzi.

A Star is Born

Il remake di "E' nata una stella", premiato con l'Oscar e il Golden Globe per la migliore canzone originale Shallow, segna il debutto di Bradley Cooper alla regia e di Lady Gaga come attrice. La tormentata storia d'amore in cui un musicista di successo sul viale del tramonto scopre e si innamora di una squattrinata artista.

Debito di sangue

Un anziano detective ha un involontario debito di sangue che lo induce a riprendere le indagini su un assassino periodico che sembra avere stabilito con lui un perverso rapporto di complice familiarita'.

Il cavaliere oscuro

Vincitore di due Premi Oscar e secondo capitolo della trilogia di Nolan. Batman e Jim Gordon si alleano con il nuovo procuratore di Gotham City, Harvey Dent, per affrontare un folle criminale che si fa chiamare Joker. Con C. Bale, H. Ledger, G. Oldman.

L'ultima ruota del carro

Tre candidature ai Nastri d'Argento. Film scritto e diretto da Giovanni Veronesi, con E. Germano. Un viaggio nella storia italiana.

Un boss in salotto

Dal regista di Benvenuti al Sud. Nord e Sud si scontrano nei battibecchi fra Cristina e suo fratello Ciro, boss agli arresti domiciliari. Con P.Cortellesi, R.Papaleo

