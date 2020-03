Lunedi 30 Marzo sui canali Sky Cinema HD

SKY #IoRestoACasa | Per essere ancora più vicina ai suoi abbonati in questi momenti difficili, Sky, fino al 3 aprile 2020, dà la possibilità a TUTTI gli abbonati via fibra e satellite di fruire eccezionalmente e senza costi aggiuntivi anche dei contenuti che non fanno parte dell’offerta che hanno sottoscritto ovvero i pacchetti Sky Famiglia, Sky Cinema, Sky Sport e Sky Calcio. Non devi fare nulla: la visione è già attiva e si chiuderà automaticamente.



Men in Black: International

Quarto capitolo della saga fanta-action con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson. Molly corona il sogno di entrare nei MIB al fianco dell'Agente H.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301 e SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.45/canale 303)

Speriamo che sia femmina

Mario Monicelli dirige una commedia al femminile con un cast superlativo. In Toscana si intrecciano le esperienze di un gruppo di donne, rimaste a gestire un casale in campagna.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Alpha - Un'amicizia forte come la vita

Emozionante storia di crescita ambientata nella Preistoria. Ferito e isolato dopo una battuta di caccia, il giovane Keda affrontera' le insidie della natura insieme a un lupo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il vendicatore

Steven Seagal in un action a colpi di arti marziali. Un coraggioso archeologo sfida un'organizzazione mafiosa cinese dedita al traffico di stupefacenti, ma viene incastrato per omicidio

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il Codice Da Vinci

Tom Hanks in un thriller di Ron Howard tratto dal bestseller di Dan Brown. Per scagionarsi da un'accusa di omicidio, un esperto di simbologia dovra' svelare uno sconcertante segreto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Il fidanzato di mia sorella

Jessica Alba e Salma Hayek seducono Pierce Brosnan in una commedia romantica. Un professore, impegnato in una relazione con la studentessa Kate, si infatua anche della sorella Olivia.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Artemisia - Passione estrema

Michel Serrault e Valentina Cervi nel biopic su Artemisia Gentileschi, giovane pittrice che nel 1600 sfido' il mondo accademico e intreccio' una scandalosa relazione con Agostino Tassi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Junior

Commedia di Ivan Reitman ('Ghostbusters') con Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito. Per sperimentare un farmaco, un medico impianta un ovulo fecondato nel ventre di un collega.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Attacco al potere 3

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell'agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una gravissima accusa.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La favorita

Oscar, Golden Globe e Coppa Volpi a Olivia Colman nell'acclamato film di Lanthimos premiato a Venezia. Le cortigiane Emma Stone e Rachel Weisz si contendono le attenzioni della regina.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

La prima pietra

A scuola un bimbo musulmano lancia una pietra rompendo un vetro: tra i protagonisti del film si scatena un dibattito ricco di colpi di scena.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Troy

Nel 1193 a.C. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sara' l'evento che scatenera' la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedra' protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Fanatic

Il dottor Walker si reca a Parigi con la moglie per un congresso. La donna pero' sparisce misteriosamente e con lei anche le loro valige, insieme a quella che erroneamente i due avevano preso all'aeroporto. Walker, cercando di salvare la moglie, si ritovera' invischiato in un caso internazionale tra agenti della CIA, spie israeliane e arabe...

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Guida per la felicità

Una pungente critica letteraria newyorchese e un pacato tassista indiano si inontrano in periodi della loro vita particolari: appena lasciata dal marito lei, in procinto di un matrimonio combinato lui. Nonostante i caratteri opposti, si aiuteranno a vicenda a dare una svolta alle loro vite.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Grandi magazzini

Film corale: varie storie si intrecciano all'interno dei Grandi Magazzini. Un attore sul viale del tramonto e ubriaco non riesce a girare una pubblicita'; un addetto alle pulizie e' scambiato per il figlio del padrone e finisce in una situazione piu' grande di lui; un romano deve spendere un buono di 500.000 lire e vuole consumarlo tutto..

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)