Martedi 21 Aprile sui canali Sky Cinema HD

Proseguono le iniziative Sky per l’emergenza Covid-19. Per contrastare il diffondersi del Coronavirus siamo chiamati a stare ancora a casa, e Sky vuole continuare ad essere vicina ai suoi abbonati in questo momento di difficoltà. Per questo dal 4 al 30 aprile Sky accenderà due nuovi canali Sky Cinema #IoRestoACasa per tutti gli abbonati satellite, fibra e digitale terrestre, senza costi aggiuntivi. Inoltre, per il mese di aprile, agli abbonati che hanno già tutti i pacchetti Sky saranno offerti, ogni settimana, alcuni film su Primafila. Rimarrà infine aperta per tutto il mese di aprile la visione senza costi aggiuntivi dei canali Sport e di quelli del pacchetto Famiglia per gli abbonati satellite e fibra che non hanno sottoscritto l’abbonamento ai due pacchetti.



The Divergent Series: Insurgent

Dalla saga letteraria di Veronica Roth, il sequel di "Divergent" con Shailene Woodley, Theo James e Kate Winslet. Jeanine insegue i Divergenti in fuga alla ricerca di alleati.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dragged Across Concrete - Poliziotti Al Limite

Mel Gibson e Vince Vaughn in un noir poliziesco. Sospesi dal servizio per aver pestato uno spacciatore, due detective entrano nel mondo della criminalità in cerca di soldi e riscatto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Novecento Atto I

Bernardo Bertolucci dipinge un affresco della storia italiana del XX secolo con Robert De Niro e Gerard Depardieu, attraverso le vicende di due amici appartenenti a diverse classi sociali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

C'è Tempo

Stefano Fresi in una commedia 'on the road' di Walter Veltroni. Alla morte del padre, un quarantenne 'osservatore di arcobaleni' scopre di avere un fratellastro minorenne.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Survivor

Thriller con Milla Jovovich e Pierce Brosnan. Accusata di crimini che non ha commesso, Kate dovra' difendersi dalla polizia e da uno spietato killer.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Una Estranea Fra Noi

Sidney Lumet dirige Melanie Griffith in un thriller avvincente. Una poliziotta si infiltra nella comunità ebraica di New York per indagare sulla scomparsa di un gioielliere.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Diverso Da Chi?

Luca Argentero e Claudia Gerini sono gli interpreti di questa riuscita commedia su due candidati rivali alle elezioni di sindaco di una cittadina di provincia. Lui gay, lei rigida conservatrice. scoprono un'irresistibile attrazione l'uno per l'altra.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La Scelta Di Sophie

Oscar e Golden Globe a Meryl Streep in un melodramma con Kevin Kline. New York, 1947: una donna polacca sopravvissuta ai lager stringe una profonda amicizia con un aspirante scrittore.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un Weekend Da Bamboccioni

La simpatia contagiosa di Adam Sandler e Chris Rock per una commedia sulla nostalgia dei vecchi tempi, dal regista di "Zohan - Tutte le donne vengono al pettine". Cinque amici, vecchi compagni di college, si ritrovano trent'anni dopo, in occasione della festività del 4 luglio, per onorare la scomparsa del loro allenatore. Con famiglie al seguito, decidono di passare il weekend nella casa sul lago dove avevano festeggiato la vittoria della loro squadra di basket. Ma il fine settimana, all'insegna del divertimento e dell'allegria, farà loro rimpiangere la gioventù perduta.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mio Fratello Rincorre I Dinosauri

Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese in una pellicola di formazione di Stefano Cipani. Un adolescente si confronta con la disabilita' del fratellino, affetto dalla sindrome di Down.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Lo Squalo

Ad Amity, cittadina balneare del New England, si sparge il terrore per gli attacchi di un pescecane. Un poliziotto (Scheider), un ittiologo (Dreyfuss) e un cacciatore di squali (R. Shaw) si mettono in mare per dargli la caccia. Ma è lui che trova loro.

(SKY CINEMA #IORESTOACASA 2 HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 473)

Green zone

Cronaca dei giorni che precedettero l'inizio del conflitto in Medio Oriente, nel 2003. Roy Miller viene chiamato a Baghdad, insieme ad un team di ispettori dell'esercito, per cercare le armi di distruzione di massa che gli americani credono stoccate e nascoste nel deserto iracheno.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Puoi baciare lo sposo

Antonio (Cristiano Caccamo) ha finalmente trovato l'amore della sua vita, Paolo (Salvatore Esposito), con il quale convive felicemente a Berlino. Nell'entusiasmo di una tenera dichiarazione d'amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Chronicles of Riddick

Tornato alla civilta' Riddick (Diesel) approda sul pianeta Helion Prime e si ritrova coinvolto in una guerra contro i Necromongers, potente razza di conquistatori guidata dallo spietato Lord Marshal.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Third person

Paul Haggis, regista premio Oscar per "Crash - Contatto fisico", dirige Liam Neeson, James Franco, A. Brody e O. Wilde. Uno scrittore di successo e' impegnato in un compito particolarmente difficile: scrivere un saggio in grado di analizzare il fenomeno dell'amore. Il libro e' ambientato in tre citta' differenti, Roma, Parigi e New York, allo scopo di rappresentare i momenti salienti di qualsiasi relazione affettiva, ossia il primo incontro, lo sviluppo e la fine di una storia.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Spie come noi

Parodia dei film di spionaggio, in piena Guerra Fredda. Due inetti impiegati del governo, C. Chase e D. Aykroyd, vengono mandati in Pakistan in missione.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)