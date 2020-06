Domenica 28 Giugno 2020 Sky Cinema HD, Ritratto della giovane in fiamme

Alita - Angelo della battaglia

Robert Rodriguez dirige un super cast da Oscar in un film di fantascienza prodotto da James Cameron. Uno scienziato trova una cyborg fra i rottami e la trasforma in una macchina perfetta

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior sceneggiatura a Cannes per un dramma sentimentale con Adele Haenel, Noemie Merlant e Valeria Golino. Francia, 1770: la storia della passione travolgente tra una ragazza in procinto di sposarsi contro la sua volontà e la pittrice incaricata di dipingerne il ritratto.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Khartoum

Charlton Heston e Laurence Olivier in un kolossal storico. Due ufficiali britannici partono alla volta del Sudan per interrompere la sanguinosa battaglia fra ribelli e soldati egiziani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Heidi

L'amato personaggio dei cartoon rivive in un'emozionante avventura con Bruno Ganz. L'infanzia dell'allegra Heidi fra i monti della Svizzera viene stravolta dal trasferimento a Francoforte.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Skyfall

2 Oscar alla pellicola di Sam Mendes con Daniel Craig che interpreta per la terza volta 007. James Bond deve difendere M (Judi Dench) da un ex agente che la perseguita (Javier Bardem).

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

An Acceptable Loss - Decisione Estrema

Thriller politico con Jamie Lee Curtis e Tika Sumpter. Una docente universitaria, ex consigliere per la sicurezza degli Stati Uniti, subisce la misteriosa persecuzione di uno studente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Che fine hanno fatto i Morgan?

Commedia brillante con Hugh Grant e Sarah Jessica Parker. Testimone di un omicidio, una coppia in crisi viene inserita, con esiti imprevedibili, in un programma di protezione testimoni.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Trading Paint - Oltre la leggenda

John Travolta e Michael Madsen in una pellicola ad alta velocita'. Un famoso automobilista deve sfidare suo figlio, che ha scelto di gareggiare con lo storico team rivale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Bentornato Presidente

Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi dirigono Claudio Bisio e Sarah Felberbaum nel divertente sequel di 'Benvenuto Presidente!'. Per riconquistare Janis, Peppino Garibaldi torna alla politica.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Incinta o... quasi

Lindsay Lohan in una commedia al femminile. Per non perdere il posto e addolcire il suo capo, una ragazza finge di essere incinta. Ma, con il passare dei mesi, i nodi vengono al pettine.

(SKY CINEMA PER TE 1 HD ore 21.15/canale 310, SKY DTT canale 471)

Gli uomini d'oro

Edoardo Leo, Fabio De Luigi e Giampaolo Morelli in una commedia noir di Vincenzo Alfieri. Torino, 1996. Un impiegato postale, furioso per la riforma Dini, decide di rapinare il portavalori sul quale lavora. Con lui un annoiato collega e un ex pugile.

(SKY CINEMA PER TE 2 HD ore 21.15/canale 311)

Animali fantastici e dove trovarli

New York, 1926. Il magizoologo Newt Scamander sbarca in citta' insieme a numerose creature fantastiche racchiuse in una magica valigia. La loro fortuita liberazione da parte del babbano Jakob Kowalski portera' numerosi guai in una New York gia' in subbuglio: una forza misteriosa porta caos e distruzione e i sentimenti anti-magia sono sempre piu' forti. La guerra tra babbani e mondo magico e' sempre piu' vicina.

(PREMIUM CINEMA HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463

Harry Potter e i doni della morte: Parte I

Prima parte dell'ultimo capitolo della saga. Harry Potter e' in fuga, Hogwarts e' ormai caduta nelle mani di Voldemort e cosi' anche il Ministero della Magia. La morte di Silente ha lasciato un vuoto che e' stato colmato dalle forze oscure e Harry si sente abbandonato. Cosi' non e' pero' e se ne accorgera' alla lettura del testamento, sia ad Harry, che a Ron che ad Hermione e' stato infatti lasciato in eredita' un oggetto a suo modo cruciale per la resistenza. Non e' pero' ancora il momento delle grandi battaglie quanto quello della fuga alla ricerca degli horcrux, oggetti o esseri viventi contenenti frammenti dell'anima di Voldemort. Solo a meta' del suo percorso pero' Harry si rendera' conto che anche il signore oscuro e' alla ricerca di un oggetto ugualmente cruciale che tuttavia non sono gli horcrux.

(PREMIUM CINEMA +24 HD ore 21.15/canale 314)

Nico

Il film che ha lanciato la carriera di Steven Seagal. Il poliziotto di Chicago Nico Toscani ha per le mani qualcosa di grosso. Alcuni sospetti, catturati in una azione antidroga, vengono lasciati andare e Nico e' costretto a consegnare il distintivo. Anche se costretto a lasciare la polizia, non rinuncia certo all'azione.

(PREMIUM CINEMA ENERGY HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Windstorm 3 - Ritorno alle origini

Mika parte in sella al suo Windstorm alla volta dell'Andalusia, dove si imbattera' nell'hacienda di Pedro e in una magica sorgente. Con H. Binke.

(PREMIUM CINEMA EMOTION HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)

Nonno scatenato

Commedia con Robert De Niro e Zac Efron. Un anziano vedovo, desideroso di godersi ancora la vita, trascina il nipote, in procinto di sposarsi, in un goliardico viaggio in Florida in cerca di irresistibili tentazioni durante le feste di primavera.

(PREMIUM CINEMA COMEDY HD ore 21.15/canale 317, SKY DTT canale 466)