Guida TV Sky Cinema e NOW: Ti va di ballare?, Mercoledi 11 Giugno 2025

Mercoledi 11 Giugno i canali Cinema di Sky (e in streaming su NOW) offrono una serata di grande cinema, con una selezione che attraversa dramma, azione, thriller, animazione, commedia e fantascienza, per accontentare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD (canale 301, ore 21.15) va in onda Ti va di ballare?, film ispirato a una storia vera con Antonio Banderas nel ruolo di un elegante insegnante di danza classica che si offre volontario in una scuola pubblica per dare una seconda possibilità a un gruppo di studenti problematici. Con passione e disciplina, il protagonista trasforma la rabbia e la disillusione dei ragazzi in energia creativa, usando la danza come strumento di riscatto e coesione. Su Sky Cinema Due HD (canale 302, ore 21.15) spazio a Priscilla, l’atteso biopic firmato Sofia Coppola. Il film offre uno sguardo intimo e malinconico sulla relazione tra la giovane Priscilla Beaulieu ed Elvis Presley, svelando il lato meno conosciuto del mito, fatto di fragilità, isolamento e sogni sacrificati dietro le luci del successo. Una storia d’amore complessa raccontata attraverso lo sguardo femminile della protagonista. Sky Cinema Collection HD (canale 303, ore 21.15) propone l’adrenalinico Stolen, action diretto da Simon West con Nicolas Cage nei panni di un rapinatore appena uscito di prigione che ha solo poche ore per recuperare 10 milioni di dollari e salvare la figlia rapita. Su Sky Cinema Family HD (canale 304, ore 21.00) è la volta de I Croods, divertente avventura preistorica prodotta da DreamWorks. Una famiglia di cavernicoli affronta un viaggio pieno di sorprese e creature fantastiche, in un mondo nuovo e coloratissimo.

Su Sky Cinema Action HD (canale 305, ore 21.00) torna John Wick 3 – Parabellum, terzo capitolo della saga cult con Keanu Reeves. Tradito e braccato, John ha solo un’ora per salvarsi e restare in vita in una New York popolata di killer letali. Su Sky Cinema Suspense HD (canale 306, ore 21.00) Body Cam mescola poliziesco e horror. Mary J. Blige interpreta un’agente che, dopo la morte inspiegabile di un collega, scopre attraverso le immagini registrate un terrificante segreto. Su Sky Cinema Romance HD (canale 307, ore 21.00) Ritratto della giovane in fiamme, raffinato dramma in costume di Céline Sciamma premiato a Cannes. In un’isola della Bretagna, tra una pittrice e la giovane aristocratica che deve ritrarre nasce una passione silenziosa e travolgente, in un racconto sul desiderio e la libertà. Su Sky Cinema Drama HD (canale 308, ore 21.00) Bleed – Più forte del destino racconta l’incredibile storia vera del pugile Vinny Pazienza, interpretato da Miles Teller, che dopo un incidente quasi fatale decide di tornare sul ring sfidando ogni limite fisico e psicologico. Su Sky Cinema Comedy HD (canale 309, ore 21.00) va in onda È stato il figlio, commedia nera di Daniele Ciprì con Toni Servillo. Il risarcimento per una tragedia familiare si trasforma in un simbolo grottesco di ambizione e miseria, con una Mercedes che condanna una famiglia all’autodistruzione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD (canale 310, ore 21.15) viene riproposto Io sono la fine del mondo con Angelo Duro, mentre su Sky Cinema Due +24 HD (canale 311, ore 21.15) torna il thriller finanziario Margin Call, con Kevin Spacey e Jeremy Irons in corsa contro il tempo per contenere un disastro imminente a Wall Street.

Ti va di ballare?

Antonio Banderas a passo di danza in una pellicola tratta da una storia vera. Un ballerino professionista accetta di insegnare in una scuola frequentata da ragazzi disadattati

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Priscilla

Il film Priscilla, diretto da Sofia Coppola, racconta il grande e turbolento amore tra Priscilla Beaulieu e il re del rock and roll Elvis Presley.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Stolen

Simon West (‘Con Air’) dirige Nicolas Cage in un action con Josh Lucas e Malin Ackerman. Tornato in libertà, un ex ladro deve trovare 10 milioni di dollari per salvare la figlia rapita.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Croods

Avventura nella preistoria firmata DreamWorks. Alla ricerca di un rifugio dopo un terremoto, il cavernicolo Grug e la sua famiglia scoprono un mondo popolato da fantastiche creature.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

John Wick 3 - Parabellum

Terzo capitolo della saga action con Keanu Reeves. John Wick ha ucciso un gangster e gli viene concessa un'ora di tempo per fuggire da New York ed evitare di essere eliminato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Body Cam

Mary J. Blige in un thriller avvolto nel mistero. Un'agente di Los Angeles indaga sull’inspiegabile morte di un collega, ma il suo unico indizio è un inquietante filmato.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior sceneggiatura a Cannes per una pellicola sull'identità sessuale. Francia, 1770: la passione proibita tra una promessa sposa e la pittrice incaricata di dipingerne il ritratto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Bleed - Più forte del destino

Miles Teller nell'esaltante storia del pugile Vinny Pazienza. Reduce da un terribile incidente, il tenace campione non si arrende e torna sul ring per combattere un match leggendario.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

E' stato il figlio

Toni Servillo in una vicenda grottesca di Daniele Cipri'. Dopo la morte della figlia, una famiglia palermitana spende il risarcimento in una Mercedes. L'automobile segnera' la loro rovina

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Io sono la fine del mondo

Il fenomeno Angelo Duro nella commedia di Gennaro Nunziante acclamata dal pubblico Io sono la fine del mondo. Angelo deve prendersi cura dei genitori anziani, ma ne approfitta per vendicarsi.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Margin Call

Kevin Spacey, Paul Bettany e Jeremy Irons in un thriller ambientato a Wall Street. All’alba della crisi finanziaria, un gruppo di manager ha 24 ore per evitare il fallimento di una banca.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)