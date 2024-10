Guida TV Sky Cinema e NOW: Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 1 e 2, Venerdi 11 Ottobre 2024

Venerdi 11 Ottobre sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Hanno ucciso l'Uomo Ragno - Ep. 1 e 2

Quando Max viene bocciato sa che lo aspetta un’estate noiosa, ma tutto cambia quando Silvia lo invita ad uscire e lui le fa una promessa. Mauro Repetto conosce Max tra i banchi di scuola e lo convince ad aiutarlo: devono dare il suo mixtape a un famoso dj, ma non sarà facile come sembra.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Era mio figlio

Un cast eccezionale per la vera storia del paracadutista William Pitsenbarger. A 30 anni dalla guerra in Vietnam, i suoi genitori chiedono al Pentagono di assegnargli la medaglia d’onore.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Star Trek II - L'ira di Khan

Secondo film della saga con William Shatner, Leonard Nimoy e Ricardo Montalban. Il perfido Khan insegue la sua vendetta contro il Capitano Kirk. L'Enterprise pagherà un prezzo altissimo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il GGG - Il Grande Gigante Gentile

Steven Spielberg adatta il romanzo di Roald Dahl nella pellicola con Mark Rylance. Una bambina stringe amicizia con un gigante aiutandolo a frenare la furia cannibale dei suoi simili.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

R.I.P.D. - Poliziotti dell'aldilà

Jeff Bridges e Ryan Reynolds in un fanta-action dall'omonima graphic novel. Un pistolero del West e un detective di Boston, entrambi defunti, entrano in un corpo di polizia ultraterreno.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Dogman

Marcello Fonte, premiato a Cannes, ed Edoardo Pesce nel film di Matteo Garrone ispirato a un fatto di cronaca. Periferia di Roma: un mite toelettatore reagisce ai soprusi del suo aguzzino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ritratto della giovane in fiamme

Miglior sceneggiatura a Cannes per una pellicola sull'identità sessuale. Francia, 1770: la passione proibita tra una promessa sposa e la pittrice incaricata di dipingerne il ritratto.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Room

Oscar e Golden Globe a Brie Larson nel film dal bestseller di Emma Donoghue. Una donna è costretta a crescere il figlio in una stanza piccola e buia ma verrà il giorno della verità.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Funeral Party

Frank Oz dirige una commedia dal ritmo indiavolato. Il funerale di un patriarca inglese si trasforma in una baraonda di equivoci, fra droghe, scambi di bare e rivelazioni scottanti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Qualunquemente

Antonio Albanese nei panni dello spassoso Cetto La Qualunque. Tornato in Italia dopo un periodo di latitanza, Cetto si candida a sindaco per difendere le sue proprietà dalla... legalità.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il miglio verde

Tom Hanks nel dramma carcerario tratto dal romanzo di Stephen King. 1935: un gigantesco uomo di colore, dotato di poteri curativi, viene condannato a morte per omicidio.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)