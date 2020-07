Giovedi 9 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Mother's Day

Mother's Day

Garry Marshall (Pretty Woman) dirige una commedia con Jennifer Aniston, Kate Hudson e Julia Roberts. La festa della mamma intreccia i destini di 4 donne fra amori e segreti da nascondere

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Accadde in Aprile

Idris Elba nella pellicola che ripercorre il genocidio dei ruandesi Tutsi per mano degli Hutu, attraverso la storia di due fratelli che si ritrovano ai lati opposti della barricata

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fast & Furious 6

Sesto capitolo della saga action con Vin Diesel, Paul Walker, 'The Rock' e Michelle Rodriguez. Dominic e Brian riuniscono la vecchia squadra per contrastare una banda di piloti criminali.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ritorno all'isola di Nim

Bindi Irwin in un avventuroso fantasy. La quattordicenne Nim decide di combattere per salvare la sua isola da spietati e avidi bracconieri. Per farlo dovra' allearsi con il fuggitivo Edmund.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Quantum of Solace

Daniel Craig, per la seconda volta nei panni di 007, e Olga Kurylenko in un cocktail di azione, romanticismo e avventura. Bond sta cercando la verita' sulla donna di cui era innamorato.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Captive - Scomparsa

Ryan Reynolds e Rosario Dawson in un thriller psicologico di Atom Egoyan. Otto anni dopo il rapimento della figlia, nuovi indizi alimentano le speranze dei genitori di scoprire la verita'.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quella svitata della mia ragazza

Elisha Cuthbert e Jesse Bradford in una commedia romantica. Jordan, una ragazza dipendente dall'alcol, bugiarda e stravagante, entra nella vita di Charlie, aspirante manager di provincia.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Il Mistero di Donald C.

Colin Firth e Rachel Weisz nel biopic sulla folle impresa di Donald Crowhurst, che nel 1968 decise di fare il giro del mondo in barca a vela, in solitaria e senza scali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Quel bravo ragazzo

Esilarante commedia con 'Herbert Ballerina', Enrico Lo Verso e Tony Sperandeo. Lo sprovveduto Leone, figlio segreto di un boss mafioso, sconvolge le regole della 'famiglia'

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Fuga in tacchi a spillo

Reese Witherspoon e Sofia Vergara in un road movie al femminile. Una zelante poliziotta deve scortare in Texas la procace vedova di un boss, ma qualcuno le sta inseguendo per ucciderle.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Light of My Life

Casey Affleck dirige e interpreta un dramma post-apocalittico. Con la popolazione femminile quasi interamente decimata da un virus, un padre difende la figlia dalla brutalita' degli uomini.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Johm Wick

John Wick riceve dal sadico malvivente Iosef Tarasof la proposta d'acquisto della sua Boss Mustang del 1969. Quando John rifiuta di vendere la macchina, Iosef e i suoi tirapiedi irrompono in casa, e...

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Transporter 3

Frank Martin, specialista in consegne rischiose, e' chiamato a una nuova, pericolosa missione: trasportare due grossi sacchi e una giovane ucraina, figlia di un ufficiale, da Marsiglia a Odessa. Nel tragitto non mancano i criminali che vogliono mettere le mani sulla ragazza. Frank non sa che e' vittima di una trappola.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

L'ora più buia

Nel 1940 Winston Churchill, da pochi giorni Primo ministro della Gran Bretagna dopo le dimissioni di Neville Chamberlain, deve affrontare una delle sue prove piu' turbolente e definitive: decidere se negoziare un trattato di pace con la Germania nazista o continuare la guerra per difendere gli ideali e la liberta' della propria nazione.Quando le inarrestabili forze naziste iniziano a conquistare tutta l'Europa occidentale e la minaccia di invasione diventa imminente, con un'opinione pubblica non preparata, Churchill dovra' sopportare la sua ora piu' buia, con re Giorgio VI scettico e il suo partito che trama contro di lui, mobilitando l'intera nazione e tentando di cambiare il corso della storia mondiale.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Il ciclone

Pluripremiato film di L. Pieraccioni. Un gruppo di ballerine spagnole di flamenco trova ospitalita' presso la famiglia Quarini, nella campagna toscana. Con L. Forteza, M. Ceccherini.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)