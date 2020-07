Mercoledi 29 Luglio 2020 Sky Cinema HD, I villeggianti

Attacco al potere 2

Secondo capitolo action con Gerard Butler e Morgan Freeman.Il funerale del Primo Ministro inglese raduna i leader politici a Londra, doveun gruppo di terroristi ha pianificato una strage.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

I villeggianti

Valeria Bruni Tedeschi dirige e interpreta con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio un film sull'amore e la vita. In una villa in Costa Azzurra, una donna fa i conti con il divorzio.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Voglia di vincere

Michael J. Fox in una commedia cult degli anni 80. Un timido ragazzo del college scopre di essere un licantropo e grazie a questa peculiarita' diventa un campione di basket.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il giorno più bello del mondo

Commedia di grande successo per tutta la famiglia diretta e interpretata da Alessandro Siani. Un impresario teatrale deve difendere un bambino speciale da un team di scienziati.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Due nel mirino

Mel Gibson e Goldie Hawn in una sfrenata action-comedy. Un narcotrafficante pentito, protetto dall'FBI, deve sfuggire a una banda di assassini coinvolgendo anche l'ex fidanzata.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Scream 3

Terzo capitolo della saga horror di Wes Craven. Durante le riprese del film che racconta gli eventi accaduti nel primo 'Scream', il killer uccide le sue vittime seguendo la sceneggiatura.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ancora una volta

Richard Dreyfuss e Holly Hunter in un dramma sentimentale diretto da Lasse Hallstrom. Stufa dei dubbi del fidanzato, una donna parte per le Antille dove si innamora di un uomo maturo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Into the Storm - La guerra di Churchill

Brendan Gleeson, premiato con l'Emmy Award, interpreta Winston Churchill nel biopic sul grande statista inglese, la cui vita privata fu scandita da tormenti e debolezze.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

3 donne al verde

Diane Keaton, Queen Latifah e Katie Holmes in una travolgente commedia. Tre impiegate di banca vogliono impadronirsi del denaro che deve essere incenerito, ma affronteranno mille peripezie.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Countdown

Implacabile thriller con Elizabeth Lail. Una app predice il giorno e l'ora della morte di chiunque la scarichi sul proprio smartphone. Una ragazza cerca di cambiare il suo destino

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

C'era una volta a..Hollywood

Oscar a Brad Pitt nel film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. 1969: le vicende di Sharon Tate si intrecciano con quelle di un attore in declino e del suo stuntman.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

The Transporter Legacy

Anna e' una donna che ha atteso quindici anni ed ora e' arrivato il momento di vendicarsi dell'uomo che l'aveva costretta a prostituirsi. Cosi' Anna, le sue complici e Frank Martin, un abile autista al servizio della criminalita', si ritroveranno tutti coinvolti in un complotto contro un manipolo di trafficanti russi senza scrupoli.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Nice Guys

Divertente commedia noir di Shane Black ambientata in una Los Angeles anni '70. La strana coppia R. Gosling e R. Crowe indaga su una ragazza scomparsa e la morte di una porno star.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Ogni maledetta domenica

Il gioco del football come metafora della guerra e, piu' in generale, della societa' USA come giungla retta dalle regole del denaro, del potere e del successo, e' il tema centrale della storia della squadra dei Miami Sharks.Tony D'amato, l'allenatore della squadra, viene ritenuto ormai al tramonto. La nuova "boss" della dirigenza vorrebbe mandarlo via, ma non e' facile, perche' Toni e' molto amato dalla squadra.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

E' nata una star?

Lucia e' una madre preoccupata per le azioni del proprio figlio Marco. La donna ha scoperto che il giovane ha intrapreso una carriera molto particolare: recitare in film pornografici. Nonostante le scarsi abilita' di attore, il ragazzo riscuote un grande successo ed il padre Fausto e' indeciso su come agire.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)