Giovedi 30 Luglio 2020 Sky Cinema HD, Il Ladro di Giorni

Il ladro di giorni

Guido Lombardi dirige un road movie con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio. Uscito di prigione, Vincenzo riallaccia i rapporti con il figlio durante un viaggio dal nord fino in Puglia.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La conseguenza

Keira Knightley, Alexander Skarsgard e Jason Clarke in una love story proibita. Nella Germania del Dopoguerra, la moglie di un ufficiale britannico si innamora di un vedovo tedesco.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Pele'

Biografia del leggendario calciatore brasiliano. Dall'infanzia nella poverta' fino al goal siglato, a 17 anni, nella finale del 1958 che regalo' ai verde-oro la prima Coppa del mondo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

10 giorni senza mamma

Fabio De Luigi e Valentina Lodovini nella commedia campione d'incassi di Alessandro Genovesi. Giulia si concede una vacanza a Cuba lasciando il marito ad occuparsi dei figli.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Blood Money - A qualsiasi costo

Avvincente action-thriller con John Cusack. Durante un'escursione, tre ragazzi trovano del denaro di proprieta' di un criminale, ma l'avidita' li mettera' uno contro l'altro.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Hell Fest

Nei labirinti della paura in un horror dal produttore di 'The Walking Dead'. Un killer mascherato scatena la sua furia omicida in un luna park degli orrori.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

The Shape of Things

Gretchen Mol e Paul Rudd in una commedia romantica fuori dagli schemi. Il timido Adam si innamora dell'estroversa Evelyn che lo trasforma radicalmente, disorientando i suoi amici.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Finding Steve McQueen

Travis Fimmel nel thriller sulla piu' grande rapina avvenuta negli Stati Uniti. Nel 1972, una banda organizza il colpo del secolo: rubare il fondo segreto del Presidente Richard Nixon.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Dudley Do-Right

L'esilarante comicita' del fumetto anni 60 in un film con Brendan Fraser, Sarah Jessica Parker e Alfred Molina. Caduto nel tranello del nemico, il poliziotto Dudley non si dara' per vinto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Attacco al potere 2

Secondo capitolo action con Gerard Butler e Morgan Freeman.Il funerale del Primo Ministro inglese raduna i leader politici a Londra, doveun gruppo di terroristi ha pianificato una strage.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

I villeggianti

Valeria Bruni Tedeschi dirige e interpreta con Valeria Golino e Riccardo Scamarcio un film sull'amore e la vita. In una villa in Costa Azzurra, una donna fa i conti con il divorzio.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Io sono vendetta

Action-thriller con John Travolta. Ossessionato dai sensi di colpa in seguito alla morte brutale dell'amata moglie, Stanley Hill e' deciso a vendicarsi a tutti i costi attaccando gli assassini, i quali sono ancora in liberta'. L'uomo contatta l'ex socio Dennis, grazie al quale viene a scoprire alcuni segreti relativi all'operato di un governatore importante.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Transporter Legacy

Anna e' una donna che ha atteso quindici anni ed ora e' arrivato il momento di vendicarsi dell'uomo che l'aveva costretta a prostituirsi. Cosi' Anna, le sue complici e Frank Martin, un abile autista al servizio della criminalita', si ritroveranno tutti coinvolti in un complotto contro un manipolo di trafficanti russi senza scrupoli.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Life of David Gale

Thriller giudiziario che ha per tema la morte, e soltanto in parte la pena di morte. Docente di filosofia all'Universita' del Texas, David Gale e' condannato a morte per l'omicidio di una collega, come lui attivista di un movimento per l'abolizione della pena di morte. Del delitto si proclama innocente e pochi giorni prima dell'esecuzione si mette in contatto con una giornalista cui chiede di far luce sul suo caso. Triplo finale. thriller giudiziario che ha per tema la morte, e soltanto in parte la pena di morte. Con Kevin Spacey, Kate Winslet

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

La casa stregata

Sono le tragicomiche disavventure di una coppia di promessi sposi, costretta per ristrettezze economiche, ad affittare una casa infestata dal fantasma di un dispettoso Saraceno..

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)