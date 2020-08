Sabato 22 Agosto 2020 Sky Cinema HD, La legge dei piÃ¹ forti

La legge dei più forti

Naomie Harris in un action ambientato a New Orleans. Una poliziotta, in possesso di un video dal contenuto scottante, deve sfuggire ai criminali e a un gruppo di colleghi corrotti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un giorno di pioggia a New York

Woody Allen dirige una deliziosa commedia romantica con Elle Fanning, Timothee Chalamet e Selena Gomez. Due fidanzati, a Manhattan per un weekend da sogno, sono travolti dagli imprevisti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Il campeggio dei papa'

Vacanze spensierate in una commedia con Cuba Gooding Jr. Incapace di gestire un campeggio estivo per ragazzi, Charlie chiede aiuto a suo padre, colonnello dei marines.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Ella Enchanted - Il magico mondo di Ella

Anne Hathaway in un'avventura fantastica. Per liberarsi dell'incantesimo di una fata, una ragazza deve attraversare un regno pieno di insidie e abitato da incredibili creature

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Gods of Egypt

Gerard Butler e Nikolaj Coster-Waldau in un action-fantasy di Alex Proyas. Per liberare la sua amata, un giovane e valoroso sfida Set, il dio delle tenebre salito sul trono d'Egitto.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Le due verità - Forever Mine

Paul Schrader firma un avvincente thriller con Joseph Fiennes e Ray Liotta. Un uomo fa uccidere l'amante della moglie. Anni dopo scoprira' che le cose sono andate diversamente

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Incinta o...quasi

Lindsay Lohan in una commedia al femminile. Per non perdere il posto e addolcire il suo capo, una ragazza finge di essere incinta. Ma, con il passare dei mesi, i nodi vengono al pettine

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La mia vita con John F. Donovan

Xavier Dolan dirige Kit Harington e Natalie Portman in un'opera sul tema del divismo. Un giovane attore ripercorre il suo controverso rapporto epistolare con una star della televisione.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Matrimonio al Sud

Massimo Boldi e Biagio Izzo in una spassosa commedia corale. Il matrimonio tra una ragazza campana e un ragazzo milanese portera' allo scontro i due agguerriti futuri consuoceri.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Now You See Me - I maghi del crimine

Illusionismo e colpi di scena in un thriller con Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo e Morgan Freeman. Quattro maghi inscenano spettacolari trucchi di magia, sempre connessi a giganteschi furti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il traditore

Marco Bellocchio dirige Pierfrancesco Favino nella biografia del 'boss dei due mondi', Tommaso Buscetta, il primo pentito della mafia, che testimonio' nel maxiprocesso contro Cosa Nostra

(SKY CINEMA PER TE HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 484)

Cattivissimo me 2

Il cattivissimo Gru si dedica alle sue tre figlie adottive Margo, Edith e Agnes e alla produzione di marmellate. Viene contattato dalla Lega Anti Cattivi per indagare sulla scomparsa di un laboratorio in cui venivano condotte sperimentazioni su un siero capace di trasformare gli esseri viventi in bestie inarrestabili. Ad aiutarlo nelle indagini c'e' la giovanissima spia alle prime armi Lucy Wilde...

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Matrix Reloaded

Zion (roccaforte umana sulla terra) e' assediata da un esercito pronto a assalire gli umani. I cittadini confidano nelle parole di Morpheus e Trinity: che l'Eletto adempiera' alla profezia dell'Oracolo, blocchera' le macchine e porra' fine alla guerra.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Lo scapolo d'oro

Il giovane Jimmie Shannon ama la propria liberta' e per il momento non riesce a pensare alla possibilita' di sposarsi. Quando meno se lo aspetta, Jimmie conosce Anne, se ne innamora ed e' da lei ricambiato. Passano tre anni, e Jimmie, avendo capito che e' il momento di prendere delle decisioni, si fa coraggio e chiede la mano di Anne nel ristorante piu' romantico della citta'. Ma la sua proposta di matrimonio e' cosi' maldestra e poco convincente che Anne se ne sente quasi offesa. Risponde di no e si allontana delusa. Di li' a poco il nonno di Jimmie muore. Alla lettura del testamento si scopre che il vecchio, volendo garantire la continuita' della famiglia, ha lasciato al nipote un'eredita' di 100 milioni di dollari, purche' si sposi entra il compimento del trentesimo compleanno. A questa data mancano solo ventiquattro ore. Spinto a darsi da fare dall'avvocato di famiglia Gluckman e dal broker O'Dell, Jimmie prende accordi con un prete e poi si lancia alla ricerca della 'sposa'.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Stasera a casa di Alice

Avventure, disavventure, tradimenti, equivoci, stramberie dei gestori dell'agenzia 'Urbi et orbi", specializzata in tour religiosi.. La sbandata per Alice puo' costare davvero cara!

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)