Giovedi 17 Settembre 2020 Sky Cinema HD, La legge dei piu forti

La legge dei più forti

Naomie Harris in un action ambientato a New Orleans. Una poliziotta, in possesso di un video dal contenuto scottante, deve sfuggire ai criminali e a un gruppo di colleghi corrotti

SKY CINEMA UNO HD

Giovani si diventa

Ben Stiller, Naomi Watts, Adam Driver e Amanda Seyfried in una commedia di Noah Baumbach. La vita monotona di una coppia di quarantenni ritrova slancio grazie all'incontro con due ragazzi.

SKY CINEMA DUE HD

E.T. - L'Extra-Terrestre

4 Oscar all'emozionante capolavoro di fantascienza di Steven Spielberg. Un bambino protegge dagli scienziati un alieno rimasto sulla Terra e lo aiuta a tornare sul suo pianeta

SKY CINEMA COLLECTION HD

One Piece Stampede - Il film

Avventura d'animazione che celebra l'omonima serie. Sull'isola di Delta, Luffy e la sua ciurma affrontano la minaccia infernale che vuole rovinare il raduno di tutti i pirati del mondo

SKY CINEMA FAMILY HD

Solomon Kane

Action-fantasy dalle atmosfere dark. Un misterioso guerriero con un passato da mercenario lascia il suo rifugio in un monastero per salvare una fanciulla rapita

SKY CINEMA ACTION HD

La promessa

Jack Nicholson e Benicio Del Toro in un thriller diretto da Sean Penn. Per far fede a una solenne promessa, un detective in pensione indaga per catturare l'assassino di una bambina

SKY CINEMA SUSPENCE HD

Attimo per attimo

Lily Tomlin e John Travolta in un dramma sentimentale. Una donna divorziata inizia una relazione con un ragazzo squattrinato, malgrado la differenza d'eta' e di estrazione sociale

SKY CINEMA ROMANCE HD

Il professore e il pazzo

Mel Gibson e Sean Penn nel resoconto di una storica impresa. 1879: per redigere il primo dizionario di inglese, un accademico di Oxford riceve l'aiuto di un reduce rinchiuso in manicomio

SKY CINEMA DRAMA HD

Nobili bugie

Debutto alla regia di Antonio Pisu che dirige Claudia Cardinale e Giancarlo Giannini. 1944: la decadente famiglia Martellini accoglie in casa tre ebrei in fuga con una valigia piena di oro.

SKY CINEMA COMEDY HD

Blindato

Thriller con Laurence Fishburne, Matt Dillon e Jean Reno. Tre guardie giurate preparano un colpo ai danni della loro compagnia, ma un imprevisto li scaraventa in un campo di battaglia

SKY CINEMA UNO +24 HD

Gli Anni Più Belli

Gabriele Muccino dirige Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria per raccontare 40 anni di storia italiana attraverso la vita di quattro amici

SKY CINEMA PER TE HD

Interceptor - Il Guerriero Della Strada

Ambientato in un ipotetico Medioevo futuro, il film e' il seguito di "Mad Max - Oltre la sfera del tuono", nel quale gli uomini combattono per il possesso di carburante, che sta per mancare totalmente dal pianeta. Con Mel Gibson

PREMIUM CINEMA 1 HD

Una notte da leoni 2

A due anni dalla folle notte di Las Vegas, i 4 amici vanno a Bangkok per il matrimonio di Stu, questa volta con l'intenzione di non esagerare. Con Bradley Cooper, Zach Galifianakis

PREMIUM CINEMA 1 +24 HD

Woman in gold

La vera storia della lotta di una donna per ottenere dallo stato austriaco un quadro di Klimt sequestrato dai nazisti alla sua famiglia. Con H. Mirren, R. Reynolds.

PREMIUM CINEMA 2 HD

L'ora legale

Commedia ironica e sferzante scritta e diretta dal duo comico Ficarra e Picone, insignita di due Nastri d'Argento. In un paesino della Sicilia, la gente e' desiderosa di cambiar pagina, eleggendo un sindaco che si batte per la legalita'. Ma saranno davvero disposti a rinunciare ai piccoli privilegi di cui godevano prima, grazie al precedente sindaco corrotto e maneggione?

PREMIUM CINEMA 3 HD