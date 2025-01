Guida TV Sky Cinema e NOW: M. Il Figlio del Secolo, Venerdi 24 Gennaio 2025

Venerdi 24 Gennaio sui canali Cinema per i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore.

Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15 sul canale 301, M - Il figlio del secolo - Episodi 5 e 6, una serie evento che esplora le oscure trame del potere negli anni del fascismo. Mussolini è ormai al comando, ma la sua ambizione non conosce limiti: vuole nuove elezioni e una legge elettorale che gli garantisca un dominio assoluto. Don Sturzo, capo del partito cattolico, tenta di opporsi, ma Mussolini, con astuzia e promesse alla Chiesa, riesce a eliminarlo dalla scena politica. Con la nuova legge elettorale, bastano al Duce un quarto dei voti per ottenere il controllo del parlamento. Determinato a vincere, apre le liste del partito fascista a politici di ogni schieramento, attirando opportunisti disposti a tradire i propri ideali per un seggio sicuro. Ma non tutti cedono: un leader fascista, fedele alla purezza del movimento, si ribella e paga con la vita, ucciso brutalmente. Un ritratto potente e drammatico di un'epoca di intrighi e violenza che ha segnato la storia italiana. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15 sul canale 302, Provaci ancora Sam, una commedia indimenticabile di Woody Allen con Diane Keaton. Il film racconta le disavventure di Allan Felix, un critico cinematografico goffo e insicuro, che fatica a trovare l'amore. Quando la sua vita sentimentale sembra un disastro senza speranza, Allan comincia a ricevere consigli dal fantasma del leggendario Humphrey Bogart, che gli insegna come conquistare le donne. Le cose si complicano quando Allan si innamora di Linda, la moglie del suo migliore amico, dando vita a una serie di situazioni esilaranti e romantiche. Su Sky Cinema Collection HD alle 21:15 sul canale 303, Schindler's List - La lista di Schindler, il capolavoro diretto da Steven Spielberg, vincitore di 7 Oscar. La pellicola narra la straordinaria vicenda di Oskar Schindler, un industriale tedesco che durante la Seconda Guerra Mondiale riesce a salvare oltre 1.100 ebrei dalla deportazione, impiegandoli nella sua fabbrica. Interpretato da un intenso Liam Neeson, il film esplora il coraggio e l'umanità di un uomo che, in mezzo all'orrore della Shoah, compie un gesto straordinario di resistenza e compassione.

Su Sky Cinema Family HD alle 21:00 sul canale 304, Baby Boss, una commedia d’animazione che racconta l'arrivo di un insolito fratellino nella vita del giovane Tim. Il piccolo, in realtà, è un bambino in giacca e cravatta che si comporta come un dirigente d'azienda, portando caos e divertimento nella famiglia. Tra gag irresistibili e una missione segreta, il film esplora con umorismo il tema dei legami familiari e della gelosia tra fratelli. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00 sul canale 305, Chaos, un thriller ad alta tensione con Jason Statham, Ryan Phillippe e Wesley Snipes. Ambientato a Seattle, il film segue le indagini di un poliziotto esperto e una giovane recluta che cercano di smascherare una banda di rapinatori. Tra inseguimenti mozzafiato e colpi di scena, il film mantiene lo spettatore con il fiato sospeso fino all'ultimo. Su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00 sul canale 306, Vivarium, un thriller psicologico che esplora l'assurdo e il surreale. Tom e Gemma, una giovane coppia in cerca della casa dei sogni, finiscono intrappolati in un complesso residenziale enigmatico e inquietante. Qui ricevono una scatola con un neonato e un compito misterioso: prendersi cura del bambino per poter essere liberati. Con un’atmosfera claustrofobica e inquietante, il film indaga il senso di smarrimento e alienazione.

Su Sky Cinema Romance HD alle 21:00 sul canale 307, Little Italy - Pizza, amore e fantasia, una commedia romantica con Emma Roberts e Hayden Christensen. Nel cuore della comunità italiana di Toronto, due giovani innamorati si trovano a fronteggiare le rivalità tra le loro famiglie, entrambe proprietarie di ristoranti di pizza. Tra equivoci e dichiarazioni d’amore, il film celebra la cucina, l’amore e l’orgoglio italiano. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00 sul canale 308, Il giudice, un intenso dramma legale che esplora i conflitti familiari e morali. Quando un avvocato di successo torna nella sua città natale per il funerale della madre, si ritrova a dover difendere il padre, un giudice severo e inflessibile, accusato di omicidio. Tra segreti di famiglia e una complessa battaglia legale, il film affronta temi di giustizia e redenzione. Su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00 sul canale 309, Un paese quasi perfetto, una commedia italiana con Fabio Volo, Silvio Orlando e Miriam Leone. Un piccolo borgo della Basilicata rischia di scomparire, ma i suoi abitanti escogitano un piano: attirare un medico necessario per aprire una fabbrica e rilanciare l’economia del paese. Tra situazioni paradossali e momenti toccanti, il film è un inno alla solidarietà e alla determinazione.

Su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 sul canale 310, 300, un epico action tratto dalla graphic novel di Frank Miller. La pellicola segue la storia del re spartano Leonida, interpretato da Gerard Butler, che guida 300 valorosi soldati contro l'immenso esercito persiano. Con battaglie mozzafiato e una fotografia straordinaria, il film celebra il coraggio e il sacrificio. Su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15 sul canale 311, Un gelido inverno, un dramma realistico che vede protagonista una straordinaria Jennifer Lawrence. Nel Missouri rurale, una sedicenne intraprende un pericoloso viaggio per trovare il padre scomparso e salvare la casa dove vive con la madre malata e i fratelli. Tra tensione e un’ambientazione cruda, il film esplora temi di resilienza e disperazione.

