Martedi 1 Settembre 2020 Sky e Premium Cinema, Dolor Y Gloria

Twister

Action catastrofico con Helen Hunt e Bill Paxton. Una studiosa di tornado, con un trauma alle spalle, affronta la sua sfida piu' grande quando un tremendo uragano scatena la sua furia

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Closer

Julia Roberts, Natalie Portman, Clive Owen e Jude Law in un piccante gioco di seduzioni. Londra: le vite di due uomini e due donne si intrecciano fra bugie, inganni e febbrili passioni

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Shrek Terzo

Terzo capitolo con il simpatico orco verde. Shrek eredita il trono del suocero, ma la vita di corte non fa per lui. Aiutato da Ciuchino e dal Gatto con gli stivali, cerchera' un sostituto

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

L'Asilo dei papà

Ironica commedia con Eddie Murphy e Anjelica Huston. Pensando di avere la giusta esperienza, due padri disoccupati aprono un asilo, ma vengono travolti da un gruppo di bambini scalmanati

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Wolf Warrior 2

Record d'incassi in patria per un action cinese. Un ex combattente speciale si trova coinvolto in una guerra civile in Africa mentre prepara la vendetta contro i killer della sua fidanzata

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Suddenly

Il Presidente degli Stati Uniti e' in pericolo in un thriller con Ray Liotta. Un ex eroe di guerra deve fermare l'attentato ideato da quattro sicari dei Servizi Segreti

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Tulipani - Amore, onore e una bicicletta

Giancarlo Giannini, Ksenia Solo e Donatella Finocchiaro in una storia fiabesca. Puglia: la morte di un ex boss nell'esplosione di una grotta conduce un ispettore a una donna canadese

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Gli uomini d'oro

Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli in un noir metropolitano di Vincenzo Alfieri. Torino, 1996: un impiegato delle Poste coinvolge un ex pugile e un collega in una rapina

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Outing - Fidanzati per sbaglio

Nicolas Vaporidis e Massimo Ghini in una commedia degli equivoci. Uno stilista chiede a un amico di fingersi il suo fidanzato per ottenere un finanziamento e aprire un atelier.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Jumanji - The Next Level

Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan nel sequel campione d'incassi. Spencer si rituffa dentro Jumanji e i suoi amici sfidano pericoli ignoti per riportarlo indietro

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il tassinaro

Per le strade di Roma con Alberto Sordi autista d'eccezione. A bordo del suo taxi salgono personaggi di ogni genere, le cui storie dipingono un ritratto originale e unico della Capitale

(SKY CINEMA PER TE HD ore 21.15/canale 311, SKY DTT canale 484)

Final Destination 5

Sam Lawton, durante la sua normalissima vita di tutti i giorni, ha la premonizione di una sconvolgente sciagura: un ponte che crolla, uccidendo lui e tante, troppe persone che si trovano assieme su quello stesso ponte. Grazie alla premonizione Sam riesce a salvarsi la vita e a sottrarre alla morte solo poche altre persone. Riuscendo a far scendere tutti dal bus, ma non potendo suo malgrado salvare le altre persone presenti sul ponte, Sam beffa la morte, la quale e' costretta a variare i suoi piani per raggiungere il suo fatale obiettivo. E infatti per Sam e Molly, la sua fidanzata, non e' ancora finita: la morte e' sulle loro tracce, cosi' come su quelle di tutti coloro che sono riusciti a salvarsi dal crollo del ponte.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Divergent Series: Allegiant

Terzo ed ultimo capitolo della trilogia tratta dai best seller mondiali di Veronica Roth e diretto da Robert Schwentke (Un amore all'improvviso). Tris e Quattro insieme ai coraggiosi Christina, Peter, Tori e Caleb, si avventurano oltre la recinzione che circonda Chicago. Qui vengono accolti da una misteriosa agenzia, il cosiddetto Dipartimento di Sanita' Genetica che rivela scioccanti verita' sulla societa' delle Fazioni: secondo David, il capo dell'agenzia, i geni di Tris sono la chiave per un futuro migliore, e il Dipartimento desidera manipolarla ed e' disposto perfino ad ucciderla, se lei non gli consentira' di raggiungere il suo scopo. Il gruppo inizia cosi' una rocambolesca fuga dalle guardie armate che hanno preso il controllo della citta'. Con S. Woodley, T. James.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Dolor y Gloria

Salvador Mallo e' un regista di grande successo nella fase calante della sua carriera. L'uomo vive un blocco sia artistico che esistenziale che lo portera' a mettere in discussione tutta la sua vita immerso completamente nella nostalgia del passato. Questo suo stato e' aggravato da malesseri fisici ma spesso anche psicosomatici.Rincontrera' il grande amore perduto a causa delle sua dipendenza da eroina.Salvador cerca una riconnessione con i suoi affetti e le sue origini rivivendo l'infanzia e il forte legame con la madre defunta in una serie di flashback. Il racconto intimo di un grande vuoto interiore che trova pace solo nel ricordo dei dolori e delle glorie , nel cinema che resta la sua croce e delizia.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

La scuola

E' arrivato l'ultimo giorno di scuola per la classe quarta di un istituto tecnico della periferia di Roma; e' tempo di scrutini, ma anche di ricordi dell'anno appena trascorso. Il campionario umano e' quello consueto, anche se forse ravvivato da una scintilla speciale. La professoressa Majello ha la sua solita aria dolcemente distratta; il vicepreside Sperone ripropone il suo modello di insegnante autoritario e concreto; il professor Vivaldi, idealista incallito, ce la mette tutta per salvare gli allievi in difficolta'.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)