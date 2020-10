Mercoledi 7 Ottobre 2020 Sky Cinema HD, Lontano da qui

La casa di famiglia

Stefano Fresi, Matilde Gioli, Libero De Rienzo e Lino Guanciale in una commedia degli equivoci. Venduta la tenuta di famiglia, 4 fratelli devono ripensarci quando il padre esce dal coma.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Lontano da qui

Miglior regia al Sundance per una storia di speranza e disperazione con Maggie Gyllenhaal e Gael Garcia Bernal. Una maestra d'asilo scopre il talento per la poesia di un suo alunno.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Rocky III

Sylvester Stallone, Hulk Hogan e Mr. T. nel terzo capitolo della saga. Rocky Balboa finisce KO contro un feroce avversario. Una vecchia conoscenza gli restituira' la voglia di vincere.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Shrek

Oscar 2002 all'animazione che ha rivoluzionato il mondo delle favole. Un orco verde, scorbutico ma dal cuore buono, deve liberare una principessa che nasconde un segreto.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Fast & Furious 6

Sesto capitolo dell'iperbolica saga action con Vin Diesel e Paul Walker. Dominic e Brian riuniscono la vecchia squadra per contrastare una banda di piloti criminali.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Countdown

Implacabile thriller con Elizabeth Lail. Una app predice il giorno e l'ora della morte di chiunque la scarichi sul proprio smartphone. Una ragazza cerca di cambiare il suo destino.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Amore, romanticismo e cioccolato.

Lacey Chabert in una commedia sentimentale ambientata nell'incantevole Bruges. In Belgio col cuore spezzato per colpa del suo ex, Emma si infatua dell'affascinante cioccolatiere Luc.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto

Bill Condon dirige Ian McKellen nei panni del celebre detective. Ritiratosi in campagna, l'anziano Sherlock Holmes arranca fra i ricordi per risolvere un caso che lo ossessiona da anni

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La rivincita delle sfigate

Il debutto alla regia dell’attrice Olivia Wilde è una divertente ricerca del tempo perduto. Alla vigilia del diploma, due amiche affamate di trasgressione cercano di vivere nel corso di una sola notte tutte le esperienze mancate a causa del troppo impegno dedicato allo studio.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Underwater

Survival movie con Kristen Stewart e Vincent Cassel. Un terremoto all'interno di una base di lavoro subacquea costringe alcuni scienziati ad affrontare terribili mostri marini

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Mona Lisa Smile

Mike Newell dirige Julia Roberts, Kirsten Dunst e Julia Stiles in una pellicola sull'emancipazione. Anni 50: un'insegnante idealista stravolge il clima repressivo di un college femminile

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Kong: Skull Island

1973. Sul finire della guerra in Vietnam, Monarch, una societa' segreta con in dotazione potenti tecnologie satellitari, organizza una missione esplorativa su una misteriosa isola nel Pacifico, l'Isola dei Teschi, che pare abitata da misteriose creature.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Il cavaliere oscuro - Il ritorno

Il terzo e conclusivo capitolo della trilogia su Batman, campione d'incassi e di critica. Il Cavaliere Oscuro ritorna a Gotham dopo 8 anni di assenza. Con Christian Bale, Tom Hardy

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Nato il 4 Luglio

Vincitore di 2 Premi Oscar. Oliver Stone porta sullo schermo la biografia di Ron Kovic, reduce dal Vietnam, interpretato da Tom Cruise.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Cose dell'altro mondo

In una citta' del Veneto, Diego Abatantuono e' 'industriale Golfetto che non sopporta gli immigrati di cui si serve nella sua fabbrica. Tutta la sua xenofobia la scarica in uno spazio a lui riservato nella tv locale che finanzia. Ariele e' un poliziotto con madre malata di Alzheimer e un tempo compagno della maestra Laura che ora attende un figlio da un africano. Un mattino, dopo un fenomeno temporalesco anomalo, tutti gli extracomunitari e gli stranieri in genere scompaiono dal territorio. Bisogna arrangiarsi da soli.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)