Giovedi 3 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, The Debt Collector

The Debt Collector

Scott Adkins in un action ambientato nel mondo della malavita. Un esattore esperto di arti marziali viene coinvolto da un cliente in una situazione inaspettata e complicata

L'altra donna del re

Natalie Portman e Scarlett Johansson, sorelle e rivali in amore nell'Inghilterra del '500. Maria e Anna Bolena si contendono il cuore di Enrico VIII (Eric Bana) fra passione e tragedia.

Scoot poliziotto a 4 zampe

Commedia natalizia con Luke Perry. Insieme ai suoi amici e al fedele cane Scoot, Kassie organizza una raccolta fondi per le vacanze, ma deve proteggere il denaro da una banda di truffatori.

Cenerentola e gli 007 nani

I personaggi delle favole piu' amate si incontrano in un delizioso cartoon. Cenerentola e Rick devono impedire alla perfida Frieda di conquistare il regno delle fiabe finito nel caos.

Atto di forza

Celebre fanta-action con Arnold Schwarzenegger e Sharon Stone diretti da Paul Verhoeven. Nel 2084 un operaio si rivolge a un'agenzia per farsi impiantare i ricordi di un viaggio su Marte.

La bambola assassina

Dai produttori di 'It', il reboot dell'omonimo horror anni 80. Un bambino riceve in regalo una bambola dotata di intelligenza artificiale che si trasformera' in un giocattolo sanguinario.

Homeland Security

Meg Ryan e Antonio Banderas in una ironica action-comedy. Un agente FBI viene incaricato di sorvegliare il fidanzato di sua madre, sospettato di essere un ladro d'arte.

Game Change

Julianne Moore e Ed Harris nel biopic su Sarah Palin vincitore di 3 Golden Globe. La discussa ascesa politica della governatrice dell'Alaska nelle elezioni presidenziali americane del 2008.

Shaolin Soccer - Arbitri, rigori, e filosofia Zen

Esilarante mix di calcio, comicita' e arti marziali! Un ex calciatore in crisi riesce a risalire la china allenando una squadra di outsiders che fonde il calcio con il kung fu.

Sono tornato

Massimo Popolizio e Frank Matano nella commedia diretta da Luca Miniero. Nell'Italia di oggi fa la sua comparsa il vero Benito Mussolini, che vuole riconquistare il paese..

Dalle 5 alle 7: due ore per l'amore

Commedia romantica con Anton Yelchin, Berenice Marlohe e Glenn Close. New York: l'aspirante scrittore Brian intraprende una relazione clandestina con Arielle, una donna francese sposata.

Fast&Furious 5

Quinto capitolo della saga che vede protagonisti Vin Diesel e Paul Walker. Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l'ex agente Brian O'Conner scappano in Brasile. La', durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto e' un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro.

La mummia, il ritorno

Dieci anni dopo la sua dipartita, il cattivo Imhotep si reincarna per sconfiggere il Re Scorpione e rapisce il figlio dell'esploratore O' Connell e signora.

Animali notturni

Pluripremiato film scritto e diretto da Tom Ford, con Jake Gyllenhaal ed Amy Adams. Susan Morrow, gallerista affermata, sta attraversando un periodo di forte crisi. Un giorno le viene recapitato un manoscritto dell'ex-marito, con il quale non ha piu' contatti da oltre vent'anni: pagina dopo pagina, vede nei protagonisti proiezioni del suo passato.

Tutti contro tutti

Una famiglia residente in un complesso di palazzoni popolari di Roma, di ritorno dalla comunione del figlio Lorenzo, trova il proprio appartamento occupato abusivamente da degli sconosciuti. Agostino, deciso a riconquistare casa sua, occupa con la moglie, i figli e il nonno il pianerottolo, scatenando una battaglia che coinvolgera' tutto il multietnico condominio.

