Venerdi 4 Dicembre 2020 Sky e Premium Cinema, Romulus | Una bugia buona

Romulus Ep. 9 e 10 [in 4K HDR con Sky Q premendo tasto verde]

Yemos riesce a liberarsi e fugge verso Gabi, dove ritrova finalmente Wiros. Amulius e Ilia, rimasti soli, si preparano all'ultima decisiva battaglia. Yemos e Wiros arrivano alle porte di Alba. Ilia finalmente conosce la verita' su Enitos e affronta il padre. Intanto un grave dilemma affligge Yemos.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

The Farewell - Una bugia buona

Toccante dramma corale che celebra l'amore familiare. I parenti dell'anziana Nai Nai organizzano un matrimonio per riunirsi attorno alla donna, ignara delle sue gravi condizioni di salute.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La cena di Natale

Sequel di 'Io che amo solo te' di Marco Ponti con Riccardo Scamarcio, Laura Chiatti e Michele Placido. Schermaglie e adulteri turbano l'unita' della famiglia Scagliusi alla vigilia di Natale.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Pupazzi alla riscossa - Uglydolls

Avventura animata con le voci di Federica Carta, Diletta Leotta e Achille Lauro. I teneri ma brutti pupazzi di Uglyville si avventurano nel regno delle bambole bellissime e chic.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sicario

Acclamato action di Denis Villeneuve con Benicio Del Toro, Emily Blunt e Josh Brolin. Arruolata nella lotta al narcotraffico messicano, un'agente FBI scivola in una spirale infernale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Beast Of Burden - Il Trafficante

Thriller con Daniel Radcliffe, in corsa contro il tempo. Un pilota d'aerei, a bordo del suo Cessna, ha un'ora di tempo per consegnare un carico di droga e salvare sua moglie.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Quando arriva l'amore

Sharon Stone ed Ellen Burstyn in una commedia romantica. Malgrado l'insistenza della madre, Senna non vuole sposarsi ma il giorno del suo 46esimo compleanno incontra un uomo interessante.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Finding Steve McQueen

Travis Fimmel nel thriller sulla piu' grande rapina avvenuta negli Stati Uniti. Nel 1972, una banda organizza il colpo del secolo: rubare il fondo segreto del Presidente Richard Nixon

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Tuttapposto

Roberto Lipari e Luca Zingaretti in una commedia di Gianni Costantino. Uno studente, figlio del Rettore, crea scompiglio nell'ateneo realizzando una app per valutare l'operato dei docenti

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

The Debt Collector

Scott Adkins in un action ambientato nel mondo della malavita. Un esattore esperto di arti marziali viene coinvolto da un cliente in una situazione inaspettata e complicata

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'altra donna del re

Natalie Portman e Scarlett Johansson, sorelle e rivali in amore nell'Inghilterra del '500. Maria e Anna Bolena si contendono il cuore di Enrico VIII (Eric Bana) fra passione e tragedia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Harry Potter e la camera dei segreti

Il regista di "Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo" dirige il secondo capitolo della saga fantasy dedicata al maghetto piu' famoso di sempre. Il secondo anno ad Hogwarts si rivela denso di pericoli per Harry Potter ed i suoi amici: un mostro misterioso si aggira per la scuola pietrificando i mezzosangue figli di babbani, e tutti incolpano Harry. "La camera dei segreti e' stata aperta, temete, nemici dell'erede!". Secondo una leggenda, Salazar Serpeverde costrui' una stanza nei sotterranei di Hogwarts che sarebbe potuta essere aperta solamente da un suo erede e al cui interno si celava un mostro.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Fast&Furious 5

Quinto capitolo della saga che vede protagonisti Vin Diesel e Paul Walker. Dopo aver attaccato un bus di detenuti per permettere a Dominic Toretto di sfuggire alla prigione, Mia Toretto e l'ex agente Brian O'Conner scappano in Brasile. La', durante una spettacolare rapina a un treno, ritrovano Dominic e scoprono che il mandante del furto e' un ricco affarista corrotto di Rio De Janeiro.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

New York Academy

Violino e danza si fondono perfettamente in questo musical. Rudy, ballerina di danza classica, studentessa al Manhattan Conservatory of the Arts, incontra Johnnie, un giovane violinista di talento che si mantiene suonando nelle stazioni della metropolitana di New York. Entrambi hanno un sogno: entrare nella piu' prestigiosa scuola di spettacolo di New York. Con l'aiuto di una crew di hip hop Rudy e Johnnie riusciranno a superare le loro differenze e a prepararsi per un'audizione che potrebbe cambiare per sempre le loro vite.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Tre uomini e una gamba

Aldo, Giovanni e Giacomo sono tre amici alle soglie dei quarant'anni, disillusi dalle loro scialbe vite. In un'afosa estate milanese, si mettono in viaggio verso Gallipoli dove, di li' a pochi giorni, avra' luogo il matrimonio di Giacomo con la figlia del cavalier Eros Cecconi, un volgare e irascibile imprenditore romano, proprietario del negozio di ferramenta in cui tutti e tre lavorano malvolentieri, nonche' gia' suocero di Aldo e Giovanni. I tre devono anche portare all'uomo il suo ultimo acquisto: una scultura di legno a forma di gamba realizzata dal noto scultore Garpez. Con loro viaggia anche il cane Ringhio, un bulldog affidato dal suocero ai tre amici. Non tutto andra' come previsto.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)