Martedi 11 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, The Tax Collector

The Tax Collector

Dal regista di 'Fury', un action potente con Shia LaBeouf e Bobby Soto. Il ritorno a Los Angeles di un gangster rivale mette in pericolo la vita di uno spietato esattore delle tasse

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Mal di pietre

Marion Cotillard e Louis Garrel in una febbrile storia d'amore dal bestseller di Milena Agus. Sposata a un uomo che non ama, Gabrielle conosce la passione quando incontra l'ufficiale Andre'

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Tolo Tolo

Checco Zalone dirige e interpreta la commedia campione d'incassi scritta con Paolo Virzi'. Inseguito dai creditori, Checco fugge in Africa, ma una guerra lo costringe a rivedere i suoi piani

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Cattivissimo Me 2

L'irresistibile sequel della trilogia che ha conquistato i botteghini. Gru e i Minions tornano in azione affiancati dall'agente Lucy Wilde per sconfiggere il temibile El Macho.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Zack Snyder's Justice League

L'attesa inedita versione originale di Zack Snyder. Bruce Wayne (Ben Affleck) e Diana Prince (Gal Gadot) reclutano una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una terribile minaccia

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Friend Request - La morte ha il tuo profilo

Alycia Debnam Carey ('Fear of the Walking Dead') in un horror sul mondo dei social network. Laura cancella dalle amicizie di Facebook una ragazza e finisce in un incubo demoniaco

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ritorno a Cold Mountain

Oscar e Golden Globe a Renee Zellweger per una love story con Nicole Kidman e Jude Law. Guerra di Secessione: un soldato ferito affronta un duro viaggio per tornare dalla sua donna

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La sfida delle mogli

Peter Cattaneo (Full Monty) dirige un biopic al femminile con Kristin Scott Thomas. Per sopportare l'assenza dei mariti in missione in Afghanistan, alcune donne formano un coro musicale

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Cinquanta sbavature di nero

Dai produttori di 'Ghost Movie' la parodia del film campione di incassi. Una timida studentessa incontra il milionario Christian Black e si lascia guidare nel suo mondo di vizi e stranezze

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Twist

Moderna rilettura targata Sky Original del romanzo di Charles Dickens, con Rafferty Law e Michael Caine. Nella Londra di oggi, una gang di giovani criminali pianifica la rapina del secolo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Un Amico Straordinario

Delicata storia d'amicizia con un superbo Tom Hanks. Nel 1998 il giornalista Lloyd Vogel intervista Fred Rogers, conduttore di uno show per bambini, scoprendone lo straordinario lato umano.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Ocean's Twelve

Seguito di Ocean's Eleven. Danny Ocean riunisce tutta la sua squadra per tre nuovi colpi, ma questa volta si divideranno in tre citta' diverse: Roma, Londra e Amsterdam. Nel frattempo, il proprietario del casino di Las Vegas che Ocean ed il suo team ha precedentemente ripulito, medita vendetta. Con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Julia Roberts.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Scontro tra titani

Nato da una delle scappatelle di Zeus con una mortale, Perseo sogna di sovvertire l'ordine naturale andando a combattere gli dei. Ma non e' l'unico mortale a pensarla cosi', e il padre degli dei decide di ricordare agli umani il suo potere liberando la piu' grande delle piaghe, una creatura che potrebbe distruggere la citta' di Argo. Sara' Perseo contro il mostro: i titani si scontreranno. Con Sam Worthington, Liam Neeson

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il vizio della speranza

Dal regista dell'acclamato "Indivisibili", vincitore di tre Nastri d'argento e un Premio ai David di Donatello. Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo risoluto. Un'esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni ne' desideri, a prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Assieme al suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in quello che sembra un purgatorio senza fine. E' proprio a questa donna che la speranza un giorno tornera' a far visita, nella sua forma piu' ancestrale e potente, miracolosa come la vita stessa. Perche' restare umani e' da sempre la piu' grande delle rivoluzioni.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)



Il peggiore Natale della mia vita

In occasione del Natale, Giorgio (Antonio Catania), sua moglie Clara (Anna Bonaiuto) e la figlia Margherita (Cristiana Capotondi) sono stati invitati a passare le vacanze nel castello di Alberto (Diego Abatantuono). Paolo (Fabio De Luigi), il marito di Margherita li raggiungera' non appena possibile. Il castello e' un piccolo gioiello tra le pendici innevate del Monte Rosa, che Alberto ha acquistato di recente, dopo essere scampato a una grave malattia. La vita, per lui, e' diventata una nuova, meravigliosa avventura e ora pensa di lasciare a Giorgio, gia' suo vice, le redini dell'azienda...

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)