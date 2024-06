Guida TV Sky Cinema e NOW: SkyScraper, Domenica 30 Giugno 2024

Questa sera su Sky Cinema, l'offerta di film spazia dai thriller mozzafiato alle commedie esilaranti, passando per drammi intensi e avventure emozionanti. Su Sky Cinema Uno HD alle 21:15, "Skyscraper" è un action infuocato con Dwayne Johnson e Neve Campbell. La trama segue un veterano di guerra che deve affrontare un incendio devastante in un grattacielo all'avanguardia e salvare la sua famiglia. L'adrenalina e l'azione spettacolari rendono questo film un'esperienza coinvolgente. Su Sky Cinema Due HD alle 21:15, "BlacKkKlansman" è un film acclamato diretto da Spike Lee, che ha vinto il Gran Premio della Giuria a Cannes e un Oscar per la sceneggiatura. La storia segue un poliziotto afroamericano che si infiltra nel Ku Klux Klan negli anni '70 per indagare sul razzismo, offrendo una narrazione potente e provocatoria.

Per una serata all'insegna della suspense e dell'ingegno, "Prova a prendermi" è in onda su Sky Cinema Collection HD alle 21:15. Diretto da Steven Spielberg e con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks, questo biopic racconta la vera storia di Frank Abagnale, un truffatore geniale perseguito da un agente dell'FBI. I più giovani (e chi cerca un po' di leggerezza) possono divertirsi con "Una spia al liceo" su Sky Cinema Family HD alle 21:00. Miley Cyrus interpreta una giovane detective che si finge una studentessa per indagare sulla figlia di un pentito, scoprendo segreti e vivendo situazioni esilaranti. Su Sky Cinema Action HD alle 21:00, "La battaglia di Hacksaw Ridge" è un war movie diretto da Mel Gibson e interpretato da Andrew Garfield. Basato su una storia vera, racconta di un soldato della Seconda Guerra Mondiale che ottiene la medaglia al valore senza mai impugnare un'arma, offrendo una potente riflessione sul coraggio e la non violenza.

Per gli amanti del brivido, "Paradise Beach - Dentro l'incubo" è su Sky Cinema Suspense HD alle 21:00. Blake Lively interpreta una giovane surfista bloccata su uno scoglio, circondata da uno squalo che le impedisce di raggiungere la riva, in un thriller ad alta tensione. Se preferisci una commedia romantica, "Se sposti un posto a tavola" è in onda su Sky Cinema Romance HD alle 21:00. Questa commedia irriverente esplora come una disposizione casuale dei posti a tavola a un pranzo di nozze possa innescare una serie di malintesi e cambiamenti di vita per gli invitati. Su Sky Cinema Drama HD alle 21:00, "Gli indifferenti" è un adattamento del romanzo di Alberto Moravia, con Valeria Bruni Tedeschi, Edoardo Pesce e Giovanna Mezzogiorno. Il film esplora gli intrighi e i sentimenti morbosi di una famiglia romana in declino, offrendo un dramma intenso e avvincente. Per una serata di risate, "Sole a catinelle" è su Sky Cinema Comedy HD alle 21:00. Checco Zalone interpreta un venditore di aspirapolveri che promette al figlio una vacanza da sogno, trovandosi poi coinvolto in situazioni comiche e imprevedibili.

Se hai perso qualche film, su Sky Cinema Uno +24 HD alle 21:15 puoi vedere "Yesterday", una commedia romantica di Danny Boyle che segue un musicista che scopre di essere l'unico al mondo a ricordare le canzoni dei Beatles dopo un blackout planetario. Inoltre, su Sky Cinema Due +24 HD alle 21:15, c'è "Argo", il thriller vincitore di 3 Oscar diretto e interpretato da Ben Affleck, ambientato durante la crisi degli ostaggi in Iran del 1979.

