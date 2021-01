Venerdi 1 Gennaio 2021 Sky e Premium Cinema, Odio l'estate

Odio l'estate

Aldo, Giovanni e Giacomo nella commedia di successo di Massimo Venier. Per un errore, tre famiglie sono costrette a passare insieme le vacanze estive nella stessa casa al mare.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Fuga per la vittoria

Sylvester Stallone, Michael Caine e Pele' nel cult di John Huston. I prigionieri di un lager sfidano i soldati nazisti in una partita di calcio sperando di approfittarne per evadere.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

La Festa prima delle Feste

Jason Bateman, Jennifer Aniston e T.J. Miller ('Silicon Valley') in una commedia scatenata. Per fare colpo su un cliente, i dipendenti di un'azienda organizzano un'epica festa natalizia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303, SKY DTT canale 472)

Dragon Trainer 2

Sequel del capolavoro d'animazione DreamWorks. Il giovane vichingo Hiccup e il suo fedele amico Sdentato difendono il loro villaggio da un temibile drago rinnegato.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Attacco al potere 3

Gerard Butler per la terza volta nei panni dell'agente anti-terrorismo in un action con Morgan Freeman e Nick Nolte. Mike Banning deve scagionarsi da una gravissima accusa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il sarto di Panama

Pierce Brosnan e Geoffrey Rush in un thriller dal romanzo di John le Carre'. A Panama, un agente segreto inglese provoca un intrigo internazionale frequentando un ambiguo sarto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

I perfetti innamorati

Julia Roberts, Billy Crystal e Catherine Zeta-Jones in una brillante commedia romantica. Una coppia di attori, ormai ai ferri corti, finge di andare d'accordo per promuovere il loro film.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La favorita

Oscar, Golden Globe e Coppa Volpi a Olivia Colman nell'acclamato film di Lanthimos premiato a Venezia. Le cortigiane Emma Stone e Rachel Weisz si contendono le attenzioni della regina.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

E poi c'è Katherine

Emma Thompson in una commedia ambientata nel mondo della televisione. Per aumentare l'audience del suo talk show, Katherine assume una donna inesperta ma piena di entusiasmo.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Tutti per 1 - 1 per tutti

Tornano i Moschettieri Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea, Rocco Papaleo, assieme alla regina Margherita Buy, diretti da Giovanni Veronesi nel primo film targato Sky Original.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

C'era una volta a..Hollywood

Oscar a Brad Pitt nel film di Quentin Tarantino con Leonardo DiCaprio e Margot Robbie. 1969: le vicende di Sharon Tate si intrecciano con quelle di un attore in declino e del suo stuntman.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Motherless Brooklyn - I segreti di una città

Lionel, Edward Norton, e' l'aiutante del detective privato Frank Milla, Bruce Willis, che l'ha raccolto da un orfanotrofio quando aveva sei anni e si e' sempre preso cura dl lui. Lo chiamava semplicemente Brooklyn, Brooklyn senza madre (da qui il titolo del film). Lionel e' affetto dalla sindrome di Tourette, che gli fa dire all'improvviso frasi fuori luogo, e che non riesce a contenere. Quando Frank viene ucciso, Lionel si improvvisa davvero detective, e, con i pochi indizi che ha prova a scoprire chi e' il colpevole. Sulla sua strada trova un'affascinante attivista afroamericana, Gugu Mbatha-Raw, da proteggere, e una storia molto piu' grande di lui, una storia di corruzione e di potere.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Troy

Nel 1193 a.C. Paride, principe di Troia, rapisce Elena, regina di Sparta e moglie di Menelao. Questo sara' l'evento che scatenera' la guerra tra la Grecia micenea e Troia, una guerra lunga dieci anni che vedra' protagonisti due eroi contrapposti: Achille per i greci ed Ettore per i troiani.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Magic Mike Xxl

Channing Tatum veste nuovamente i panni di Magic Mike, che torna dopo tre anni ad esibirsi come spogliarellista. Con M. Bomer, J. Manganiello.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Il cosmo sul como'

Quattro episodi, piu' uno di raccordo, che propongono comportamenti e relazioni in cui possiamo riconoscerci. Nel primo, Milano Beach, tre amici hanno appuntamento il 3 agosto alle 6 del mattino per partire per le vacanze estive ma imprevisti e i litigi portano ad un cambio di programma. In L'autobus del peccato, il prete di una cadente chiesa di periferia e il suo sacrestano, desideroso di comprarsi una moto, trovano i soldi grazie ad un imbranato parrocchiano innamorato. In Falsi prigionieri, in una pinacoteca-castello stile Harry Potter, i personaggi ritratti nelle opere di celebri artisti si animano, parlano e trasmigrano da un quadro all'altro. In temperatura basale, il desiderio di paternita' si scontra con difficolta' di ogni genere tra cui l'incontro con una psicologa dai risultati tragicomici. Ma la vita e' piu' grande di noi e la soluzione e' altrove.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)