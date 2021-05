Mercoledi 26 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Miss Sloane - Giochi di potere

Miss Sloane - Giochi di potere

John Madden dirige Jessica Chastain nei panni di un'impetuosa eroina della verita'. Una lobbista deve contrastare una proposta di legge sul controllo delle armi. Passera' al fronte opposto.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Cena tra amici

Una fortunata commedia francese ricca di colpi di scena. Un quarantenne sta per diventare padre e, in una serata fra amici, rivela il nome del nascituro. Scoppiera' un esilarante putiferio.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Cape Fear

Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange e Juliette Lewis nel thriller remake di Martin Scorsese. Uscito di prigione, un diabolico criminale perseguita l'avvocato che lo fece condannare.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Wipiala, un maghetto per amico

Dal romanzo di Annie M.G. Schmidt, una magica storia per ragazzi. Wiplala, minuscola creatura dotata di poteri straordinari, per sbaglio rimpicciolisce la famiglia Blom. Inizia l'avventura.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Men in Black: International

Quarto capitolo della saga fanta-action con Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson ed Emma Thompson. Molly corona il sogno di entrare nei MIB al fianco dell'Agente H.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La casa del terrore

Teen horror prodotto da Eli Roth. Halloween: sei ragazzi entrano in una casa adibita a escape room e si ritrovano prigionieri di una banda di aguzzini, ossessionati da una pratica macabra.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Anna Karenina

Keira Knightley e Jude Law nell'adattamento del capolavoro di Lev Tolstoj. 1874: la moglie di un funzionario della Russia zarista si innamora di un giovane ufficiale. Oscar ai costumi.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'ultimo pellerossa

Tre storie si incrociano nel vecchio West: le difficolta' di integrazione e il desiderio di difendere l'identita' di nativi americani sono gli ingredienti di questo epico racconto.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Sono tornato

Massimo Popolizio e Frank Matano nella commedia diretta da Luca Miniero. Nell'Italia di oggi fa la sua comparsa il vero Benito Mussolini, che vuole riconquistare il paese..

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Non succede, ma se succede...

Charlize Theron e Seth Rogen in un'irriverente commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua babysitter di un tempo, in corsa per la presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il diritto di opporsi

Biopic con Michael B. Jordan, Brie Larson e Jamie Foxx. Un avvocato afroamericano sceglie di difendere persone di colore condannate ingiustamente. Affrontera' lo spinoso caso 'McMillian'.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Seven

Pluripremiata pellicola di D. Fincher. Un anziano ed esperto detective vicino alla pensione, M. Freeman, viene affiancato da un giovane collega, B. Pitt, per indagare su un serial killer che si ispira ai sette peccati capitali. Con G. Paltrow, K. Spacey.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Ocean's 8

Sequel e spin-off al femminile della trilogia Ocean's con un poker di donne: Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway e Rihanna.Debbie Ocean ha passato cinque anni in carcere a progettare un colpo del secolo degno delle imprese del fratello Danny, ormai dato per morto. Il piano di Debbie e' ambizioso: rubare una collana di Cartier del valore di 150 milioni di dollari, e farlo durante il Gala annuale del Metropolitan Museum. Ma per portare a termine quel piano ha bisogno di alleate, tutte donne perche' "un lui si nota e una lei si ignora". La prima componente della banda e' la sua partner storica nel crimine, la biker Louise. Seguono un'esperta di gioielli, una hacker, una borseggiatrice, una stilista di moda e una ricettatrice.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Stanno tutti bene - Everybody's Fine

Frank ha lavorato per una vita in una fabbrica di cavi. Ora e' in pensione e vedovo e sente il bisogno di recuperare il rapporto con i suoi quattro figli, sparsi in angoli diversi degli Stati Uniti. Vorrebbe riunire la famiglia attorno ad grigliata ma ognuno di loro ha un buon motivo per non poter esserci. Sara' Frank, nonostante il divieto del medico, a partire e raggiungerli viaggiando tra New York, Chicago, Denver e Las Vegas. Frank scoprira' vite molto diverse da quelle raccontate al telefono. David "l'artista" ha problemi di droga e si e' trasferito in Messico dove muore per overdose; Amy,"un pezzo grosso della pubblicita'" con un solido matrimonio si e' separata; Robert,"il direttore d'orchestra" e' un percussionista precario e Rosie "che fa la ballerina in un locale di Las Vegas" e' una mamma single omossessuale. Dove ha sbagliato Frank? I sensi di colpa e pudore fanno mentire per non dare dispiaceri ma l'arte non mente: il quadro di David grida amore e riconoscenza.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Tu la conosci Claudia?

Giovanni, metodico e ripetitivo, e' sposato con Claudia e la loro unione si trascina stancamente, nonostante si vogliano bene. Aldo e' un tassista che si innamora di continuo. Da qualche mese vive solo per Claudia, che pero' non vuole piu' saperne di lui, gettandolo nella disperazione. Giacomo, separato, e' un uomo solo e un po' nevrotico, ma vive una vita tranquilla, finche' non conosce Claudia, e se ne innamora. Claudia e' insoddisfatta della sua vita coniugale con Giovanni, anche se lo ama, e questo la rende inquieta. Quando Giovanni si convince che sua moglie lo stia tradendo, la pedina e scopre che lei si incontra con Giacomo. Nel corso dei pedinamenti, il trio, con le rispettive auto, si tampona e comincia, dopo l'incidente, a frequentarsi. Claudia, convinta che Giovanni la tradisca, fugge in Calabria. Quando i tre capiscono di essere innamorati della stessa donna, decidono di raggiungerla. Ma arrivati a destinazione, tra chiarimenti e confessioni, solo Giovanni raggiungera'...

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)