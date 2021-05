Venerdi 28 Maggio 2021 Sky e Premium Cinema, Il concorso

A proposito di Steve

Romanticismo 'on the road' con Sandra Bullock e Bradley Cooper. Una ragazza pianta il suo lavoro di creatrice di cruciverba per seguire un cameraman conosciuto a un appuntamento al buio.

Il concorso

Keira Knightley e Gugu Mbatha-Raw nel biopic su una storica battaglia femminista. Londra, 1970: il 'Women's Liberation Movement' irrompe in segno di protesta al concorso per Miss Mondo.

C'era una volta in America

Versione estesa e restaurata del capolavoro di Sergio Leone con Robert De Niro sulle note di Ennio Morricone. L'ascesa e il declino di due gangster divisi dall'amore per la stessa donna.

Paddington 2

Seconda avventura per l'orso pasticcione affiancato da Hugh Grant. Paddington e i suoi amici inseguono il misterioso ladro che ha rubato un antico libro destinato alla zia Lucy.

Transformers 3

Michael Bay dirige Shia LaBeouf e John Turturro nel terzo capitolo della saga prodotta da Steven Spielberg. Gli Autobot devono difendersi dai Decepticons e da un nuovo terribile nemico.

Incarnate - Non potrai nasconderti

Horror con Carice van Houten e Aaron Eckhart. Un uomo in grado di leggere la mente delle persone possedute viene ingaggiato dal Vaticano per sconfiggere il demone che tormenta un bambino.

Il paziente inglese

9 Oscar e 2 Golden Globe all'intenso dramma con Ralph Fiennes, Juliette Binoche e Willem Dafoe. Toscana, 2a guerra mondiale: un'infermiera accudisce un uomo che nasconde un tragico segreto.

The Forget - Il falsario

John Travolta e Christopher Plummer sono i protagonisti di una singolare rapina. Scarcerato grazie al patto con un criminale, Ray deve ricambiare il favore rubando un quadro di Monet.

One for the Money

Katherine Heigl ('Grey's Anatomy') in una divertente commedia. Una trentenne diventa cacciatrice di taglie per il recupero crediti. Il primo caso riguarda un suo ex fidanzato.

Rogue

Megan Fox in un action tra fuoco, fiamme e leoni feroci. Una squadra di mercenari, guidata da un'impavida donna soldato, giunge in Africa per salvare la figlia di un governatore locale.

The Founder

Michael Keaton nel biopic sulle origini di McDonald's. Anni 50: l'imprenditore Ray Kroc si imbatte nel chiosco di hamburger di due fratelli californiani e fiuta l'affare del secolo.

Sherlock Holmes - Gioco di ombre

Secondo capitolo del franchise dedicato al leggendario detective inglese, con Robert Downey Jr. e Jude Law. 1891: una serie di attentati porta l'Europa sull'orlo della guerra. Sherlock Holmes, affiancato dal fidato dottor Watson, indaga, scoprendo che dietro agli attacchi si cela la sua nemesi, il professor James Moriarty. Il professore trama di assassinare un importante uomo politico, scatenando cosi' una guerra con cui lui, che negli ultimi anni ha assunto il controllo delle principali aziende produttrici di armi, si arricchirebbe.

Decisione critica

Un 747 diretto a Washington viene dirottato da un terrorista islamico. David Grant, funzionario dei servizi segreti americani esperto in terrorismo internazionale, capisce il vero intento del criminale: far esplodere su Washington un carico letale di gas nervino. Cosi' bisogna decidere se mettere in pericolo la vita di migliaia di persone facendo atterrare l' aereo, o se sacrificare quattrocento passeggeri facendolo esplodere.

Midnight in Paris

Commedia dal grande cast, vincitrice di un Premio Oscar e un Golden Globe, entrambi per la miglior sceneggiatura originale. Gil e' uno sceneggiatore di successo in vacanza con la fidanzata Inez e i genitori di lei a Parigi, dove sta cercando l'ispirazione per il suo primo romanzo. Qui incontrano anche una noiosa coppia di amici che li accompagnano in alcune iniziative che Gil cerca di evitare. Una notte, mentre passeggia da solo per la citta', gli si affianca un'automobile che gli offre un passaggio. Gil accetta e viene trasportato indietro fino agli anni Venti, incontrando i suoi miti artistici e letterari: Scott Fitzgerald, Hemingway, Dali', Picasso e molti altri. Da quel momento ogni notte si ripete l'incantesimo destando i sospetti della fidanzata e del futuro suocero, che ingaggia un detective per seguirlo.

La vita è una cosa meravigliosa

Carlo Vanzina dirige un cast stellare: Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Nancy Brilli, Maurizio Mattioli, Enrico Brignano e Luisa Ranieri. Una carrellata di personaggi le cui vite sono intrecciate da favori e ricatti. Antonio e' il presidente di un gruppo bancario e sua moglie Federica conduce un'esistenza nel lusso e nello spreco mentre si occupa dell'unica figlia, Vanessa. Cesare e' un poliziotto specializzato nelle intercettazioni ed e' fidanzato con la rumena Dorina. Le vite di tutti i personaggi sono molto piu' intrecciate di quanto possano immaginare.

