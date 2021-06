Martedi 22 Giugno 2021 Sky e Premium Cinema, SkyFire

SkyFire

La favolosa isola di Tianhuo si trova nella cintura vulcanica del Pacifico più famosa al mondo: l’Anello di Fuoco. Una giovane scienziata, rimasta orfana della madre a causa di un'eruzione di vent'anni prima, torna sull’isola con un sistema di allarme all’avanguardia in grado di salvare innumerevoli vite. La natura, però, non fa sconti a nessuno.

The Constant Gardener - La cospirazione

Kenia. Justin Quayle, capo dell'Alto Commissariato Britannico e appassionato giardiniere nel tempo libero, apprende che la moglie Tessa, durante un viaggio di lavoro, è rimasta uccisa in mezzo al deserto, mentre il suo accompagnatore Arnold Bluhm, medico presso le popolazioni del luogo, sembra scomparso. Forse erano amanti, lui l'ha ammazzata ed è scappato. Justin ricorda il loro primo incontro, i momenti di intimità, la dedizione della moglie per il suo lavoro nel quale non ha mai voluto coinvolgerlo, e anche la perdita di loro figlio, morto durante il parto.Quando riceve una perquisizione della polizia a casa sua, e Justin rinviene poi una strana lettera a nome del collega diplomatico Sandy Woodrow, Justin inizia ad insospettirsi.

La leggenda del cacciatore di vampiri

Prima di diventare Presidente, prima di essere la bandiera della democrazia americana, il giovane Abraham Lincoln ha dovuto patire l'orrore di vedere la propria madre morire per opera di una creatura della notte. Deciso a trovare vendetta, il ragazzo ben presto si confronta con un mondo oscuro che si cela dietro la facciata: i vampiri sono ovunque, e per combatterli serve ben altra forza che la sola volontà di un individuo. Ecco che la battaglia senza quartiere contro le forze del male si lega imprescindibilmente con quella di una nazione per trovare la propria identità.

Water Horse - La leggenda degli abissi

Un ragazzino solitario trova casualmente misteriose uova nei pressi di un lago scozzese. Si tratta in realtà di una mistica creatura marina che, fin dalla nascita, si legherà al bambino trattandolo come se fosse la sua mamma. Quando la taglia dell'animale aumenta, i due amici sono costretti a separarsi, ma il sentimento che li unisce non è destinato a finire mai.

Lone survivor

La storia di quattro Navy SEAL in missione segreta per neutralizzare un nucleo operativo ad alto rischio di al-Qaeda, finiti in un'imboscata nemica sulle montagne Afghane. Di fronte ad una decisione morale impossibile, il piccolo gruppo rimane isolato dai soccorsi, e circondato da una milizia talebana numericamente più grande e pronta alla guerra.

Criminal

L'agente della CIA Bill Pope ha stretto un accordo con "l'Olandese", un giovane hacker che, in cambio di un bel bottino e una garanzia di sicurezza, può impedire che il controllo di un arsenale finisca nelle mani sbagliate, quelle dell'anarchico Heimdahl. Ma l'agente Pope, unico detentore delle informazioni riguardo il luogo in cui si trovano tanto l'hacker quanto i soldi, viene assassinato e al capo della sezione inglese della CIA, Quaker Wells, non resta altra scelta che affidarsi al dottor Franks, per un esperimento mai tentato prima: trasferire la memoria di Pope nel cervello di Jerico Stewart, detenuto nel braccio della morte, incapace di distinguere il bene dal male e di provare sentimenti.

Someone, somewhere

Rémy e Mélanie sono due trentenni che vivono nello stesso quartiere parigino. Lei moltiplica gli appuntamenti sui social network che non portano a nulla mentre lotta per incontrare qualcuno. Entrambi sono vittime di questa solitudine delle grandi città, in un mondo iper-connesso dove si potrebbe pensare che incontrare qualcuno sia più facile. Due individui, due percorsi diversi. Senza saperlo, prendono quindi due strade che li condurranno nella stessa direzione ... quella di una storia d'amore?

Picciridda - Con i piedi nella sabbia

A fine anni Sessanta, in un piccolo villaggio di pescatori, Lucia è una bambina di undici anni i cui genitori emigrano in Francia in cerca di lavoro, affidandola a nonna Maria, una donna severa e incapace di manifestare i propri sentimenti. Col passare dei mesi l'esistenza di Lucia si popola di persone e affetti. La curiosità la spinge verso gli uomini, un mondo misterioso da cui stare alla larga (come dice la nonna) o tutto da scoprire (come pensa Lucia). Uno di loro nasconde un terribile segreto e Lucia ne rimarrà vittima. In un contesto sociale ostile, Lucia pagherà un prezzo molto alto, ma continuerà a lottare per crescere con dignità, forza e ottimismo.

E poi c'è Katherine

Katherine Newberry è una leggenda della televisione americana. Unica donna alla conduzione di un talk-show serale trentennale, ha smesso da tempo di mettersi in discussione e comanda con dispotismo uno staff di autori, tutti maschi, che non si degna nemmeno di incontrare di persona. Ma i tempi cambiano, gli ascolti calano, Katherine viene accusata di odiare le donne e minacciata di essere sostituita. Improvvisamente costretta a correre ai ripari, ordina al suo staff di rendere lo show nuovamente alla moda e divertente, e assume per caso la "quota rosa" Molly Patel, un giovane inesperta di origini indiane, cresciuta con il sogno di diventare un giorno come lei.

Alfredino - Una storia italiana Ep. 1 e 2 - Produzione originale Sky

Anna Foglietta nella produzione Sky Original di Marco Pontecorvo. Vermicino, 1981: i soccorsi al piccolo Alfredo, caduto in un pozzo, tengono l'Italia con il fiato sospeso.

Dunkirk

Pluripremiato film di C. Nolan, vincitore di tre Premi Oscar. Maggio, 1940. Sulla spiaggia di Dunkirk 400.000 soldati inglesi si ritrovano accerchiati dall'esercito tedesco. Colpiti da terra, da cielo e da mare, i britannici organizzano una disperata operazione di salvataggio. Il tutto accompagnato da un cast d'eccezione, con Tom Hardy, Kenneth Branagh, Mark Ryalance e Harry Stiles, e dalla colonna sonora di Hans Zimmer.

Godzilla II - King of the Monsters

Sequel del film del 2014 "Godzilla", con Kyle Chandler ("Manchester by the Sea"), Vera Farmiga ("L'evocazione - The Conjuring ") e Ken Watanabe ("L'ultimo samurai"). A San Francisco, citta' devastata dall'attacco del 2014, i mostri giganti Rodan e King Ghidorah sono pronti a radere al suolo ogni forma di vita umana sul Pianeta. I Titani sono mostri atavici rimasti dormienti nelle viscere della Terra per migliaia di anni, ma il dottor Serizawa e' convinto che non tutti i Titani siano ostili all'uomo e crede che la convivenza uomini e Titani sia possibile. Nel frattempo, un eco-terrorista cerca di impadronirsi di Orca, un dispositivo tecnologico in grado di comunicare con Godzilla. Ma la compagnia cripto-zoologica Monarch riesce a liberare Godzilla, l'unico in grado di sconfiggere nuovamente i Titani nemici.

Hollywood ending

Pellicola scritta, diretta ed interpretata da Woody Allen. Il regista Val Waxman scopre di essere affetto da cecità isterica causata da un blocco psicologico.

Scusate il ritardo

Secondo pluripremiato film di Massimo Troisi. La vita di Vincenzo, giovane napoletano disoccupato, trattenuto e impacciato, quasi apatico, mantenuto dalla madre, dalla sorella sposata e dal fratello attore, trascorre tranquilla. Nemmeno gli assillanti sfoghi dell'amico Tonino, lasciato dalla fidanzata, riescono a scuoterlo dal torpore. Ma l'occasione di una svolta arriva per Vincenzo quando incontra ad un funerale Anna, ex compagna di classe della sorella, di cui si innamora. Iniziano una relazione che va avanti senza slanci ne' entusiasmi e mentre Anna ha bisogno di conferme e sicurezze, Vincenzo non riesce ad esternare i sentimenti e le attenzioni che lei vorrebbe. Anna insoddisfatta lo lascia e solo allora Vincenzo entra in crisi e cerca di trattenerla. Anna allora, gli propone una pausa di riflessione e Vincenzo piomba nello sconforto. Sara' l'amico Tonino, preoccupato per lui, a convincere Anna ad incontrarlo e in quell'occasione Vincenzo le chiede di restare.

