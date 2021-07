Mercoledi 14 Luglio 2021 Sky e Premium Cinema, Che fine ha fatto Bernadette?

Duplicity

Clive Owen e Julia Roberts in una commedia intessuta di doppio gioco. Due spie industriali, ex agenti segreti ed ex amanti, uniscono i loro intenti per impadronirsi di una formula segreta.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Che fine ha fatto Bernadette?

Cate Blanchett e' una donna alla riscoperta di se stessa in una pellicola di Richard Linklater. Bernadette abbandona la vita da casalinga con la voglia di riappropriarsi delle sue passioni.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

L'Ultimo Samurai

Tom Cruise in un kolossal con Ken Watanabe. 1870: un capitano della cavalleria americana accetta di andare in Giappone per insegnare l'arte della guerra alle truppe dell'Imperatore.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Una spia al liceo

Commedia con Miley Cyrus, agente sotto copertura. Ingaggiata dall'FBI, una giovane detective si finge una studentessa per indagare sulla figlia di un pentito. Ne scoprira' delle belle.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Calibro 9

Marco Bocci e Michele Placido nel sequel di 'Milano Calibro 9', il cult degli anni 70 di Fernando Di Leo. Un avvocato finisce nei guai con la 'ndrangheta a causa di una truffa telematica.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Secret - Le verità nascoste

Noomi Rapace e Joel Kinnaman in un thriller sui crimini di guerra. Usa, anni 50: convinta di aver trovato il suo carnefice, una donna sopravvissuta ai lager prende in ostaggio un uomo.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Dalle 5 alle 7: due ore per l'amore

Commedia romantica con Anton Yelchin, Berenice Marlohe e Glenn Close. New York: l'aspirante scrittore Brian intraprende una relazione clandestina con Arielle, una donna francese sposata.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Edison - L'uomo che illuminò il mondo

Benedict Cumberbatch, Tom Holland e Michael Shannon nel biopic su Thomas Edison. L'avvincente storia del pioniere dell'industria elettrica, che ha cambiato la vita degli esseri umani.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Un povero ricco

Spassosa commedia con Renato Pozzetto e Ornella Muti. Un miliardario paranoico, angosciato dal timore di perdere tutti i suoi averi, decide di sperimentare la vita dei nullatenenti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Resa dei conti

Rocambolesco action con Bruce Willis, Mark-Paul Gosselar e Claire Forlani. Un ladro internazionale viene coinvolto in una pericolosa rapina miliardaria dalla sua ex fidanzata.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Regine del campo

Kad Merad in una commedia sul calcio femminile. Con i giocatori sospesi per una rissa, l'allenatore di una squadra di provincia si affida alle donne per salvare il club dalla retrocessione.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Pan - Viaggio sull'isola che non c'è

Abbandonato dalla madre quand'era ancora in fasce, Peter Pan cresce ai tempi della seconda guerra mondiale in un orfanatrofio dove e' costretto a subire le angherie delle ciniche e perfide badanti. Ma durante una notte di bombardamenti, mentre indaga sulla sparizione di alcuni bambini, Pan scopre per caso una lettera in cui la madre gli promette che si rincontreranno presto in un altro mondo. Nella stessa notte, Pan e i suoi compagni sono rapiti dal vascello volante del pirata Barbanera che li conduce sull'Isola che non c'e' dove sono ridotti in schiavitu'. Qui fara' la conoscenza del giovane James Uncino e del suo fidato amico Spugna con i quali fuggira' alla ricerca della madre.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Insomnia

Diretto da C. Nolan, e' il remake di un omonimo film norvegese. I detective di Los Angeles Dormer e Hap vengono mandati in un paesino dell'Alaska per aiutare la polizia locale a risolvere un caso di omicidio. Il sospetto cade sull'ambiguo scrittore Walter Finch. Durante un inseguimento nella nebbia Dormer uccide accidentalmente il suo collega Hap e, per nascondere l'incidente, accusa del delitto il sospetto assassino in fuga. Ma Finch ha visto tutto e baratta il suo silenzio con quello di Dormer, che sta per avere le prove della colpevolezza dello scrittore. Ma a svolgere le indagini c'e' anche la detective locale Ellie Burr.Con Al Pacino e R. Williams

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Matrimonio impossibile

Mark Tobias e Melissa Peyser stanno per convolare a nozze, ma le rispettive famiglie devono ancora conoscersi. Quando i consuoceri si incontrano per la prima volta, si intuisce subito che le cose saranno piu' difficili del previsto: i due padri infatti sono ali antipodi. Jerry Peyser e' un pacioso podologo che organizza la sua vita minuto per minuto onde evitare qualsiasi fonte di stress. Steve Tobias, invece, e' un agente della CIA sotto copertura, la cui giornata tipo consiste in sparatorie e adrenalina pura. Jerry si ritrovera', a causa del consuocero, gettato da un grattacielo con paracadute, preso in ostaggio durante la cerimonia di matrimonio della figlia, portato all'inseguimento del sottomarino Olga nel lago Michigan ed inseguito da un siluro intelligente. Con Michael Douglas, Ryan Reynolds e Candice Bergen.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Baaria

Pluripremiato film che ha vinto un premio ai Nastri d'Argento, ha ottenuto 14 candidature e ha vinto 2 David di Donatello. La vita in Sicilia, nel paese di Baaria, dagli anni '30 al1980. 50 anni di storia italiana, con le Guerre Mondiali e l'avvicendarsi, sulla scena politica, di Fascismo, Comunismo, Democrazia Cristiana e Socialisti. Ma il grande protagonista della storia e' Peppino Torrenuova che, fin dai banchi di scuola, rivela una natura ribelle. Ormai ventenne, il ragazzo sogna una vita diversa da quella nei campi e con gli animali e comincia ad abbracciare idee progressiste, che lo faranno diventare esponente di rilievo del Partito Comunista Italiano. Quindi Peppino s'innamora follemente della bella Mannina. Il sentimento e' ricambiato, ma la famiglia di lei ostacola ferocemente la loro relazione a causa della condizione economica e delle idee politiche del ragazzo. La loro avventura andra' avanti tra dolori e gioie, passando poi il testimone a Pietro, "il figlio del comunis...

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)