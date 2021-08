Martedi 3 Agosto 2021 Sky e Premium Cinema, Spaccapietre

The Circle

Emma Watson e Tom Hanks in un film sulla privacy, dal romanzo di Dave Eggers. Assunta da un'azienda di social media, una ragazza accetta di condividere ogni dettaglio della sua vita

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Spaccapietre

Salvatore Esposito in un dramma che scava nel rapporto padre-figlio. Puglia: un bracciante, vedovo e disoccupato a causa di un incidente, si ritrova a occuparsi da solo del suo bambino.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Schilder's list - La Lista di Schindler

7 Oscar al kolossal di Steven Spielberg con Liam Neeson e Ben Kingsley. La vera storia del tedesco Oskar Schindler che salvo' centinaia di ebrei dalla Shoah, impiegandoli nella sua fabbrica.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Lo straordinario viaggio di T.S. Spivet

Helena Bonham Carter in un'avventura emozionante. Un bambino prodigio, inventore di una macchina geniale, intraprende un viaggio per ritirare un premio all'insaputa della sua famiglia,

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Underworld

Primo capitolo della saga fanta-horror con Kate Beckinsale. Una guerriera vampira scopre che i nemici licantropi vogliono rapire un essere umano per creare una nuova razza invincibile (USA 2003)

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Fanatic

Fred Durst dirige un thriller con John Travolta nei panni di uno stalker. Moose, uomo problematico e collezionista di autografi, e' pronto a tutto per incontrare il suo attore preferito.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

La Bella Epoque

Daniel Auteuil in una commedia nostalgica con Doria Tillier e Fanny Ardant. Un disegnatore disilluso si affida a un'agenzia in grado di inscenare l'epoca in cui i clienti desiderano vivere.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Captain Fantastic

Miglior regia a Cannes (Un Certain Regard) per Matt Ross. Un padre ribelle (Viggo Mortensen) cresce i figli nella foresta, ma e' costretto a fare i conti con la societa' dei consumi.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Parto col folle

Road movie con Robert Downey Jr. e Zach Galifianakis, dal regista di 'Una notte da leoni'. Per assistere alla nascita del figlio, un uomo attraversa il paese con un eccentrico sconosciuto.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un uomo sopra la legge

Action con Liam Neeson al confine tra Messico e Stati Uniti. Un allevatore, veterano del Vietnam, difende un bambino immigrato dagli implacabili assassini di un cartello del narcotraffico.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

La Vita Straordinaria di David Copperfield

Dev Patel, Hugh Laurie e Tilda Swinton nell'adattamento del romanzo di Dickens. Nell'Inghilterra vittoriana, il giovane David subisce i soprusi del crudele patrigno, ma riesce a ribellarsi

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

No Escape - Colpo di stato

Jack Dwyer, ingegnere presso una societa' che costruisce acquedotti, viene mandato in Thailandia per lavorare ad un appalto. Poco dopo l'arrivo di Jack, accompagnato dalla moglie e dalle due figliolette, scoppia una rivoluzione: un gruppo armato, spietato e sanguinolento, uccide il primo ministro thailandese e scatena una guerra senza scampo per le strade e nei palazzi. Ci vorra' poco per capire che i bersagli di tutta questa violenza, oltre al governo, sono gli occidentali e in particolare proprio gli americani come Jack, quelli venuti per lavorare all'acquedotto. Senza nessuna conoscenza militare, nessuna spiccata capacita' da uomo d'azione, Jack dovra' cercare di mantenere in vita la propria famiglia.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Il Signore degli Anelli - Le due torri

Il viaggio verso il Monte Fato continua, anche se Frodo e Sam si sono ormai divisi da Aragorn, Gimli, Legolas e tutto il resto del gruppo. Per assaltare la torre di Orthanc, e per sfuggire all'asfissiante inseguimento dei cavalieri neri, i nostri eroi decidono di stringere un'alleanza con gli alberi viventi e i cavalieri di Rohan e quelli di Gondor. Con Elijah Wood, Ian McKellen e Cate Blanchett.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Scoop

Sandra Pransky e' una giornalista Newyorkese alle prime armi in gita a Londra, la quale si trova ad assistere allo spettacolo di magia del prestigiatore da quattro soldi Splendini. Durante uno dei suoi "numeri", Sandra viene contattata dal reporter Joe Strombel, morto qualche anno prima, che nell'aldila' ha avuto una "dritta" su chi sia il killer dei tarocchi, un assassino di giovani prostitute: l'affascinante aristocratico Peter Lyman. Sandra ha in mano l'occasione della vita e insieme al mago Splendini comincia a indagare sul conto di Lyman fino a quando fa la sua conoscenza. Rimane affascinata dall'uomo e tra i due comincia una forte attrazione. E' possibile che dietro un uomo cosi' dolce e affabile si nasconda un terribile serial killer? Sandra perde le sue certezze mentre Splendini e' sempre piu' convinto, e il finale si rivela magico e imprevedibile.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Il paradiso all'improvviso

Lorenzo, Leonardo Pieraccioni, e' il titolare della ditta di "Pioggia, Neve e Grandine" che realizza effetti speciali per il teatro, il cinema e la televisione. che realizza effetti atmosferici per il cinema e la televisione, ma e' soprattutto un single convinto. Questa sua liberta' suscita quotidianamente l'invidia dei due suoi piu' cari amici: Taddeo Borromini, Alessandro Haber, e Giandomenico Tardella, Rocco Papaleo, entrambi rampolli di due famiglie nobili, da sempre in lotta, fissati con le scommesse e con diversi matrimoni falliti alle spalle e mogli da mantenere. Lorenzo, chiamato insieme alla sua assistente Nina, Anna Maria Barbera, a lavorare in una villa ad Ischia, conosce Amaranta, una bella ragazza colombiana, di cui si innamora. Lorenzo avra' un'amara sorpresa.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)