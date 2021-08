Domenica 22 Agosto 2021 Sky e Premium Cinema, Coma

Coma

Dalla Russia, un intrigante fanta-action. Dopo un incidente automobilistico, un giovane architetto si risveglia in uno strano mondo, formato dalle menti di persone che giacciono in coma,

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Battle in Seattle - Nessuno li può fermare

Charlize Theron e Ray Liotta in un film che mescola cronaca e politica. Seattle 1999: una violenta manifestazione travolge la citta' durante i cinque giorni del World Trade Organization.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilita' di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Balto e Togo - La leggenda

Commovente avventura ispirata a una storia vera. Alaska, 1925. Quando la difterite colpisce i bambini, Leonhard Seppala, con i cani Balto e Togo, parte alla ricerca del siero curativo.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Kill Bill - Vol. 1

La vendetta di Uma Thurman nella prima parte del cult di Tarantino. Una killer professionista subisce un agguato nel giorno del suo matrimonio. Uscita dal coma caccera' i suoi carnefici.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Blood

Thriller con Paul Bettany e Mark Strong. L'omicidio di una dodicenne sconvolge una piccola comunita'. Il rilascio del principale sospettato scatenera' la sete di giustizia di due detective.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Come lo sai

Reese Whiterspoon in una commedia romantica con Jack Nicholson, Owen Wilson e Paul Rudd. Una stella del softball viene corteggiata da un lanciatore di baseball e da un uomo d'affari.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lettere da Berlino

Emma Thompson e Brendan Gleeson nella storia della coppia che sfido' Hitler. Berlino, 1940: due coniugi organizzano una campagna antinazista affidandosi alla forza della parola scritta.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Rocker - Il batterista nudo

Esilarante commedia con Rainn Wilson, Emma Stone e Christina Applegate. L'ex batterista di un gruppo glam metal torna sulla scena con il nipote, coinvolgendolo in un tour demenziale.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Ma che bella sorpresa

Claudio Bisio e Frank Matano in una commedia fra realta' e immaginazione. Dopo la rottura con la fidanzata, un professore comincia a frequentare una donna che esiste solo nella sua mente.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Cocoon - Il ritorno

Sequel del cult di fantascienza con Don Ameche. Gli arzilli vecchietti, diventati immortali nello spazio, tornano sulla Terra per ritrovare i familiari, ma molte cose sono cambiate.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Quel treno per Yuma

1884, Arizona. Il leggendario e spietato fuorilegge Ben Wade e la sua banda hanno appena derubato una diligenza. Dan Evans, veterano della Guerra Civile, e' un contadino in gravi difficolta' economiche per la siccita' che ha colpito la zona in cui sorge la sua fattoria. Grayson Butterfield, il rappresentante della societa' ferroviaria Southern Pacific Railroad, offre una ricompensa ai volontari che scorteranno Wade fino alla stazione della citta' di Contention, a tre giorni di distanza da Bisbee. Li' alle 3:10 del pomeriggio arrivera' un treno che condurra' il pistolero al carcere di Yuma, dove ricevera' un rapido processo presso il Tribunale Federale e verra' impiccato. Dan si offre di scortare Wade per 200 dollari, denaro necessario a pagare i debiti e ad assicurare una vita migliore alla propria famiglia. Nel viaggio verso la stazione di Contention, il bandito e il contadino imparano a poco a poco a conoscersi meglio e, alla fine, arrivano anche a rispettarsi.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Rocknrolla

"Sono il proprietario di questa citta'". Ma questa proprieta' sta diventando molto cara per il gangster londinese della vecchia scuola Lenny Cole. Un boss straniero piu' facoltoso si sta affermando grazie ad una truffa sulle proprieta' del lungofiume. Un piccolo malvivente e la sua banda pensano di poter giocare su entrambi i fronti e diventare cosi' dei pezzi grossi. A questo aggiungete una contabile fredda come il ghiaccio, un rocker che si finge morto per aumentare le vendite, due aspiranti magnati del mondo della musica, un quadro scomparso e una sfrenata mischia di soldi e muscoli, e avrete Rocknrolla.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Stangerland

Mistero e tensione nel film drammatico con il premio Oscar Nicole Kidman e Joseph Fiennes. Catherine e Matthew Parker sono una coppia trasferitasi a Nathgari, in una remota cittadina nei pressi del deserto australiano, insieme ai figli Lily e Tom. I ragazzi, pero', sono infelici di questo trasferimento, e una notte fuggono di casa. Inizia cosi' per la coppia la disperata ricerca dei ragazzi nell'inospitale deserto australiano, spingendo i genitori al limite. Il deserto inganna con i suoi miraggi, il deserto prende, il deserto custodisce i segreti.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Poveri ma ricchi

Christian De Sica nell'esilarante adattamento di una commedia d'Oltralpe. Un'ingente vincita stravolge la vita di una modesta famiglia.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)