Giovedi 26 Agosto 2021 Sky e Premium Cinema, Io Sono Tempesta

Io sono Tempesta

Marco Giallini ed Elio Germano in una pellicola di Daniele Luchetti. Un affarista senza scrupoli viene condannato ai servizi sociali, dove conosce un padre in gravi difficolta' economiche.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Dom Hemingway

Commedia british con Jude Law ed Emila Clarke. Uscito di prigione, uno scassinatore londinese vuole la sua ricompensa per non aver fatto la spia, ma le cose prendono una piega inaspettata.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Gli ultimi saranno ultimi

Dramma sociale di Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann. La vita di una donna, licenziata perche' incinta, si intreccia con quella di un poliziotto tormentato.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Robo

Avventura su una meravigliosa amicizia tra un ragazzo e un robot. Il dodicenne Mitya, amante dei fumetti, crea un profondo legame con A-112, un droide fuggito da un laboratorio bellico.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

La guerra dei mondi

Steven Spielberg dirige Tom Cruise nello spettacolare remake di un classico della fantascienza. Un operaio cerca di difendere la sua famiglia durante una violenta invasione aliena.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Indentikit di un delitto

Dal regista di 'Infernal Affairs', un thriller con Richard Gere e Claire Danes. Un detective disilluso coinvolge la giovane collega nella ricerca di una ragazza rapita da un maniaco.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

L'amore in gioco

Drew Barrymore e Jimmy Fallon nel romantico remake americano di 'Febbre a 90'. Una manager si innamora di un professore appassionato di baseball e tifosissimo dei Boston Red Sox.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

The Keeper - La leggenda di un portiere

Da una storia vera, un'avvincente pellicola sul calcio. Durante la prigionia in Inghilterra, il paracadutista tedesco Bernhard Trautmann viene notato per le sue abilita' tra i pali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Non succede, ma se succede...

Charlize Theron e Seth Rogen in un'irriverente commedia romantica. Un giornalista disoccupato si innamora della sua babysitter di un tempo, in corsa per la presidenza degli Stati Uniti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Red

Spy-action con Bruce Willis, John Malkovich, Helen Mirren e Morgan Freeman. La CIA vuole eliminare un gruppo di ex agenti segreti, esperti e in possesso di informazioni scottanti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Judas and the Black Messiah

2 Oscar al biopic con Daniel Kaluuya e LaKeith Stanfield. Chicago, anni 60: un piccolo criminale, ricattato dall'FBI, si infiltra tra le Pantere Nere per favorire la cattura del loro leader.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Contagious

Film horror post-apocalittico con A. Schwarzenegger. Una terribile epidemia colpisce gli Stati Uniti trasformando le persone in Zombie. Anche la giovane Maggie viene contagiata e il padre, deciso a proteggerla ad ogni costo, la riporta a casa e condivide con lei le sue ultime settimane di vita, sperando di poterla ancora salvare.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

I Mercenari 3

Terzo film della saga con un cast eccezionale. Barney Ross sta per completare una nuova squadra per portare a termine una difficile missione. Libera dalla prigione l'ex mercenario Doc per bloccare un carico di bombe destinate a un signore della guerra in Somalia. Ma in realta' si rende conto di avere a che fare con l'ex amico Conrad Stonebanks, che pensava di avere ucciso tempo prima. Al termine di un epico scontro, tra sparatorie, esplosioni e colpi proibiti, uno solo sopravvivera'.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Room

Premio Oscar a Brie Larson. Film tratto da un episodio di cronaca nera. Un maniaco tiene segregati, per anni, una ragazza e suo figlio, frutto della violenza.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Occhio a quei due

"Occhio a quei due" e' un brillante esperimento di commedia poliziesca sul genere buddy cop. I nostri protagonisti sono infatti due poliziotti, dalle personalita' diverse ed estremamente conflittuali, forzati a collaborare per venire a capo di un crimine, che proprio grazie a questa indesiderata collaborazione impareranno l'uno dall'altro nuove cose sul proprio mestiere e, soprattutto, su se stessi. La nostra e' quindi la storia di due poliziotti che lavorano in coppia, ma anche la storia di una "strana coppia": la storia di due opposti che, loro malgrado, si attraggono e di due soci che, loro malgrado, si respingono. Ma chi sono poi "quei due"? Beppe (Enzo Iacchetti) e' un poliziotto la cui definizione sta tutta nel soprannome che lo anticipa ogni mattina nei corridoi del commissariato: Precisetti. Un maniaco della precisione, dei rapporti scritti a fine indagine vergati col sudore, dello studio estenuante e infinito di ogni dettaglio nel prepararsi ad un'operazione, talme...

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)