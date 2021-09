Sabato 11 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Worth - Il patto

La furia dei titani

Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes in un action mitologico. Il semidio Perseo intraprende una pericolosa missione per liberare Zeus, imprigionato dal capo dei titani, Kronos.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Worth - Il patto

Michael Keaton e Stanley Tucci in un coinvolgente biopic. Un avvocato, incaricato di risarcire le famiglie delle vittime dell'11 settembre, si scontra con le lobby e la burocrazia.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Come è bello far l'amore

Fausto Brizzi dirige Fabio De Luigi e Claudia Gerini in una commedia sulla vita matrimoniale. Due coniugi con problemi sessuali si rivolgono a un pornodivo per riaccendere la fantasia.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Mia piccola Monky

Nella giungla thailandese per una brillante commedia fantastica. Una famiglia svedese intraprende un viaggio avventuroso per scoprire le origini di una scimmietta trovata in cortile.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Con Air

Spettacolare action con Nicolas Cage e John Malkovich. Uno psicopatico dirotta un aereo con dei galeotti a bordo. Un passeggero, in liberta' provvisoria, collaborera' con la polizia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Accuse e bugie

Thriller carico di misteri e colpi di scena. Andrew scompare nel nulla mentre e' alle Hawaii con sua moglie Liz. La donna indaga per provare la sua innocenza e ritrovare il marito.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ritorno a Cold Mountain

Oscar e Golden Globe a Renee Zellweger per una love story con Nicole Kidman e Jude Law. Guerra di Secessione: un soldato ferito affronta un duro viaggio per tornare dalla sua donna.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Brubaker

Un classico del filone carcerario con Robert Redford e Morgan Freeman. Il direttore di un penitenziario si finge detenuto per conoscere le condizioni dei carcerati e poterle migliorare.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Ti presento i miei

Travolgente commedia con Robert De Niro e Ben Stiller. Per ottenere il consenso alle nozze con la sua amata, Greg Fotter incontra il futuro suocero, un ex agente segreto che non fa sconti.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Lassie torna a casa

Avventuroso remake del film tratto dal libro di Eric Knight. Finito in una famiglia che lo maltratta, Lassie affronta molti pericoli pur di ricongiungersi con il suo padroncino Florian.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Prova a prendermi

Leonardo DiCaprio e Tom Hanks in un biopic diretto da Steven Spielberg. La vera storia di Frank Abagnale, geniale truffatore sulle cui tracce si mette un caparbio agente dell'FBI.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Death Race

Remake di "Anno 2000: La corsa della morte", con Jason Statham. Un ex pilota della Nascar viene ingiustamente condannato per l'omicidio della moglie e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Terminal Island. Qui la direttrice del penitenziario lo costringe a correre la "Death race", un gara di corsa su auto tecnicamente modificate e armate di mitraglie e lanciafiamme. Solo la vittoria potra' rendergli la liberta'.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Bus 657

Dal romanzo "Heist" di Stephen Cyrus Sepher, un thriller dal montaggio serrato e ricco di colpi di scena, con Robert De Niro e Jeffrey Dean Morgan. Luke Vaughn e' un padre disperato e pronto a tutto per ottenere i soldi che gli permettano di curare la figlia, gravemente malata. Con l'aiuto di Cox, un suo collega, decide quindi di svaligiare proprio il casino' in cui lavora da anni, il cui proprietario soprannominato "il Papa", e' un uomo ricchissimo e senza scrupoli. Quando le cose si complicano i due si vedono costretti a dirottare un bus cittadino e a prendere in ostaggio gli sfortunati passeggeri. Luke si trovera' inseguito dalla polizia in un'adrenalinica corsa contro il tempo. Riuscira' a fare la mossa giusta?

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Una moglie per papa'

Manny Singer, musicista pubblicitario rimasto vedovo con una bambina, Molly, affetta da mutismo temporaneo, trova la governante ideale in Corrina Washington: nera colta, abile psicologia, buona d'animo...

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Sole a Catinelle

"Se sarai promosso con tutti dieci, papa' ti regala una vacanza da sogno". E' questa la promessa che Checco, squattrinato e bugiardo venditore di aspirapolveri e divorziato, fa a suo figlio Nicolo', che porta a casa la pagella perfetta. Senza un soldo in tasca, pero', sara' dura per Checco far fede alla promessa fatta al figlio. Inizia cosi' un viaggio esilarante, prima tappa la Basilicata, ospite da una sua vecchia zia alla quale tenta di rifilare qualche aspirapolvere con scarsi risultati. La vacanza non e' certamente all'altezza delle aspettative e padre e figlio decidono di tornare a casa. Mentre sono in viaggio, i due si imbattono nella bella francese Zoe' e suo figlio Lorenzo, affetto da mutismo selettivo. Grazie alla sua irriverenza, Checco conquista le simpatie del ragazzo e Zoe' decide di invitare padre e figlio nella sua lussuosa villa. Le vacanze procedono tra feste e magiche giornate.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)