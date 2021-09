Domenica 12 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Le dindon - Il tacchino

Le dindon - Il tacchino

Dany Boon in una commedia corale sull'infedelta'. Edouard si innamora della moglie del suo amico. La situazione si complica con l'ingresso in scena di un altro spasimante e di una ex fiamma.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Un sogno chiamato Florida

Intensa pellicola con Willem Dafoe candidato all'Oscar 2018. In un motel di periferia tre bambini trascorrono l'estate fra giochi e sogni, trovando la felicita' anche nel degrado.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Questione di karma

Fabio De Luigi ed Elio Germano animano un'ironica commedia esoterica. Il facoltoso Giacomo viene convinto da un guru che suo padre si e' reincarnato in Mario, un imbroglione pieno di debiti.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Una spia al liceo

Commedia con Miley Cyrus, agente sotto copertura. Ingaggiata dall'FBI, una giovane detective si finge una studentessa per indagare sulla figlia di un pentito. Ne scoprira' delle belle.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sleepless - Il giustiziere

Jamie Foxx finisce in trappola in un action ambientato a Las Vegas. Un poliziotto entra in possesso di una partita di droga e scatena la rabbiosa ritorsione di un criminale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Black Water: Abyss

Survival thriller nell'Australia del Nord. Cinque amici, bloccati in un labirinto di grotte, affrontano due insidie: l'allagamento causato da un temporale e un branco di coccodrilli.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Una lunga domenica di passioni

Jean Pierre Jeunet dirige Audrey Tautou in un toccante dramma sentimentale. Una donna affronta gli orrori della Prima Guerra Mondiale per cercare il fidanzato, dato per disperso.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La vita nascosta - Hidden Life

Terrence Malick dirige August Diehl in un appassionante biopic. Il contadino austriaco Franz Jagerstatter rifiuta di giurare fedelta' ad Adolf Hitler e viene arrestato per tradimento.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Come ammazzare il capo... e vivere felici

Jason Bateman, Jennifer Aniston e Kevin Spacey in una scatenata black comedy. Stanchi delle angherie dei rispettivi superiori, tre amici elaborano uno scombinato piano per farli fuori.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

La furia dei titani

Sam Worthington, Liam Neeson e Ralph Fiennes in un action mitologico. Il semidio Perseo intraprende una pericolosa missione per liberare Zeus, imprigionato dal capo dei titani, Kronos.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Worth - Il patto

Michael Keaton e Stanley Tucci in un coinvolgente biopic. Un avvocato, incaricato di risarcire le famiglie delle vittime dell'11 settembre, si scontra con le lobby e la burocrazia.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Un'occasione da Dio

Il pianeta Terra sta per essere distrutto da un gruppo di alieni che si ritengono dotati di una moralita' superiore. Come da prassi, prima di passare all'attacco mettono alla prova la specie che intendono estinguere, dandole un'ultima possibilita'. Casualmente scelgono uno degli umani che, inconsapevole, sara' investito di un'enorme responsabilita': salvare la Terra.L'uomo pescato dal mazzo e' Neil Clark, un insegnante inglese con ambizioni da scrittore frustrate. Gli alieni danno a Neil un'occasione da Dio: puo' realizzare tutto cio' che desidera. Gli basta dirlo e muovere la mano. Se il terrestre utilizzera' questo potere straordinario per fare qualcosa di buono, il pianeta verra' graziato. Altrimenti sara' raso al suolo. Il problema e' che l'unico desiderio di Neil e' conquistare la vicina di casa, Catherine.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Death Race

Remake di "Anno 2000: La corsa della morte", con Jason Statham. Un ex pilota della Nascar viene ingiustamente condannato per l'omicidio della moglie e rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di Terminal Island. Qui la direttrice del penitenziario lo costringe a correre la "Death race", un gara di corsa su auto tecnicamente modificate e armate di mitraglie e lanciafiamme. Solo la vittoria potra' rendergli la liberta'.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Alibi e sospetti

Pierre Collier viene assassinato nella villa di campagna del senatore Henri Pages durante un fine settimana nel corso del quale l'anziano uomo politico aveva invitato diversi amici. Pages e' un grande collezionista di armi e proprio una di queste viene trovata in mano alla moglie di Collier. I sospetti non possono che cadere su di lei considerato che il marito le era decisamente infedele. Ma talvolta le apparenze possono ingannare.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Chiedimi se sono felice

Il terzo film del noto trio comico, dopo Tre uomini e una gamba e Cosi' e' la vita, e' una commedia divertente e sentimentale, che parla di amicizia e amore. Giacomo suona a casa di Giovanni per chiedergli di andare a trovare Aldo, molto ammalato, in Sicilia. Questi va ad aprire, lo vede e gli sbatte la porta in faccia perche' tre anni prima, i tre amici inseparabili, aspiranti attori, sognano di mettere in scena il Cyrano di Bergerac. Un giorno Giovanni, per uno scambio di portoni, conosce Marina che fa la hostess. La incontra nuovamente la sera dopo ad una cena a casa combinata per Giacomo, e se ne innamora. Marina poi incontra Giacomo e dopo un pomeriggio trascorso insieme, si baciano. Giacomo sentendosi in colpa lo confessa a Giovanni durante le prove del Cyrano, scoppia una lite furibonda. Si ritorna al presente: Giacomo e Giovanni che insieme a Marina arrivano in Sicilia al capezzale di Aldo. In realta' niente e' come sembra e il colpo di scena finale ribaltera' ogni cosa.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)