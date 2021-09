Giovedi 23 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, AAA Genero Cercasi

AAA Genero Cercasi

Brillante commedia con l'irresistibile Kad Merad. Stephane si e' affezionato al fidanzato di sua figlia. Quando quest'ultima lo lascia, lui fara' di tutto per ricomporre la coppia.

Disobedience

Sebastian Lelio dirige Rachel McAdams e Rachel Weisz in una conturbante storia al femminile. L'amore proibito fra due donne sconvolge la comunita' ebraico-ortodossa di Londra.

Timeline

Paul Walker e Gerard Butler in un fanta-action dal romanzo di Michael Crichton. Un docente universitario sperimenta un viaggio a ritroso nel tempo e rimane intrappolato nel 1300.

Racetime - Tutti in pista!

Sequel d'animazione di 'Palle di neve'. Insieme all'amico Frankie, Sophie deve costruire una nuova slitta in tempo per vincere la gara contro l'imbroglione Zac.

Charlie's Angels

Elizabeth Banks dirige e interpreta il reboot del celebre action al femminile con Kristen Stewart. Scaltre e addestrate, le tre agenti devono salvare il mondo da un'arma letale.

Blair Witch

Sequel diretto da Adam Wingard dell'horror campione d'incassi nel 1999. Un gruppo di studenti si avventura nell'oscura foresta di Black Hills, dove regna la terrificante strega assassina.

Toy Boy - Un ragazzo in vendita

Avventure sentimentali per Ashton Kutcher, al centro di una piccante commedia. Dopo l'incontro con un'attraente cameriera, un incallito playboy perdera' la testa.

Il caso Minamata

Johnny Depp nel biopic Sky Original. 1971: il fotografo Eugene Smith indaga sui casi di avvelenamento in un villaggio giapponese, causati dall'inquinamento delle industrie chimiche.

Ma cosa ci dice il cervello

Riccardo Milani dirige Paola Cortellesi e un super cast nella commedia campione d'incassi. Giovanna mette le sue abilita' di agente segreto al servizio degli amici per vendicarli.

Dream Horse

Toni Collette e Damian Lewis in un'emozionante storia vera. Galles: una cassiera convince i suoi concittadini a investire su un purosangue per partecipare a un prestigioso concorso ippico.

La Duchessa

Keira Knightley e Ralph Fiennes in un dramma premiato con l'Oscar ai costumi. Inghilterra XVIII secolo: una giovane duchessa conquista il popolo grazie al suo fascino spregiudicato.

22 Minutes

Basato su un fatto realmente accaduto il 5 maggio 2010 nel golfo di Aden, il film racconta dell'assalto da parte di un gruppo di pirati somali ad una gasiera russa. L'equipaggio della nave, composto da ventitre' marinai, si rifugia nella sala dei comandi da dove riesce a mandare un ultimo messaggio di soccorso. La nave da guerra "Marshal Shaposhnikov", presente nello stesso corridoio marittimo della petroliera, riceve il segnale di S.O.S e invia i suoi uomini per una missione di salvataggio.

Interstellar

Una piaga sta uccidendo i raccolti della Terra. Da diversi decenni l'umanita' e' in crisi e quasi tutti sono diventati agricoltori per supplire a queste esigenze. L'ex astronauta Cooper, mai andato nello spazio e costretto a diventare agricoltore, scopre grazie all'intuito della figlia che la NASA e' ancora attiva in gran segreto. Cosi' viene a sapere che la Terra sta per esaurirsi, ma vi e' un cunicolo spazio-temporale vicino a Saturno, che conduce ad un'altra galassia. Andare e tornare e' l'unica maniera che Cooper ha di dare un futuro ai propri figli.

Il libro di Henry

Il regista di "Jurassic World", Colin Trevorrow, dirige Naomi Watts ("Mulholland Drive") in questo emozionante film incentrato su un bambino prodigio, Henry, che si prende cura della mamma single e del fratellino minore. Un giorno Henry scopre che una sua compagna di classe subisce abusi dal patrigno. Non creduto dalla preside, decide di aiutarla da solo.

Gli insoliti ignoti

Cosimo Spadoni (Valerio Mastandrea), elettricista, e' sposato con Marisa (Carlotta Natoli) ed ha un figlio di nome Pino (Marco Puglia). Cosimo e' un uomo soddisfatto ma e' anche vittima di uno sfrenato consumismo che lo porta periodicamente ad indebitarsi. Proprio per questo motivo, per arrotondare le sue finanze, spesso aiuta il suo amico, Ruggero Di Fiore (Marco Giallini), a realizzare alcuni piccoli furti alle spese dei turisti in visita nella Capitale. Un giorno, ai due fantasiosi ladruncoli di periferia capita la grande occasione. Sistemando l'impianto elettrico del ricco collezionista d'arte, il marchese Caspani (Paolo Ferrari), Cosimo viene a sapere che il nobiluomo vorrebbe tornare in possesso di un di Van Gogh, "La Dama di Campagna" che, a causa di un'intricata storia, e' adesso proprieta' di un museo. Cosimo ha un asso nella manica: sua moglie Marisa presta servizio di vigilanza proprio nella galleria d'arte in questione e per questo motivo riesce a convincer...

