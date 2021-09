Domenica 26 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Locked Down

Locked Down

Singolare commedia con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Una coppia sull'orlo della separazione e' costretta sotto lo stesso tetto dal lockdown. Un'idea pazza cambiera' le loro vite.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

La terra

Un'intensa storia familiare di e con Sergio Rubini al fianco di Fabrizio Bentivoglio. Un professore di Milano torna in Puglia per vendere la casa di famiglia e affronta antichi rancori.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Transformers - La vendetta del Caduto

Seconda spettacolare avventura con Megan Fox, Shia LaBeouf e i celebri robot. I Decepticon sfidano gli Autobot e gli umani nel tentativo di risvegliare il loro capo supremo.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Famiglia all'improvviso - Istruzioni non incluse

Omar Sy ('Quasi amici') in un'emozionante pellicola record di incassi. La vita di Samuel, eterno 'Peter Pan' sempre in cerca di evasione, viene sconvolta dall'arrivo di una figlia.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Bad Boys For Life

Terzo capitolo della saga action con Will Smith e Martin Lawrence. I detective Mike e Marcus fanno di nuovo squadra per scoprire l'identita' di un sicario misterioso e vendicativo.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Fantasy Island

Fanta-Thriller targato Blumhouse con Michael Pena e Maggie Q. Un gruppo di persone viene ospitato in un resort dove tutte le fantasie diventano realta', ma anche raccapriccianti incubi.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Un matrimonio all'inglese

Commedia romantica con Jessica Biel, Colin Firth e Kristin Scott Thomas. Inghilterra, anni 20: un'esuberante ragazza americana crea scompiglio nella famiglia del suo sposo.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Native Son

Ashton Sanders ('Moonlight') in un intenso dramma HBO. Un giovane afroamericano viene assunto come autista da un ricco uomo d'affari, ma rimane coinvolto in un tragico evento.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Vicini del terzo tipo

Ben Stiller, Jonah Hill e Vince Vaughn contro gli alieni in una esaltante fanta-comedy. Un gruppo di cittadini affronta un'invasione extraterrestre per salvare la Terra dalla distruzione.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Un fantastico via vai

Leonardo Pieraccioni nel mondo dei 'laureati' in una commedia con Serena Autieri. Cacciato dalla moglie, un quarantenne si ritrova a condividere un appartamento con quattro studenti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

L'amante russo

Laetitia Dosch nell'adattamento dell'autobiografia di Annie Ernaux che fece scalpore. Un'insegnante parigina intraprende una relazione clandestina con un diplomatico russo sposato.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Come ammazzare il capo 2

Sequel di "Come ammazzare il capo...e vivere felici". Nick, Kurt e Dale vogliono avviare una loro impresa, ma vengono truffati da un finanziatore. Con Jennifer Aniston

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Fast&Furious 7

Deckard Shaw, fratello di Owen ridotto in fin di vita da Dominic Toretto e dalla sua gang, e' pronto a scatenare la sua sete di vendetta, avvalendosi delle tecniche di guerra apprese lavorando per i servizi segreti britannici. La situazione sembra disperata finche' la CIA non si offre di aiutare Toretto e i suoi, a condizione che questi recuperino Ramsey, uno hacker straordinario dall'identita' ignota, rapito da dei pericolosi terroristi. Con Jason Statham, Vin Diesel, Paul Walker

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Mine

Armie Hammer ("Chiamami col tuo nome") nel film d'esordio dei registi F. Guaglione e F. Resinaro. Il soldato Mike Stevens sta tornando al campo base dopo una missione ma inavvertitamente poggia il piede su una mina antiuomo. Non puo' piu' muoversi, altrimenti saltera' in aria. In attesa di soccorsi per due giorni e due notti, dovra' sopravvivere non solo ai pericoli del deserto ma anche alla terribile pressione psicologica della terribile situazione.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Cosi' è la vita

Il secondo film di successo del trio comico, molto divertente e a tratti commovente, e' il racconto di un sequestro on the road in giro per L'Italia. Come nel precedente Tre uomini e una gamba, numerose sono le citazioni tratte dal cinema, in questo caso "Papillon, "L'uomo di Alcatraz", "La grande fuga" e altri classici. Il detenuto Aldo, detto Bancomat perche' falsifica le carte di credito, durante il trasporto in tribunale prende in ostaggio Giacomo, poliziotto imbranato alla guida dell'auto. Per strada Giovanni, uno sfortunato inventore che ha appena subito il furto dell'auto, chiede aiuto alla macchina della polizia, viene fatto salire e sequestrato insieme all'agente. Comincia cosi' una fuga senza meta, con imprevisti e avventure al limite della realta'. I tre incontrano la misteriosa Clara di cui Aldo si innamora follemente. Tornati a Milano, si salutano, ma le sorprese non sono ancora finite. Cosa li attende alla fine del loro incredibile viaggio? Forse il Paradiso ...

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)