Lunedi 27 Settembre 2021 Sky e Premium Cinema, Every Breth You Take - Senza respiro

Every Breth You Take - Senza respiro

Thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Il fragile equilibrio della famiglia di uno psichiatra viene minato dal suicidio di una sua paziente.

Valerian e la città dei mille pianeti

Blockbuster fantascientifico di Luc Besson con Cara Delevingne. Due agenti governativi vengono spediti nella metropoli di Alpha per fronteggiare le forze che minacciano l'universo.

The Lego Movie

La magia dei leggendari mattoncini in un film d'animazione dai creatori di 'Piovono polpette'. Un timido operaio deve difendere l'universo della Lego dal malvagio Lord Business.

Jack Reacher - Punto di non ritorno

Action con Tom Cruise nei panni del personaggio nato dalla penna di Lee Child. Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'arresto di una collega e fare i conti con un segreto.

Nerve

Emma Roberts e Dave Franco nel thriller tratto da un bestseller di Jeanne Ryan. Una ragazza partecipa a un gioco on line illegale, che si trasforma in una sfida all'ultimo sangue.

Se sei così ti dico sì

Emilio Solfrizzi e Belen Rodriguez in una commedia romantica. Un cantante pugliese, ormai dimenticato, torna al successo grazie all'incontro con la top model del momento.

Lincoln

Steven Spielberg dirige un biopic con Daniel Day-Lewis, premiato con l'Oscar. Dopo la Guerra Civile, Abramo Lincoln lotta per abolire finalmente la schiavitu'. Oscar anche alle scenografie.

Il professore matto

Eddie Murphy nel remake, premiato con 1 Oscar, di una celebre commedia. Un professore obeso sperimenta un siero che lo trasforma in un aitante playboy, ma gli effetti sono incontrollabili.

Locked Down

Singolare commedia con Anne Hathaway e Chiwetel Ejiofor. Una coppia sull'orlo della separazione e' costretta sotto lo stesso tetto dal lockdown. Un'idea pazza cambiera' le loro vite.

La terra

Un'intensa storia familiare di e con Sergio Rubini al fianco di Fabrizio Bentivoglio. Un professore di Milano torna in Puglia per vendere la casa di famiglia e affronta antichi rancori.

Wolfhound - Un eroe in lotta per la libertà

Avvincente fantasy tratto dal romanzo "Volkodav". Un guerriero scampato al massacro della sua famiglia e della sua tribu' vuole vendicarsi uccidendo Zadoba, il mandante dello sterminio. Si mette in viaggio verso il castello del Cannibale insieme al saggio Tilorn e la giovane Niilit che riesce a liberare dalla prigionia. I due lo aiuteranno a portare a termine la missione.

Come ammazzare il capo 2

Sequel di "Come ammazzare il capo...e vivere felici". Nick, Kurt e Dale vogliono avviare una loro impresa, ma vengono truffati da un finanziatore. Con Jennifer Aniston

L'amore all'imrpvviso - Larry Crowne

Prima di essere licenziato, l'affabile e cordiale Larry Crowne era un apprezzato responsabile per un'importante catena di negozi in franchising dove lavorava dai tempi del suo congedo dalla marina. Sommerso dal mutuo e senza la piu' pallida idea su come impiegare l'improvviso tempo libero, Larry segue il consiglio dei suoi amici, e torna a scuola per un nuovo inizio. All'East Valley Community College si unisce a un variegato gruppo di studenti patiti per lo scooter, tutti alla ricerca di un futuro migliore. Improvvisamente la grande sorpresa: Larry si prende una sbandata per l'insegnante del corso su "come parlare in pubblico" che ha perso tanto la passione per l'insegnamento quanto quella per il marito scroccone.

Che vuoi che sia

Commedia candidata ai Nastri d'Argento, diretta ed interpretata da Edoardo Leo, con Anna Foglietta ("Perfetti sconosciuti") e Rocco Papaleo, diretta dal regista di Noi e la Giulia. Leo interpreta Claudio, un ingegnere informatico alla soglia dei quaranta con un lavoro precario. Una notte, in pieno stato di ebbrezza, risentito dal fallimento di una sua ricerca fondi online, insieme alla fidanzata Anna posta in rete un video, nel quale sfida il popolo di internet: visto che tutti sembrano essere interessati unicamente al sesso, se il crowdfunding raggiungesse la cifra richiesta, i due realizzerebbero un video hard. Inaspettatamente la provocazione e' presa sul serio e, mentre la loro celebrita' mediatica cresce, le offerte raggiungono una cifra incredibile: 250 mila euro.

