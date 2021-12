Sabato 4 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, Capitan Sciabola e il Diamante Magico

E noi come st***zi rimanemmo a guardare | PRODUZIONE ORIGINALE SKY

Commedia Sky Original di e con Pif, Fabio De Luigi e Ilenia Pastorelli. Licenziato a causa di un algoritmo, Arturo trova lavoro come rider e si consola con Stella, ologramma nato da una app.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)



Un segreto tra di noi

Dramma sentimentale con Julia Roberts, Willem Dafoe e Ryan Reynolds. Un tragico incidente porta alla luce i rancori all'interno di una famiglia apparentemente felice.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)



Natale con Bob

Tornano Luke Treadaway e l'irresistibile gatto rosso nel sequel di 'A spasso con Bob'. James vive sereno con Bob, ma la loro unione viene messa in discussione durante le feste natalizie.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)



Capitan Sciabola e il Diamante Magico

Avventura animata nel mondo dei pirati. Alla caccia di un diamante fatato, Capitan Sciabola trovera' sulla sua strada uno scaltro orfanello, un giovane corsaro e la sua valorosa amica

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 19.30/canale 304)



The Bourne Legacy

Jeremy Renner ed Edward Norton nello spin-off della saga tratta dai romanzi di Robert Ludlum. L'agente Aaron Cross deve sfuggire all'eliminazione dei membri del programma Outcome.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)



Cub - Piccole prede

Pericoli mortali in un mix di suspense e avventura. Un gruppo di boyscout diventa il bersaglio di un bracconiere psicopatico che ha disseminato la foresta di trappole letali.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)



Il profumo dell'erba selvatica

Emily Blunt e Jamie Dornan in un film romantico con Christopher Walken. L'Irlanda rurale incornicia le dispute amorose tra Rosemary ed Anthony, che non sa confessarle il suo amore.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)



Disobedience

Sebastian Lelio dirige Rachel McAdams e Rachel Weisz in una conturbante storia al femminile. L'amore proibito fra due donne sconvolge la comunita' ebraico-ortodossa di Londra.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)



Cattivi Vicini

Esilarante commedia con Seth Rogen e Zac Efron. Una pacifica coppia di sposi ingaggia una guerra all'insegna dei dispetti contro una chiassosa e disinibita confraternita di studenti

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)



Gomorra 5 - Stagione Finale | Ep. 5 e 6

Ciro, Enzo e gli altri stanno cercando nuovi alleati e Genny ne approfitta per infiltrare uno dei suoi tra le fila nemiche. Nel frattempo Nunzia cerca di vendicare la morte del marito. Ciro e gli altri si rifugiano a Forcella, ma devono trovare velocemente un posto piu' sicuro e un nuovo alleato. Genny ha messo una taglia sulla loro testa ed e' solo questione di tempo.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)



Fuga a Parigi

Michelle Pfeiffer in un film che mescola malinconia e ironia. Dopo aver bruciato l'eredita' del marito, Frances lascia New York per una nuova vita a Parigi insieme al figlio (Luke Hedges).

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)



Arma letale 2

Secondo capitolo della saga. La celebre coppia di poliziotti di Los Angeles deve proteggere il testimone di un processo per traffico di droga che fa capo a un boss malavitoso, protetto dall'immunita' diplomatica. Con Mel Gibson, Danny Glover

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)



Inception

Scritto e diretto da C. Nolan, con un cast di prim'ordine e vincitore di 4 Premi Oscar. Leonardo DiCaprio e' Dom Cobb un uomo in grado di inserirsi nei sogni altrui per prelevare i segreti nascosti nel piu' profondo del subconscio. Viene contattato da Saito, un potentissimo industriale giapponese, il quale gli chiede di tentare l'operazione opposta: inserire un'idea, che si radichi nella mente di una persona.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)



St. vincent

Commedia con Bill Murray e Melissa McCarthy. Dopo la separazione dei genitori, Oliver si trasferisce a Brooklyn insieme alla mamma. Avendo bisogno di qualcuno che le tengo il ragazzino quando non e' a scuola, decide di lasciarlo da uno scorbutico vicino di casa, con il vizio del gioco d'azzardo e dell'alcol. Nonostante la differenza d'eta' tra i due nascera' un rapporto molto speciale.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)



Perfetti sconosciuti

Nel corso di una cena tra amici, la padrona di casa, Eva, si dice convinta che tante coppie si lascerebbero se ogni rispettivo partner controllasse il contenuto del cellulare dell'altro. Quasi spavaldamente, tutti accettano di condividere con i presenti i contenuti del proprio cellulare, ed e' la catastrofe: da un gioco innocente nato come un semplice passatempo, emergeranno segreti e bugie che sconquasseranno amicizie e matrimoni. Con Kasia Smutniak, Marco Giallini, Edoardo Leo, Alba Rohrwacher e Valerio Mastandrea.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)