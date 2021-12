Domenica 12 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, A casa tutti bene

A casa tutti bene

Piefrancesco Favino e Stefano Accorsi nel film corale di Gabriele Muccino. Gli equilibri di una famiglia si sfaldano durante un soggiorno forzato su un'isola del Mediterraneo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Romanzo di una strage

Valerio Mastandrea e Pierfrancesco Favino nel film di Marco Tullio Giordana che ricostruisce i fatti di Piazza Fontana, quando l'esplosione di una bomba segno' l'inizio degli Anni di piombo.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Gremlins

Joe Dante dirige un cult del cinema fantastico, prodotto da Steven Spielberg. Un ragazzo riceve in dono un raro animaletto, ma per errore provoca l'invasione di un esercito di mostri.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

I Croods

Avventura nella preistoria firmata DreamWorks. Alla ricerca di un rifugio dopo un terremoto, il cavernicolo Grug e la sua famiglia scoprono un mondo popolato da fantastiche creature.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

The Tracker - Vendetta personale

Action con Dolph Lundgren e Anna Falchi. Quattordici anni dopo l'assassinio di moglie e figlia, un uomo torna in Italia per regolare i conti con una spietata banda criminale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Lodgers - Non infrangere le regole

Horror gotico tra antenati maligni e rigide tradizioni. Irlanda,1920: in una grande casa di campagna dalla macabra atmosfera, due gemelli sono prigionieri di misteriose presenze.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Divine - La fidanzata dell'altro

Commedia romantica dal tocco surreale con Matilda De Angelis e Callum Turner. Un giornalista inglese, a Roma per le elezioni papali, si infatua di una ragazza che sta per diventare suora.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lucy in the Sky

Natalie Portman e Jon Hamm in un dramma psicologico. Tornata sulla Terra dopo una lunga missione spaziale, Lucy Cola non riesce ad abituarsi alla routine e la sua stabilita' mentale vacilla.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Giù al Nord

Strepitoso successo per una commedia con Dany Boon e Kad Merad. Il meschino direttore di un ufficio postale viene trasferito per punizione in una sperduta cittadina nel nord della Francia.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Cops 2 - Una banda di poliziotti Ep. 1

Uno stinco di santo - Claudio Bisio e un grande cast tornano nella commedia Sky Original di Luca Miniero. I Cops, Don Filippo e la magistrata Catia indagano sul furto di una preziosa croce.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Waiting for the Barbarians

Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson nel dramma storico dal romanzo di J. M. Coetzee. Un bellicoso colonnello incrina la pace in un avamposto ai confini dell'Impero britannico.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Agente Smart - Casino totale

Trasposizione cinematografica di una famosa serie tv anni '60, con Steve Carell, Anne Hathaway. L'aspirante agente segreto Maxwell Smart, ha finalmente la sua occasione. Dovra' sventare il folle piano di conquista del mondo da parte della pericolosa organizzazione criminale KAOS.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Arma letale 3

A Los Angeles l'agente investigativo Martin Rigg, ha coinvolto il collega Roger Murtaugh, nelle indagini sul trafugamento da un deposito della polizia di armi illegali destinate ad essere distrutte.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

The Good Shepherd - L'ombra del potere

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il giovane idealista Edward Wilson viene assunto presso l'Ufficio Servizi Strategici (OSS), antesignano della CIA, una decisione che cambiera' per sempre il corso della sua vita e modifichera' la configurazione geopolitica del mondo fino ai giorni nostri. Essendo uno dei fondatori della CIA, e lavorando nel cuore dell'organizzazione dove la doppiezza e' una dote fondamentale e dove nulla e' quello che sembra, l'idealismo di Wilson verra' lentamente eroso dalla sua natura sempre piu' sospettosa che rispecchia un mondo che sta per entrare nella paranoia della Guerra Fredda. E mentre i metodi da lui proposti assurgono a procedure operative standard, Wilson diventera' uno degli agenti operativi piu' importanti e sfidera' contemporaneamente la sua controparte del KGB in una sorta di partita a scacchi globale.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Sole a Catinelle

"Se sarai promosso con tutti dieci, papa' ti regala una vacanza da sogno". E' questa la promessa che Checco, squattrinato e bugiardo venditore di aspirapolveri e divorziato, fa a suo figlio Nicolo', che porta a casa la pagella perfetta. Senza un soldo in tasca, pero', sara' dura per Checco far fede alla promessa fatta al figlio. Inizia cosi' un viaggio esilarante, prima tappa la Basilicata, ospite da una sua vecchia zia alla quale tenta di rifilare qualche aspirapolvere con scarsi risultati. La vacanza non e' certamente all'altezza delle aspettative e padre e figlio decidono di tornare a casa. Mentre sono in viaggio, i due si imbattono nella bella francese Zoe' e suo figlio Lorenzo, affetto da mutismo selettivo. Grazie alla sua irriverenza, Checco conquista le simpatie del ragazzo e Zoe' decide di invitare padre e figlio nella sua lussuosa villa. Le vacanze procedono tra feste e magiche giornate.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)