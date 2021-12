Lunedi 20 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, A Casa Tutti Bene - Ep. 1 e 2

A Casa Tutti Bene - Ep. 1 e 2 | PRODUZIONE SKY ORIGINAL

I Ristuccia si riuniscono per i 70 anni di Pietro. La festa procede tra litigi e gelosie. A fine serata, Pietro ha un malore e muore. Dopo il funerale la famiglia si riunisce per la lettura del testamento e le sue volonta' scioccano tutti quanti.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Il corriere - The Mule

Action-drama di e con Clint Eastwood, Bradley Cooper e Laurence Fishburne. Un ottantenne diventa il corriere di una banda di narcotrafficanti messicani ma finisce nel mirino dell'antidroga.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Fuga dal Natale

Tim Allen, Jamie Lee Curtis e Dan Aykroyd in una briosa commedia natalizia. Una coppia decide di passare il Natale ai Caraibi. Ma il ritorno improvviso della figlia cambiera' i loro piani.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

The Lego Movie 2: Una nuova avventura

Sequel animato con protagonisti i mitici mattoncini. Emmett trasforma la sua casa in astronave e sfida l'ignoto per salvare Lucy e i suoi amici, rapiti da una perfida regina aliena.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Charlie's Angels

Elizabeth Banks dirige e interpreta il reboot del celebre action al femminile con Kristen Stewart. Scaltre e addestrate, le tre agenti devono salvare il mondo da un'arma letale.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Criminal

Thriller con Kevin Costner, Gary Oldman e Ryan Reynolds. La memoria di un defunto agente della Cia, in possesso di informazioni top secret, viene trasferita nella mente di un detenuto.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Storia d'inverno

Love story a tinte fantasy con Colin Farrell, Russell Crowe e Jennifer Connelly. Un uomo sfida le forze delle tenebre per difendere la ragazza di cui si e' perdutamente innamorato.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

La sfida delle mogli

Peter Cattaneo (Full Monty) dirige un biopic al femminile con Kristin Scott Thomas. Per sopportare l'assenza dei mariti in missione in Afghanistan, alcune donne formano un coro musicale.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Lockdown all'italiana

Commedia di Enrico Vanzina con Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Martina Stella e Ricky Memphis. Durante la pandemia del Covid-19, due coppie in crisi sono costrette alla convivenza forzata.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Mechanic: Resurrection

Jason Statham, Jessica Alba e Tommy Lee Jones nel sequel di 'Professione assassino'. L'implacabile sicario Arthur Bishop torna a uccidere su commissione per salvare la donna che ama

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Tesla

Ethan Hawke ed Eve Hewson nel biopic su Nikola Tesla. La storia del genio che invento' il sistema elettrico a corrente alternata, tra la rivalita' con Edison e l'amore per la giovane Anne.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Il settimo figlio

Film fantasy con Jeff Bridges e Julianne Moore. Tom Ward è scelto come cacciatore di streghe proprio al risveglio della più temibile e potente tra esse.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Agente Smart: Casino totale - Bruce and Lloyd fuori controllo

Spin-off di "Agente Smart-Casino totale". Bruce a Lloyd stanno lavorando a un mantello che rende invisibili ma Isabelle, un'agente segreto del Maraguay lo ruba per conto di El Presidente. Senza nessuna esperienza e piu' goffi e imbranati che mai, dovranno infiltrarsi nell'ambasciata del Maraguay e riportare a casa il mantello.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Bridget Jones's Baby

Sharon Maguire ("Il diario di Bridget Jones") dirige per la seconda volta Rene'e Zellweger e Colin Firth. Dopo aver rotto con Mark Darcy, Bridget Jones decide di concentrarsi sul suo lavoro di collaboratrice in un notiziario di punta, e di circondarsi di vecchi e nuovi amici. E quando conosce Jack, un affascinante americano che ha tutto cio' che Mark non aveva, la sua vita sembra essere arrivata a un punto di svolta. Per una volta, Bridget ha tutto completamente sotto controllo. Qualche tempo dopo, pero', Bridget scopre di essere incinta ed e' sicura solo per il 50% di sapere chi sia il padre del bambino. Con Patrick Dempsey.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Matrimonio alle Bahamas

Divertente commedia diretta da Claudio Risi e scritta dai fratelli Vanzina, con Massimo Boldi, Annamaria Barbera, Enzo Salvi, Biagio Izzo e Victoria Silvstedt. Miami. Fervono i preparativi per il matrimonio che unira' due famiglie molto diverse fra loro: i Colombo, italiani di umili origini guidati dal tassista Cristoforo e dalla moglie Rosy, e i ricchi italoamericani Alberto, detto Al, e Patricia Di Giacomo. I diversi tenori di vita e le differenze sociali fanno vacillare il matrimonio dei due ragazzi, ma alla fine tutto torna a posto: Cristoforo e Alberto diventano buoni amici ed il matrimonio alle isole Bahamas puo' avere finalmente luogo.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)