Martedi 28 Dicembre 2021 Sky e Premium Cinema, Mia moglie Ã¨ un fantasma

Mia moglie è un fantasma

Commedia con Dan Stevens, Isla Fisher e Judi Dench. Per ritrovare l'ispirazione, uno scrittore si rivolge a una medium, che rievoca lo spirito dell'ex moglie e ingelosisce l'attuale sposa.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

1917

3 Oscar al capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay e un grande cast. Due soldati inglesi sono incaricati di portare in territorio nemico un messaggio che salverebbe molte vite.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Un Natale al Sud

Massimo Boldi, Biagio Izzo e Anna Tatangelo in una commedia di successo. Due coppie di coniugi seguono i figli in vacanza per spronarli a vivere nella realta' e non attraverso i social.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Legendary - Il giorno del riscatto

John Cena e Danny Glover in una storia di riscatto attraverso lo sport. Un adolescente entra nella squadra di wrestling della scuola e grazie all'aiuto di un ex campione diventa una star.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Zack Snyder's Justice League

L'attesa inedita versione originale di Zack Snyder. Bruce Wayne (Ben Affleck) e Diana Prince (Gal Gadot) reclutano una squadra di metaumani per proteggere il mondo da una terribile minaccia.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Every Breath You Take - Senza respiro

Thriller Sky Original con Casey Affleck, Sam Claflin e Michelle Monaghan. Il fragile equilibrio della famiglia di uno psichiatra viene minato dal suicidio di una sua paziente.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Cuori ribelli

Tom Cruise e Nicole Kidman nel dramma romantico di Ron Howard. Due giovani irlandesi, Shannon e Joseph, si trasferiscono a Boston in cerca di fortuna affrontando mille peripezie.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Una stagione da ricordare

Helen Hunt e William Hurt in una storia vera sul mondo del volley. La morte della capitana Caroline spinge le sue compagne a migliorarsi per provare a vincere il campionato.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

La matassa

Commedia con i comici siciliani Ficarra e Picone. Una lite familiare ha diviso due cugini per oltre vent'anni, ma una serie di circostanze concede loro la possibilita' di riconciliarsi.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

A Casa tutti bene Ep. 3 e 4 | Produzione Sky Original

Carlo vuole salvare l'acquisto del resort in Sardegna. La gita al mare di Paolo con Giovanni rischia di finire in tragedia. Carlo cerca di salvare l'affare e Paolo la vacanza con il figlio, Riccardo prova a sanare il debito e Sara piomba a Sorrento.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Red Joan

Judi Dench nella storia di una spia del KGB. Sottoposta a interrogatorio, l'insospettabile vedova Joan Stanley ripercorre la sua lunga militanza al servizio del regime comunista.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

The Water Diviner

"Ho promesso alla loro madre che li avrei trovati e riportati a casa". Diretto e interpretato dal premio Oscar Russell Crowe, al suo esordio da regista. 1919: dopo il suicidio della moglie caduta in depressione, l'agricoltore australiano rabdomante Joshua Connor decide di percorrere oltre 14.000 km per trovare i corpi dei suoi tre figli, partiti anni prima per combattere la prima guerra mondiale con l'Australian and New Zeland Army Corps e dispersi a Gallipoli in Turchia. Ogni suo sforzo sembra risultare vano ma un giorno un ufficiale dell'esercito turco gli restituisce la speranza: il piu' grande dei suoi figli potrebbe essere ancora vivo.

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick

Il giovane Herman Melville in cerca di una trama per il suo nuovo romanzo, Moby Dick, si reca sull'isola di Nantucket per far visita all'anziano Thomas Nickerson con l'intento di farsi raccontare del tragico naufragio della baleniera Essex, su cui l'uomo era imbarcato come mozzo.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Il Cuore Viola

Tempi duri, nel sud degli Stati Uniti all'inizio del secolo, per la nera Celie, costretta a una miserevole esistenza da un marito crudele e manesco che la umilia in ogni modo. Ma la serenita', la pazienza e la speranza di Celie la porteranno sana e salva al lieto fine.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Una moglie belissima

Diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni, con Laura Torrisi e Gabriel Garko. Mariano Stoppani e' un fruttivendolo simpatico e senza tante pretese. L'unica sua occupazione e' quella di gestire il proprio lavoro al mercato e partecipare alle produzioni teatrali organizzate in paese. Sua moglie Miranda e' invece una donna bellissima e ambiziosa e quando questa fa la conoscenza di un famoso fotografo di nome Andrea, si lascia abbindolare e parte con lui verso le Seychelles.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)