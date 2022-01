Martedi 4 Gennaio 2022 Sky e Premium Cinema, Io e Angela

Io e Angela

Pietro Sermonti e Ilenia Pastorelli in una commedia surreale. Un uomo riceve la visita dell'Angelo della Morte: una donna seducente con cui stringe un accordo dalle conseguenze inattese.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Blade Runner

Il cult di fantascienza di Ridley Scott con Harrison Ford e Rutger Hauer. In una cupa Los Angeles distopica, l'ex poliziotto Rick Deckard insegue quattro pericolosi replicanti ribelli.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Harry Potter e il calice di fuoco

Mike Newell dirige Daniel Radcliffe e Ralph Fiennes nel quarto capitolo della saga. Harry Potter partecipa ad un torneo tra scuole di magia, su cui incombe il reincarnato Voldemort:

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Il mio amico Nanuk

Avventuroso viaggio sui ghiacci dell'Artico per un film sull'amicizia e il coraggio. Un ragazzo sfida le insidie della natura per riportare un cucciolo d'orso polare da sua madre.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Godzilla vs. Kong

Alexander Skarsgard, Rebecca Hall e Millie Bobby Brown nel quarto capitolo della saga MonsterVerse. La furia di Godzilla si abbatte sulla spedizione che riporta Kong nella sua terra.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

The Counselor - Il procuratore

Michael Fassbender, Cameron Diaz, Penelope Cruz, Javier Bardem e Brad Pitt nel thriller di Ridley Scott, scritto da Cormac McCarthy. Un avido legale entra nelle spire del narcotraffico.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

P.S. I Love You

Hilary Swank, Gerard Butler e Lisa Kudrow in una commovente love story. Rimasta vedova, Holly riceve delle lettere inviate dal marito prima di morire, con le istruzioni per andare avanti.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Lansky

Biopic con Harvey Keitel e Sam Worthington. Sotto custodia dell'FBI, l'anziano mafioso bielorusso Meyer Lansky, esponente del 'Sindacato ebraico', racconta la sua vita a un giornalista.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

The Mask

Jim Carrey e l'esordiente Cameron Diaz in una commedia tratta dall'omonimo fumetto. Un timido bancario indossa un'antica maschera di legno e subisce una metamorfosi della personalita'.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

A Casa tutti bene

Carlo e Riccardo avrebbero trovato un accordo per la gestione del ristorante quando dei malviventi attaccano il 'San Pietro'. L'assalto sconvolge la famiglia Ristuccia e mette a rischio gli affari, compreso quello di Carlo in Sardegna.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il discorso del re

4 Oscar al film con Colin Firth e Geoffrey Rush. Un eccentrico logopedista viene incaricato di curare la balbuzie di re Giorgio VI, salito sul trono inglese dopo l'abdicazione del fratello.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Peppermint - L'angelo della vendetta

"Guardare mentre ti portano via tutto quello che hai, ti fa diventare un'altra persona." Riley si risveglia dal coma e scopre di essere sopravvissuta a un attentato da parte di una gang di narcotrafficanti dove invece hanno perso la vita suo marito Chris e sua figlia Carlie. Riesce comunque a testimoniare contro gli attentatori ma il processo finisce con un nulla di fatto. Scompare per 5 anni dalla circolazione e comincia un duro addestramento con l'obiettivo di eliminare a uno a uno gli assassini fino a d arrivare al capo del clan, il boss Diego Garcia. Sulle sue tracce c'e' pero' la polizia di Los Angeles che tenta di fermarla mentre l'opinione pubblica si divide, incerta se considerarla una fuorilegge o un'eroina. Con Jennifer Garner

(PREMIUM CINEMA 1 HD ore 21.15/canale 313, SKY DTT canale 463)

The Legend of Tarzan

Tarzan ha lasciato la verde jungla del Congo ormai da quasi dieci anni e vive felicemente a Londra con la moglie Jane. Un giorno la sua tranquilla quotidianita' viene interrotta dalla prospettiva di tornare nei luoghi dove e' cresciuto, riaffrontando questioni del passato. Con A. Skarsgard, C. Waltz.

(PREMIUM CINEMA 1 +24 HD ore 21.15/canale 314)

Dopo il matrimonio

Un grande amore, quello che lega due donne ad uno stesso uomo, quello che ogni madre prova nei confronti della propria figlia. Un viaggio improvviso e' destinato a cambiare le sorti di tutti i protagonisti della storia. Due donne e due mondi diversi a confronto, l'una manager newyorkese di successo, l'altra un'idealista alla ricerca di fondi per l'orfanotrofio di cui si occupa in India, un mistero da svelare che fa da filo conduttore.

(PREMIUM CINEMA 2 HD ore 21.15/canale 315, SKY DTT canale 464)

Se son rose

Divertente commedia in gran parte autobiografica, scritta, diretta ed interpretata da Leonardo Pieraccioni incentrata sul rapporto di un padre cinquantenne immaturo con la figlia adolescente. Leonardo e' un giornalista la cui figlia, Jolanda, per scuoterlo dall'indolenza e dare una svolta alla sua triste e monotona vita, decide di inviare un'email a tutte le sue vecchie fiamme:" Sono cambiato, riproviamoci". Lui e' convinto di essere molto cambiato da allora, e vuole darne dimostrazione alla figlia. Tutte accettano di incontrarlo, affiorando da un passato lontano nel tempo: Claudia Pandolfi, Michela Andreozzi, Caterina Murino, Gabriella Pession e Antonia Truppo. Ma forse il passato bisogna lasciarlo dov'e', vivendo il presente.

(PREMIUM CINEMA 3 HD ore 21.15/canale 316, SKY DTT canale 465)