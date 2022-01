Venerdi 7 Gennaio 2022 Sky e Premium Cinema, AriaFerma

Nella tana dei lupi

Rapine a mano armata a Los Angeles in un solido action con Gerard Butler. Una squadra speciale del dipartimento di polizia viene incaricata di sgominare una banda di rapinatori.

Ariaferma

Toni Servillo e Silvio Orlando nel dramma carcerario di Leonardo Di Costanzo che indaga il delicato rapporto tra secondini e detenuti all'interno di un penitenziario che sta per chiudere.

Harry Potter e i doni della Morte: Parte 1

Prima parte dell'adattamento dell'ultimo romanzo di J.K. Rowling. Insieme a Hermione e Ron, Harry deve trovare e distruggere gli horcrux, oggetti contenenti l'anima del Signore Oscuro.

Nonno questa volta è guerra

Robert De Niro, Uma Thurman e Christopher Walken nella commedia Sky Original per tutta la famiglia. Un nonno occupa la stanza del nipote, che fara' di tutto per riconquistare il suo spazio.

Quel treno per Yuma

James Mangold dirige Russell Crowe e Christian Bale nel remake del celebre western del 1957. Il fuorilegge Ben Wade viene portato in treno nella prigione di Yuma per essere processato.

Il rapporto Pelican

Julia Roberts e Denzel Washington nel thriller di Alan J. Pakula dal bestseller di John Grisham. Una studentessa di legge svela una macabra cospirazione che coinvolge i Servizi Segreti.

Tre all'improvviso

Katherine Heigl e Josh Duhamel in una romantica commedia. Quando una coppia di amici muore in un incidente, Holly ed Eric, pur non sopportandosi, dovranno occuparsi della loro figlioletta.

Quel fantastico peggior anno della mia vita

Gran Premio della Giuria e Premio del pubblico al Sundance Festival per una commovente storia. La vita di due studenti del college cambia quando incontrano una coetanea malata.

Miami Beach

Ricky Memphis e Max Tortora in una commedia vacanziera di Carlo Vanzina. Le spiagge e il mare della Florida incorniciano le comiche peripezie di un gruppo di ragazzi e dei loro genitori.

Lasciarsi un giorno a Roma

Emozionante film Sky Original di e con Edoardo Leo affiancato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Due coppie affrontano il momento piu' delicato della loro lunga vita insieme.

La teoria del tutto

Oscar a Eddie Redmayne, al fianco di Felicity Jones nel biopic sullo scienziato Stephen Hawking: una vita segnata dalla malattia, dalla scienza e dall'insuperabile amore per la moglie Jane.

Out of time

Il comandante della polizia di una cittadina della Florida deve seguire il caso di un duplice omicidio ma scopre che tutti gli indizi lo indicano come il principale sospettato. Inizia una corsa contro il tempo per risolvere il caso prima dei suoi colleghi, tenendo soprattutto lontano il proprio nome dalla lista dei sospettati. Con Denzel Washington ed Eva Mendes.

Batman v Superman: Dawn of Justice

Spettacolare film, basato sui personaggi dei fumetti DC Comics. Mentre Batman, Ben Affleck, e Superman, Henry Cavill, si dichiarano guerra, una nuova minaccia emerge, mettendo a repentaglio la sopravvivenza del genere umano. Cast impreziosito da Amy Adams, Gal Gadot, Diane Lane e Laurence Fishburne.

Il club degli imperatori

Il premio Oscar K. Kline ("Un pesce di nome Wanda") e' un professore di storia e vicepreside alla St. Benedict College in Virginia, che si scontra con lo svogliato figlio di un senatore. Il professor William Hundert ama ripetere "La gioventu' invecchia, l'immaturita' si perde via via, l'ignoranza puo' diventare istruzione e l'ubriachezza sobrieta', ma la stupidita' dura per sempre". Hundert e' un uomo di sani principi che mette in pratica cio' che insegna. Impegnato a stimolare i propri studenti a vivere correttamente, e' quel tipo di professore appassionato, dai principi classici che crede che la storia dei Greci e dei Romani sia piu' che una semplice lezione sul passato. Nell'autunno del '72 pero', il suo mondo chiuso nella tradizione e la sua influenza vengono completamente scombussolati dall'arrivo della nuova matricola Sedgewick Bell, figlio di un senatore del West Virginia. Quasi immediatamente, professore e studente si trovano coinvolti in un vivace scontro di volonta'.

Odio l'estate

Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa! Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero avere delle famiglie e delle vite piu' diverse, ma accidentalmente si ritrovano a convivere nella stessa casa. Lo scontro e' inevitabile e spassosissimo con il meglio del repertorio del trio.

