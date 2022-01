Giovedi 20 Gennaio 2021 Sky Cinema, Semina il vento

Fast&Furious 9

Nono capitolo della saga con Vin Diesel, Charlize Theron e John Cena. Dominic Toretto riunisce il suo team per fermare il fratello Jakob che ha elaborato un piano per dominare il mondo.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

Semina il vento

Nel cuore della Puglia per il film sull'inquinamento ambientale di Danilo Caputo. La 21enne Nica abbandona gli studi per tornare nella sua terra, minacciata da un disastro ecologico.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

I ponti di Madison Country

Clint Eastwood dirige e interpreta una love story con Meryl Streep tratta da un bestseller. L'estate del 1965 fa da scenario al travolgente amore tra un fotografo e una casalinga dell'Iowa.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Nanny McPhee - Tata Matilda

Tocchi di magia e umorismo british con Emma Thompson e Colin Firth. Un vedovo, stressato dai sette pestiferi figli, si rivolge a Tata Matilda, una governante molto speciale.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Il volo della fenice

Lotta per la sopravvivenza in un'avventura con Dennis Quaid. Sperduti nel deserto, i superstiti di un incidente costruiscono un velivolo di fortuna utilizzando i rottami dell'aeroplano.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

La moglie dell'astronauta

Charlize Theron e Johnny Depp in un fanta-thriller da brividi. Tornato vivo per miracolo da una missione, un astronauta inizia a comportarsi in modo strano. La moglie vuole vederci chiaro.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Lasciarsi un giorno a Roma

Emozionante film Sky Original di e con Edoardo Leo affiancato da Marta Nieto, Claudia Gerini e Stefano Fresi. Due coppie affrontano il momento piu' delicato della loro lunga vita insieme.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

Rebel in the Rye

Nicholas Hoult e Kevin Spacey nel biopic su J.D. Salinger. Il ritratto dell'inafferrabile scrittore, dall'adolescenza fino alla nascita del suo incontestato capolavoro: 'Il giovane Holden.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

Il professore matto

Eddie Murphy nel remake, premiato con 1 Oscar, di una celebre commedia. Un professore obeso sperimenta un siero che lo trasforma in un aitante playboy, ma gli effetti sono incontrollabili.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Notti in bianco, baci a colazione

Commedia di Francesco Mandelli con Ilaria Spada e Alessio Vassallo. Un architetto corona finalmente il sogno di diventare disegnatore di fumetti, ma la sua vita si riempie di imprevisti.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il segreto dei suoi occhi

Oscar per il miglior film straniero al thriller con Ricardo Darin. Un funzionario di giustizia in pensione indaga sul caso irrisolto di un delitto avvenuto nell'Argentina degli anni 70.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)