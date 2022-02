Mercoledi 9 Febbraio 2022 Sky Cinema, Breach - Incubo nello spazio

Breach - Incubo nello spazio

Fanta-horror con Bruce Willis che sfida un vorace alieno nello spazio profondo. Alcuni passeggeri di un'arca interstellare diretta su un altro pianeta subiscono una terribile metamorfosi.

(SKY CINEMA UNO HD ore 21.15/canale 301)

L'uomo nell'ombra

Thriller di Roman Polanski con Ewan McGregor e Pierce Brosnan. Un ghost writer, assunto per scrivere la biografia dell'ex premier britannico, finisce in una rete di segreti.

(SKY CINEMA DUE HD ore 21.15/canale 302)

Ricomincio da tre

La comicita' senza tempo di Massimo Troisi nel film d'esordio simbolo della sua carriera, con Lello Arena. Stanco della vita provinciale, un giovane partenopeo si trasferisce a Firenze.

(SKY CINEMA COLLECTION HD ore 21.15/canale 303)

Babe - Maialino coraggioso

Oscar agli effetti speciali alla deliziosa favola diretta da Chris Noonan. Un intraprendente maialino porta il suo humour all'interno di una fattoria abitata da eccentrici animali.

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304)

Sherlock Holmes - Gioco di ombre

Robert Downey Jr., Jude Law e Noomi Rapace nel sequel diretto da Guy Ritchie. Sherlock Holmes e l'inseparabile Watson indagano sugli attentati che stanno insanguinando l'Europa.

(SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305)

Il settimo giorno

Guy Pearce e Stephen Lang in un horror satanico. Un esperto esorcista conduce un giovane sacerdote nel mondo delle possessioni demoniache in un terrificante percorso di iniziazione.

(SKY CINEMA SUSPENCE HD ore 21.00/canale 306)

Ti ricordi di me?

Ambra Angiolini ed Edoardo Leo in una romantica storia d'amore di Rolando Ravello. Lei soffre di amnesia e narcolessia, lui e' cleptomane. In cura dallo stesso terapeuta, si innamoreranno.

(SKY CINEMA ROMANCE HD ore 21.00/canale 307)

L'accabadora

Un'intensa Donatella Finocchiaro nella pellicola che racconta un'antica figura della tradizione sarda, l'accabadora: una donna incaricata di praticare l'eutanasia sui malati terminali.

(SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308)

American Pie 2

Secondo capitolo della saga demenziale con Jason Biggs. Jim e i suoi amici organizzano una rimpatriata estiva. La casa al mare diventa il centro delle loro piu' goliardiche avventure.

(SKY CINEMA COMEDY HD ore 21.00/canale 309)

Beata ignoranza

Alessandro Gassmann e Marco Giallini in una commedia di Massimiliano Bruno. Due insegnanti di liceo, divisi dall'amore per la stessa donna, si scontrano sull'utilita' dei social network.

(SKY CINEMA UNO +24 HD ore 21.15/canale 310)

Il mondo che verrà

Vanessa Kirby, Katherine Waterston e Casey Affleck in un dramma sentimentale. Stati Uniti, 1850: due donne sposate ma infelici stringono tra loro un legame intimo e clandestino.

(SKY CINEMA DUE +24 HD ore 21.15/canale 311)

Lone Survivor

Action tratto da una storia vera con Mark Wahlberg, Taylor Kitsch ed Emile Hirsch. Afghanistan, 2005: incaricati di uccidere un leader talebano, 4 Navy Seals diventano bersaglio dei nemici.

(SKY CINEMA 4K ore 21,15/canale 313)